Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90579773-4823-47e4-970e-0548471d69a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy pódiumbeszélgetésen hangzott el néhány erős mondat a színésznő szájából.","shortLead":"Egy pódiumbeszélgetésen hangzott el néhány erős mondat a színésznő szájából.","id":"20181124_Hernadi_Judit_Eszenyi_mar_nem_elne_ha_a_szinhazban_maradok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90579773-4823-47e4-970e-0548471d69a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff70fbe-fde4-4972-91c7-66e4683dc0d0","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Hernadi_Judit_Eszenyi_mar_nem_elne_ha_a_szinhazban_maradok","timestamp":"2018. november. 24. 08:33","title":"Hernádi Judit: Ha Eszenyivel egy színházban maradok, valamelyikünk belehal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6105f746-f3f4-4c00-9c87-2515148ae1b2","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181123_Marabu_Feknyuz_Remeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6105f746-f3f4-4c00-9c87-2515148ae1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff7ef0a-b79e-4628-ae0d-72cae96d9c81","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Marabu_Feknyuz_Remeny","timestamp":"2018. november. 23. 12:57","title":"Marabu Féknyúz: Remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99475fa-5b53-4bb1-a28d-b291ad297d32","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Költségvetési felügyelőt küldtek az orosházi kórházba is. Az igazgató korábban azt állította, hogy minden rendben van az intézményben annak ellenére, hogy fontos posztok ürülnek meg a közeljövőben.","shortLead":"Költségvetési felügyelőt küldtek az orosházi kórházba is. Az igazgató korábban azt állította, hogy minden rendben van...","id":"20181124_Oroshazi_SBO_ugy_Nincs_csodbiztos_a_korhazban_csak_koltsegvetesi_felugyelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d99475fa-5b53-4bb1-a28d-b291ad297d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc39610f-5819-485e-80b7-01cfa55b3973","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_Oroshazi_SBO_ugy_Nincs_csodbiztos_a_korhazban_csak_koltsegvetesi_felugyelo","timestamp":"2018. november. 24. 07:46","title":"Orosházi SBO ügy: Nincs csődbiztos a kórházban, csak költségvetési felügyelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kőtömbök a korábban bezárt Németvölgyi temetőből kerültek a folyómederbe.","shortLead":"A kőtömbök a korábban bezárt Németvölgyi temetőből kerültek a folyómederbe.","id":"20181123_A_korabban_bezart_Nemetvolgyi_temeto_sirkovei_kerultek_elo_a_Dunabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03116db8-9cc2-45d8-93c6-1bc53b5cadb6","keywords":null,"link":"/elet/20181123_A_korabban_bezart_Nemetvolgyi_temeto_sirkovei_kerultek_elo_a_Dunabol","timestamp":"2018. november. 23. 12:48","title":"Kiemelik a Dunából a nemrég felfedezett százéves sírköveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26505e9e-4fbc-423b-b6d5-76e6b715abc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Black Friday napjáig több mint 500 helyen verhették át, ha webáruházban vásárolt, de a legnagyobb fogások mára várhatók. A mai akciózásban már találtunk is olyan mobiltelefont, ami soha nem került olyan sokba, mint amennyiről leakciózták.","shortLead":"A Black Friday napjáig több mint 500 helyen verhették át, ha webáruházban vásárolt, de a legnagyobb fogások mára...","id":"20181123_Black_Friday_megtalaltuk_a_mobiltelefont_ami_sosem_kerult_annyiba_mint_amennyirol_leakcioztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26505e9e-4fbc-423b-b6d5-76e6b715abc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3feaf012-395a-497f-831c-ba472f9dd492","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Black_Friday_megtalaltuk_a_mobiltelefont_ami_sosem_kerult_annyiba_mint_amennyirol_leakcioztak","timestamp":"2018. november. 23. 14:30","title":"Black Friday: megtaláltuk a mobiltelefont, ami sosem került annyiba, mint amennyiről leakciózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valaki belepiszkált a Donald Trumpról szóló Wikipédia-szócikkbe, ami igen meglepő végeredményt hozott.","shortLead":"Valaki belepiszkált a Donald Trumpról szóló Wikipédia-szócikkbe, ami igen meglepő végeredményt hozott.","id":"20181123_donald_trump_siri_wikipedia_hiba_digitalis_asszisztens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf47ddf-88a9-46af-ad37-c9169ffdc1ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_donald_trump_siri_wikipedia_hiba_digitalis_asszisztens","timestamp":"2018. november. 23. 10:33","title":"Csak megkérdezték Siritől, hány éves Donald Trump, de ilyen válaszra nem számítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde1cf76-3c36-4178-b472-19fe2374e7c5","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"A magunk módján mi is figyeltetünk.","shortLead":"A magunk módján mi is figyeltetünk.","id":"20181123_Jelentsd_fel_tanarod_ertekes_targynyeremenyekert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bde1cf76-3c36-4178-b472-19fe2374e7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ffb0dd-e57c-45de-abe8-c2b89b309dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Jelentsd_fel_tanarod_ertekes_targynyeremenyekert","timestamp":"2018. november. 23. 14:23","title":"Jelentsd fel tanárod értékes tárgynyereményekért!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4255b894-b699-4557-a39b-32be2b433067","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonhatodjára is állt a bál Budapesten. ","shortLead":"Huszonhatodjára is állt a bál Budapesten. ","id":"20181123_Sziget_aftermovie_buli_fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4255b894-b699-4557-a39b-32be2b433067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb31d22-bdfc-4d1b-824a-9f206f5f2fb4","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Sziget_aftermovie_buli_fesztival","timestamp":"2018. november. 23. 12:21","title":"Tánc, csók és hat perc nyár: kijött a Sziget aftermovie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]