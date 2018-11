Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ca3cd9b-5839-4ca3-b34f-fd6bbf0ed28b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Perújítást rendelt el a Prisztás-gyilkosság miatt jogerősen elítélt Portik Tamás elsőrendű és Hatvani István másodrendű vádlott ügyében Jozef Rohác vallomása nyomán a Fővárosi Ítélőtábla.","shortLead":"Perújítást rendelt el a Prisztás-gyilkosság miatt jogerősen elítélt Portik Tamás elsőrendű és Hatvani István másodrendű...","id":"20181122_Prisztasgyilkossag_perujitast_rendeltek_el_Portik_egyik_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ca3cd9b-5839-4ca3-b34f-fd6bbf0ed28b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1adea80-8030-4d14-ab38-3c46b5ff2ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Prisztasgyilkossag_perujitast_rendeltek_el_Portik_egyik_ugyeben","timestamp":"2018. november. 22. 20:38","title":"Prisztás-gyilkosság: perújítást rendeltek el Portik egyik ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883c25ae-5453-459f-98a9-af3863755ba7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Meghosszabbította szerződését a Chelsea labdarúgócsapatával N'Golo Kanté. A világbajnok francia középpályás új megállapodása 2023-ig szól.","shortLead":"Meghosszabbította szerződését a Chelsea labdarúgócsapatával N'Golo Kanté. A világbajnok francia középpályás új...","id":"20181123_chelsea_ngolo_kante_szerzodeshosszabbitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=883c25ae-5453-459f-98a9-af3863755ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a806dcb7-57d2-4ad6-bd4f-5c448da0850d","keywords":null,"link":"/sport/20181123_chelsea_ngolo_kante_szerzodeshosszabbitas","timestamp":"2018. november. 23. 16:36","title":"Magához kötötte világbajnokát a Chelsea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz könnyű dolga a Fidesznek, hogy a saját szavazóikkal elfogadtassák a Gruevszki-ügyet, de már más helyzetekben is megoldották ezt - mondta Schiffer András.","shortLead":"Nem lesz könnyű dolga a Fidesznek, hogy a saját szavazóikkal elfogadtassák a Gruevszki-ügyet, de már más helyzetekben...","id":"20181124_Schiffer_Gruevszki_urnak_a_tranzitzonaban_kellene_varakoznia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a73f3b7-abe7-4128-9f7c-22b09a1d5971","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Schiffer_Gruevszki_urnak_a_tranzitzonaban_kellene_varakoznia","timestamp":"2018. november. 24. 10:01","title":"Schiffer: „Gruevszki úrnak a tranzitzónában kellene várakoznia”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korhatáros műsorok rossz besorolása miatt büntetett a Médiatanács. Az RTL Klub mellett egy kisebb büntetést a TV2 is kapott.","shortLead":"Korhatáros műsorok rossz besorolása miatt büntetett a Médiatanács. Az RTL Klub mellett egy kisebb büntetést a TV2 is...","id":"20181123_Hatmillio_forintra_buntettek_az_RTLt_a_Szenzacios_Negyes_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91318357-84f6-4589-9639-0bbf3ff4a2b2","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Hatmillio_forintra_buntettek_az_RTLt_a_Szenzacios_Negyes_miatt","timestamp":"2018. november. 23. 12:50","title":"Hatmillió forintra büntették az RTL-t a Szenzációs Négyes miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca87aff1-b83a-49ea-8a2f-afda8f0a1db9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android 9.0-s verziója mostantól támogatja azt a wifi-szabványt, ami segít egy épületen belül is precízen megmondani, hol van a keresett okostelefon.","shortLead":"Az Android 9.0-s verziója mostantól támogatja azt a wifi-szabványt, ami segít egy épületen belül is precízen...","id":"20181123_google_keszulekkereso_androd_hol_a_telefonom_google_terkep_find_my_device","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca87aff1-b83a-49ea-8a2f-afda8f0a1db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e20fbf-6a95-4995-8337-779b4ceff869","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_google_keszulekkereso_androd_hol_a_telefonom_google_terkep_find_my_device","timestamp":"2018. november. 23. 14:03","title":"Nem találja az androidos mobilját? A Google hamarosan azt is megmondja, melyik szobában felejtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d6fe9e-4738-45a0-822a-cc35352ac012","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Időseket fosztottak ki, több évet ülnek.","shortLead":"Időseket fosztottak ki, több évet ülnek.","id":"20181123_Bortont_kaptak_a_vizoraleolvasonak_alcazott_rablok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36d6fe9e-4738-45a0-822a-cc35352ac012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e704ec-2e55-4f53-899b-50aa20eeb83f","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Bortont_kaptak_a_vizoraleolvasonak_alcazott_rablok","timestamp":"2018. november. 23. 11:29","title":"Börtönt kaptak a vízóraleolvasónak álcázott rablók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdf32a8-0da3-4203-896c-47625f9c2726","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Szegeden örülnek, mert megtisztulhat a dögvíz, másutt viszont aggódnak, mert nem halad a kármentesítés. Vajon végül hol hiányoznak majd a milliárdok?","shortLead":"Szegeden örülnek, mert megtisztulhat a dögvíz, másutt viszont aggódnak, mert nem halad a kármentesítés. Vajon végül hol...","id":"20181123_szegedi_holt_tisza_szennyezes_karmentesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cdf32a8-0da3-4203-896c-47625f9c2726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1174384-6c22-4ad9-bb28-48fd922b49a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181123_szegedi_holt_tisza_szennyezes_karmentesites","timestamp":"2018. november. 23. 06:30","title":"Pöcegödör lett a szegedi Holt-Tiszából, ahol még a szúnyogoktól is pánik tör ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti baleset gyanúsítottja sorozatban megsértette a házi őrizet szabályait, miután orvosi kezeléseiről visszatérve többször megjelent egy budapesti étteremben. ","shortLead":"A Dózsa György úti baleset gyanúsítottja sorozatban megsértette a házi őrizet szabályait, miután orvosi kezeléseiről...","id":"20181122_Betelt_a_pohar_ujra_elrendeltek_M_Richard_letartoztatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0673d1a-72d8-4b6c-b5a5-cd0f519e4fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Betelt_a_pohar_ujra_elrendeltek_M_Richard_letartoztatasat","timestamp":"2018. november. 22. 19:05","title":"Betelt a pohár: újra elrendelték M. Richárd letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]