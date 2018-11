Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szexistának, rasszistának, kizsigerelőnek és érzelmileg mérgezőnek nevezi az Amazon vállalati kultúráját az a névtelen alkalmazott, aki kéthetente ír beszámolót tapasztalatairól a Guardianbe.","shortLead":"Szexistának, rasszistának, kizsigerelőnek és érzelmileg mérgezőnek nevezi az Amazon vállalati kultúráját az a névtelen...","id":"20181122_Egyszer_hasznalatosak_vagyunk__kifakadt_a_vilag_leggazdagabb_emberenek_alkalmazottja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b302bee4-b0c7-41a8-987b-b20a28a2bd37","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Egyszer_hasznalatosak_vagyunk__kifakadt_a_vilag_leggazdagabb_emberenek_alkalmazottja","timestamp":"2018. november. 22. 13:57","title":"„Egyszer használatosak vagyunk” – kifakadt a világ leggazdagabb emberének alkalmazottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kutatók most arra jutottak, hogy az éghajlatváltozás számlájára sokkal több írható, mint az ősemberekére. ","shortLead":"Kutatók most arra jutottak, hogy az éghajlatváltozás számlájára sokkal több írható, mint az ősemberekére. ","id":"20181123_Ugy_tunik_megsem_az_ember_irtott_ki_nehany_osi_allatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a1f04d-116d-4fa0-bc85-f2c0b09c18ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_Ugy_tunik_megsem_az_ember_irtott_ki_nehany_osi_allatot","timestamp":"2018. november. 23. 16:30","title":"Úgy tűnik, mégsem az ember irtott ki néhány ősi állatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02877e6-f1ae-4e01-b774-8dfd00571ee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem esett pánikba és ura volt a helyzetnek. A gyereket azért a nő szülte meg.","shortLead":"Nem esett pánikba és ura volt a helyzetnek. A gyereket azért a nő szülte meg.","id":"20181124_Megszolalt_az_apa_aki_az_M1esen_a_dugoban_vezette_le_a_felesege_szuleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f02877e6-f1ae-4e01-b774-8dfd00571ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae2c1c1-c08b-4e9b-8481-565f62f7aeab","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Megszolalt_az_apa_aki_az_M1esen_a_dugoban_vezette_le_a_felesege_szuleset","timestamp":"2018. november. 24. 08:12","title":"Megszólalt az apa, aki az M1-esen a dugóban vezette le a felesége szülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"De nem úgy, ahogy elsőre gondolná. ","shortLead":"De nem úgy, ahogy elsőre gondolná. ","id":"20181122_David_Hockeny_festmeny_kiallitas_VR_szemuveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3010afbb-13ae-4bbe-b5da-1d9c21bfd098","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_David_Hockeny_festmeny_kiallitas_VR_szemuveg","timestamp":"2018. november. 22. 12:17","title":"Budapesten is megnézheti a 90 millió dolláros festményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc52da0-7aaa-4d13-9fb6-3f19b6849b97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég csalással tudott 20 százalékkal olcsóbban fuvarozni versenytársainál, a több milliárd forint kárt okozó csalássorozatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) segítségével derítette fel. Akár 20 év börtön is vár a gyanúsítottakra.","shortLead":"A cég csalással tudott 20 százalékkal olcsóbban fuvarozni versenytársainál, a több milliárd forint kárt okozó...","id":"20181122_Utdijjal_csalt_milliardokat_a_fuvarozoceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dc52da0-7aaa-4d13-9fb6-3f19b6849b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06dfab3-66bc-433a-94f2-3251ec7833e3","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Utdijjal_csalt_milliardokat_a_fuvarozoceg","timestamp":"2018. november. 22. 11:44","title":"Útdíjjal csalt milliárdokat a fuvarozócég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent a benzin és a gázolaj ára is.","shortLead":"Csökkent a benzin és a gázolaj ára is.","id":"20181123_Matol_kicsit_olcsobban_tankolhatunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdd4ed7-83b4-4f94-ad43-1d69eb5ee2a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181123_Matol_kicsit_olcsobban_tankolhatunk","timestamp":"2018. november. 23. 05:20","title":"Mától kicsit olcsóbban tankolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Száz órával növelné meg a kollektív szerződést alkalmazó cégek éves túlórakeretét két fideszes képviselő. A Fidesz-frakció rég nem látott magasságokba került az erre reagáló közleményével.","shortLead":"Száz órával növelné meg a kollektív szerződést alkalmazó cégek éves túlórakeretét két fideszes képviselő...","id":"20181122_A_Fidesz_csak_segitenek_annak_aki_tobbet_akar_dolgozni_es_keresni__ezert_emelnenek_a_tuloran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5b5c10-2fad-49fa-b711-5934a9f5d7e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_A_Fidesz_csak_segitenek_annak_aki_tobbet_akar_dolgozni_es_keresni__ezert_emelnenek_a_tuloran","timestamp":"2018. november. 22. 17:44","title":"A Fidesz csak segítene annak, aki többet akar dolgozni és keresni – ezért emelnének a túlórán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megvédte Orbán Viktor magyar miniszterelnök és a Fidesz európai néppárti tagságát Manfred Weber, az EPP parlamenti frakcióvezetője és csúcsjelöltje az Európai Bizottság elnöki tisztségére a Kurier című osztrák napilapnak adott interjúban. A Kurier Weberrel együtt Sebastian Kurz osztrák kancellárt is megkérdezte az Európát jelenleg leginkább foglalkoztató kérdésekről.","shortLead":"Megvédte Orbán Viktor magyar miniszterelnök és a Fidesz európai néppárti tagságát Manfred Weber, az EPP parlamenti...","id":"20181122_manfred_weber_epp_frakciovezeto_csucsjelolt_orban_viktor_sebastian_kurz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbeb9d3e-67d8-4153-baf5-8a94f62ace7a","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_manfred_weber_epp_frakciovezeto_csucsjelolt_orban_viktor_sebastian_kurz","timestamp":"2018. november. 22. 13:46","title":"Weber nem akar további szakadást, inkább megvédi Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]