[{"available":true,"c_guid":"d61c56ca-f1b4-44f8-85cb-f5ab1b648859","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Éles szavakkal bírálta szombaton a Twitteren Emmanuel Macron francia elnök azokat, akik az üzemanyagra kivetett adó tervezett emelése ellen sárga mellényben tüntetők közé vegyülve a rendfenntartókra támadtak, s leszögezte: az erőszaknak nincs helye az országban.","shortLead":"Éles szavakkal bírálta szombaton a Twitteren Emmanuel Macron francia elnök azokat, akik az üzemanyagra kivetett adó...","id":"20181124_Macron_kiosztotta_azokat_akik_honfitarsaikra_tamadtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d61c56ca-f1b4-44f8-85cb-f5ab1b648859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defcfd43-bc88-409c-99a0-2292196c248a","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Macron_kiosztotta_azokat_akik_honfitarsaikra_tamadtak","timestamp":"2018. november. 24. 22:39","title":"Macron kiosztotta azokat, akik „honfitársaikra támadtak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a98253-2d91-4d03-afdf-92fc0bab169b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét második felében éjjel mínusz 7 fok alá is mehet a hőmérséklet, de néhol napközben is mínuszok lesznek - áll az Országos Meteorológiai Szolgálat nem túl bíztató előrejelzésében. 