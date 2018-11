Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26ef8066-814a-4267-b680-4af437f3257f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos, az osztályvezető ápoló, a vezető szakasszisztens és a toxikológiai intenzív részleg vezető ápolója is aláírta a dokumentumot.","shortLead":"A főorvos, az osztályvezető ápoló, a vezető szakasszisztens és a toxikológiai intenzív részleg vezető ápolója is...","id":"20181124_Nyilatkozatban_utasitjak_el_a_halapenzt_a_Peterfy_korhaz_intenziv_osztalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26ef8066-814a-4267-b680-4af437f3257f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd1bd53-2adb-4bd1-80bb-9c828fdfa4a6","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Nyilatkozatban_utasitjak_el_a_halapenzt_a_Peterfy_korhaz_intenziv_osztalyan","timestamp":"2018. november. 24. 15:44","title":"Péterfy Kórház intenzív osztálya: hálapénz elutasítva! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6546e6-f1b6-40b4-8754-49f803eceab2","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egy indokolt, szakmai kérdést mert feltenni a nemzetbiztonsági bizottság üléséről távozó fideszes Halász Jánosnak a Hír Tv egyik riportere, amiben a Magyar Idők Gruevszki-cikkét firtatta, a hvg.hu információi szerint másnap távozott a csatornától. Bár a munkaszerződését közös megegyezéssel szüntették meg, tévés forrásaink szerint emiatt az egy kérdésből lett azonnal belső vihar, másnap pedig már be is hívták.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Egy indokolt, szakmai kérdést mert feltenni a nemzetbiztonsági bizottság üléséről távozó fideszes Halász Jánosnak a Hír...","id":"20181126_Feltett_egy_kerdest_a_fideszes_kepviselonek_a_Hir_Vs_riportere_aznap_dolgozott_utoljara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b6546e6-f1b6-40b4-8754-49f803eceab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453587a7-fdba-4872-b26f-0ecc870c284a","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Feltett_egy_kerdest_a_fideszes_kepviselonek_a_Hir_Vs_riportere_aznap_dolgozott_utoljara","timestamp":"2018. november. 26. 10:16","title":"Feltett egy kérdést a fideszes képviselőnek a Hír Tv riportere, aznap dolgozott utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ő vezeti a NAV adóslistáját, amelyen ismert nevek is vannak.","shortLead":"Ő vezeti a NAV adóslistáját, amelyen ismert nevek is vannak.","id":"20181126_17_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_egy_budapesti_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36926db-593e-4150-9db5-781fac858b40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_17_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_egy_budapesti_no","timestamp":"2018. november. 26. 10:00","title":"1,7 milliárd forinttal tartozik a NAV-nak egy budapesti nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány úgy alakíthatja át a menekültügyi rendszert, hogy a menedékkérőknek Mexikóban kelljen kivárniuk kérelmük elbírálását.","shortLead":"Az amerikai kormány úgy alakíthatja át a menekültügyi rendszert, hogy a menedékkérőknek Mexikóban kelljen kivárniuk...","id":"20181124_Mexiko_elfogadta_Trump_uj_menekultugyi_intezkedescsomagjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b63e9e-7c6e-4ab5-b8e7-de1fc8e592af","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Mexiko_elfogadta_Trump_uj_menekultugyi_intezkedescsomagjat","timestamp":"2018. november. 24. 21:27","title":"Mexikó elfogadta Trump új menekültügyi intézkedéscsomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bejegyezték Mészáros Lőrinc sportszergyártójának új ügyvezetőjét. ","shortLead":"Bejegyezték Mészáros Lőrinc sportszergyártójának új ügyvezetőjét. ","id":"201847_magyar_sportmarka_a_2rule_es_aletelepedesi_kotveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b8a000-5f5e-40cc-873c-3bd4aad74ab8","keywords":null,"link":"/kkv/201847_magyar_sportmarka_a_2rule_es_aletelepedesi_kotveny","timestamp":"2018. november. 25. 09:00","title":"Letelepedési kötvényes cég körül bukkant fel az új 2Rule-vezér neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f189530-641b-42f4-947d-cd96661037be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Mike Shinoda, a Linkin Park rappere, Chester Bennington halálának traumáját is beledolgozta új számaiba.","shortLead":"Mike Shinoda, a Linkin Park rappere, Chester Bennington halálának traumáját is beledolgozta új számaiba.","id":"20181126_Linkin_Park_rappere_szoloban_koncertezik_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f189530-641b-42f4-947d-cd96661037be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5817ea6-64fd-4c4a-9f72-5e9c73f600ae","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Linkin_Park_rappere_szoloban_koncertezik_Budapesten","timestamp":"2018. november. 26. 11:45","title":"A Linkin Park rappere szólóban koncertezik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsemmisítőnek szánt cikket közölt egy névtelen blog a magyar Soros-szervezetek felsőoktatási infiltrációjáról. A Magyar Helsinki Bizottság rátromfolt a dologra: feltárja a saját fideszes aknamunkáját.","shortLead":"Megsemmisítőnek szánt cikket közölt egy névtelen blog a magyar Soros-szervezetek felsőoktatási infiltrációjáról...","id":"20181126_Soros_elismeroen_csettint_a_Helsinki_Bizottsag_leleplezte_a_fideszes_kapcsolatait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1c47af-c567-46d2-808c-5705cf4fbd9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Soros_elismeroen_csettint_a_Helsinki_Bizottsag_leleplezte_a_fideszes_kapcsolatait","timestamp":"2018. november. 26. 10:53","title":"Soros elismerően csettint: a Helsinki Bizottság leleplezte a fideszes kapcsolatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f7e487-f0cf-4da2-a64a-d9b69c00064c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kompakt, könnyű és igen komoly teljesítményű ez a bajor sportautó, mely kizárólag hátul hajt.","shortLead":"Kompakt, könnyű és igen komoly teljesítményű ez a bajor sportautó, mely kizárólag hátul hajt.","id":"20181126_kicsi_a_bors_de_eros_550_loeros_lett_a_bmw_m2_competition","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72f7e487-f0cf-4da2-a64a-d9b69c00064c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681f22aa-b2f4-4134-bded-23655c0a9d8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_kicsi_a_bors_de_eros_550_loeros_lett_a_bmw_m2_competition","timestamp":"2018. november. 26. 13:21","title":"Kicsi a bors, de erős: 550 lóerős lett a BMW M2 Competition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]