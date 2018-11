Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41104907-ab3a-40ae-828a-2618048f7f24","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendszertelen éjjeli műszak és az egészségtelen életmód különösen magasra emeli a 2-es típusú diabétesz kialakulásának kockázatát a nőknél – tárta fel egy új tanulmány.","shortLead":"A rendszertelen éjjeli műszak és az egészségtelen életmód különösen magasra emeli a 2-es típusú diabétesz...","id":"20181125_rendszertelen_ejszakai_muszak_egeszsegtelen_eletmod_cukorbetegseg_egeszsegtelen_eletmod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41104907-ab3a-40ae-828a-2618048f7f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210c6e1e-f0d5-46b8-a11d-241d81137405","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_rendszertelen_ejszakai_muszak_egeszsegtelen_eletmod_cukorbetegseg_egeszsegtelen_eletmod","timestamp":"2018. november. 25. 19:33","title":"Váltott műszakban dolgozik? Akkor van egy igen rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külgazdasági és külügyminiszter Németországban járt, rögtön el is mondta a sajtónak, milyen jó, hogy a jelenlegi 250 óráról 400 órára növelhetik az egy évben elrendelhető túlórák számát.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter Németországban járt, rögtön el is mondta a sajtónak, milyen jó, hogy a jelenlegi 250...","id":"20181126_Szijjarto_A_nemet_multik_orulnek_hogy_mostantol_tobbet_lehet_tuloraztatni_a_magyarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3565379d-7bdc-4c99-85a6-cc90543cdbb8","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Szijjarto_A_nemet_multik_orulnek_hogy_mostantol_tobbet_lehet_tuloraztatni_a_magyarokat","timestamp":"2018. november. 26. 13:43","title":"Szijjártó: A német multik örülnek, hogy mostantól többet lehet túlóráztatni a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb44fa7-3ff9-43d8-a25f-9659e08b3157","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilos Lara Croft Go annyira jól sikerült, hogy a 2015-ös The Game Awards az év legjobbjának választotta. A program most mindössze 359 forintba kerül Androidon.","shortLead":"A mobilos Lara Croft Go annyira jól sikerült, hogy a 2015-ös The Game Awards az év legjobbjának választotta. A program...","id":"20181126_tomb_raider_lara_croft_go_android_mobilos_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cb44fa7-3ff9-43d8-a25f-9659e08b3157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229c9214-52de-4aff-a466-8e9854a38f13","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_tomb_raider_lara_croft_go_android_mobilos_jatek","timestamp":"2018. november. 26. 18:03","title":"Siessen, most csak 359 forintba kerül egy díjnyertes Tomb Raider játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72870115-fb99-40ab-8332-de771eaa94b6","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank friss lakáspiaci elemzése tragikus adatokat közöl a lakásállomány megújulásáról.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank friss lakáspiaci elemzése tragikus adatokat közöl a lakásállomány megújulásáról.","id":"201847__ingatlanpiac__tulfutottseg__mnbjelentes__az_otthon_melege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72870115-fb99-40ab-8332-de771eaa94b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef38275d-fd12-45a1-be35-3c929b52da9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201847__ingatlanpiac__tulfutottseg__mnbjelentes__az_otthon_melege","timestamp":"2018. november. 25. 10:00","title":"Egyre elérhetetlenebb a többgyerekes családoknak a budapesti lakásvásárlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46350e40-805a-43f4-81d5-ded510e0e7ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem sokkal a charlottesville-i zavargások idején történt gázolás után letartóztatták a gyanúsítottat, a 21 éves férfi most áll a bíróság elé.","shortLead":"Nem sokkal a charlottesville-i zavargások idején történt gázolás után letartóztatták a gyanúsítottat, a 21 éves férfi...","id":"20181126_Birosag_ele_all_a_charlottesvillei_neonaci_gazolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46350e40-805a-43f4-81d5-ded510e0e7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be0a7d8-54a6-440e-a2dc-96daabc11cf8","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Birosag_ele_all_a_charlottesvillei_neonaci_gazolo","timestamp":"2018. november. 26. 12:34","title":"Bíróság elé áll a charlottesville-i neonáci gázoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d76a90-baa6-4b75-873f-327c41bfb90a","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt kinevették a parlamentben, majd Jakab Péter lókupecnek nevezte, amiért kizárták az ülésről.","shortLead":"A miniszterelnököt kinevették a parlamentben, majd Jakab Péter lókupecnek nevezte, amiért kizárták az ülésről.","id":"20181126_Kinevettek_Orbant_a_Parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0d76a90-baa6-4b75-873f-327c41bfb90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2deeb91-8faa-458f-962b-67ff76caac95","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Kinevettek_Orbant_a_Parlamentben","timestamp":"2018. november. 26. 16:53","title":"Orbán: Az alkotmány tiltja a koronázást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139257a4-ce68-4711-9592-b2b4c392734c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd dolláros befektetést tervezett a francia Total Irán partvidékén, ahol a világ legnagyobb földgáz készletét találták meg a kutatók. Aztán jött Trump elnök, aki felmondta az atomalkut Iránnal. Egyben megfenyegette azokat a külföldi cégeket, melyek ezek után is kapcsolatba kerülnek Iránnal. ","shortLead":"Egymilliárd dolláros befektetést tervezett a francia Total Irán partvidékén, ahol a világ legnagyobb földgáz készletét...","id":"20181126_Kinaiak_szereztek_meg_a_vilag_legnagyobb_foldgazkincset_hala_Trumpnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=139257a4-ce68-4711-9592-b2b4c392734c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573afee2-407d-4995-b563-9eceb59ebefd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Kinaiak_szereztek_meg_a_vilag_legnagyobb_foldgazkincset_hala_Trumpnak","timestamp":"2018. november. 26. 13:48","title":"Kínaiak szerezték meg a világ legnagyobb földgázkincsét, hála Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hollik István lesz az új kormányszóvivő.","shortLead":"Hollik István lesz az új kormányszóvivő.","id":"20181125_Levaltotta_Kovacs_Zoltan_kormanyszovivot_Orban_mert_a_testhez_allo_feladatot_talalt_neki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd2e2c3-0eea-49e1-8be2-80d93fc3f829","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Levaltotta_Kovacs_Zoltan_kormanyszovivot_Orban_mert_a_testhez_allo_feladatot_talalt_neki","timestamp":"2018. november. 25. 10:55","title":"Leváltotta Kovács Zoltán kormányszóvivőt Orbán, mert testhez állóbb feladatot talált neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]