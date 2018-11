Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasúttársaság szerint a felvonó korábban igenis működött, csak sokszor kellett javítani, mert az árusok teherliftként használták.","shortLead":"A vasúttársaság szerint a felvonó korábban igenis működött, csak sokszor kellett javítani, mert az árusok teherliftként...","id":"20181127_MAV_A_rendszeres_meghibasodas_miatt_kellett_befalazni_a_liftet_a_Nyugatinal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4d31d0-712f-4eff-81fd-fe7b966af4d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_MAV_A_rendszeres_meghibasodas_miatt_kellett_befalazni_a_liftet_a_Nyugatinal","timestamp":"2018. november. 27. 12:22","title":"MÁV: A rendszeres meghibásodás miatt kellett befalazni a liftet a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7086b14-e66b-4ce6-9ce9-51edd4734978","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De mi megmutatjuk!","shortLead":"De mi megmutatjuk!","id":"20181127_Annyira_eros_lett_DrMarias_Geronazzo_Mariaportreja_hogy_a_Facebook_letiltotta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7086b14-e66b-4ce6-9ce9-51edd4734978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8609fdd5-c21f-47f3-a0a0-f856ae32253b","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_Annyira_eros_lett_DrMarias_Geronazzo_Mariaportreja_hogy_a_Facebook_letiltotta","timestamp":"2018. november. 27. 11:39","title":"Annyira erős lett DrMáriás Geronazzo Mária-portréja, hogy a Facebook letiltotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393dd4dc-7abf-4260-b65d-92766b4d5b14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady ismét megmutatta, hogyan fest majd a Fehér Ház karácsonyi dekorációja. Azt egyelőre nem tudjuk, melyik horrorból vették a díszletet. ","shortLead":"A first lady ismét megmutatta, hogyan fest majd a Fehér Ház karácsonyi dekorációja. Azt egyelőre nem tudjuk, melyik...","id":"20181126_Onnek_is_lesz_par_kerdese_ha_meglatja_milyen_karacsonyfak_lesznek_iden_a_Feher_Hazban__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=393dd4dc-7abf-4260-b65d-92766b4d5b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a4fc4d-58ed-4eff-b264-80c00e2e612c","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Onnek_is_lesz_par_kerdese_ha_meglatja_milyen_karacsonyfak_lesznek_iden_a_Feher_Hazban__fotok","timestamp":"2018. november. 26. 19:12","title":"Önnek is lesz pár kérdése, ha meglátja, milyen karácsonyfák lesznek idén a Fehér Házban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízezer eladó hiányzik a hazai kiskereskedelemből, ami önmagában is durva, nemhogy a karácsonyi bevásárlási láz előtt.","shortLead":"Tízezer eladó hiányzik a hazai kiskereskedelemből, ami önmagában is durva, nemhogy a karácsonyi bevásárlási láz előtt.","id":"20181125_Nem_usszuk_meg_a_karacsonyi_sorbanallast_Tizezer_elado_hianyzik_a_boltokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2af268-7467-4966-b5d3-ec6ecfd26ae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Nem_usszuk_meg_a_karacsonyi_sorbanallast_Tizezer_elado_hianyzik_a_boltokbol","timestamp":"2018. november. 25. 17:28","title":"Nem ússzuk meg a karácsonyi sorbanállást: Tízezer eladó hiányzik a boltokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37d5920-f4ba-4b9f-8c92-e98e96a1a779","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem ezer embernek kellett elhagynia tűz miatt egy kollégiumot Budapest XI. kerületében, az Irinyi József utcában hétfőn késő este – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel.","shortLead":"Csaknem ezer embernek kellett elhagynia tűz miatt egy kollégiumot Budapest XI. kerületében, az Irinyi József utcában...","id":"20181127_Kigyulladt_a_Schonherz_kollegium_ezer_embernek_kellett_menekulnie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f37d5920-f4ba-4b9f-8c92-e98e96a1a779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b9d889-907b-47db-8fb1-024725e23f07","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Kigyulladt_a_Schonherz_kollegium_ezer_embernek_kellett_menekulnie","timestamp":"2018. november. 27. 08:20","title":"Kigyulladt a Schönherz-kollégium, ezer embernek kellett menekülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb neveket jelentett be a fesztivál. ","shortLead":"Újabb neveket jelentett be a fesztivál. ","id":"20181127_A_Foo_Fighters_es_a_Florence__The_Machine_is_jon_a_Szigetre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e3c470-6369-4a49-b11e-18c7a5876478","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_A_Foo_Fighters_es_a_Florence__The_Machine_is_jon_a_Szigetre","timestamp":"2018. november. 27. 11:07","title":"A Foo Fighters és a Florence + The Machine is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ca6898-4cbd-4066-8c81-62a36db7c9ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A palládium eddig is drága, ritka nemesfém volt, de az arany árával sokáig nem versenyezhetett. Az utóbbi napokban viszont nagyon közel került hozzá.","shortLead":"A palládium eddig is drága, ritka nemesfém volt, de az arany árával sokáig nem versenyezhetett. Az utóbbi napokban...","id":"20181126_Az_aranynal_is_dragabb_lehet_ez_a_nemesfem_hala_az_autoiparnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89ca6898-4cbd-4066-8c81-62a36db7c9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f560355d-d35c-4387-816c-57e7c188b5e5","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Az_aranynal_is_dragabb_lehet_ez_a_nemesfem_hala_az_autoiparnak","timestamp":"2018. november. 26. 11:58","title":"Az aranynál is drágább lehet ez a nemesfém, hála az autóiparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67190aa6-2f94-4b1c-a0e2-6003d0c30ecd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20181126_Rajtunk_rohog_egesz_Macedonia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67190aa6-2f94-4b1c-a0e2-6003d0c30ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731b39d5-9b3a-4eaf-aeda-f548e5268838","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Rajtunk_rohog_egesz_Macedonia","timestamp":"2018. november. 26. 10:12","title":"Rajtunk röhög egész Macedónia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]