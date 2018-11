Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"Hont András, Winditsch Judit","category":"itthon","description":"Ha ugyanaz történik ugyanazokkal a szereplőkkel, akkor a vége is ugyanaz lesz – mondja az ellenzék esélyeit latolgatva Botka László, Szeged MSZP-s polgármestere.","shortLead":"Ha ugyanaz történik ugyanazokkal a szereplőkkel, akkor a vége is ugyanaz lesz – mondja az ellenzék esélyeit latolgatva...","id":"201847__botka_laszlo_karaktergyilkossagrol_kollaboralo_polgarmesterekrol__nem_hagyom_gazemberekre_avarost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3909b2f4-d7b7-4d92-bb4d-11d385f57489","keywords":null,"link":"/itthon/201847__botka_laszlo_karaktergyilkossagrol_kollaboralo_polgarmesterekrol__nem_hagyom_gazemberekre_avarost","timestamp":"2018. november. 25. 20:12","title":"Botka László: „Nem hagyom gazemberekre a várost”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e26a7d-4f0e-427c-a00b-c08025880bd6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A hatalom felé igyekvő totalitárius mozgalom propagandájának célja a tömegek megnyerése, és ez az út a tények sárba tiprásán keresztül vezet – mutat rá a filozófus-történész Hannah Arendt 1951-es főművében.","shortLead":"A hatalom felé igyekvő totalitárius mozgalom propagandájának célja a tömegek megnyerése, és ez az út a tények sárba...","id":"20181126_A_tenyek_lejaratasanak_nem_lehet_jo_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93e26a7d-4f0e-427c-a00b-c08025880bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1e949c-6170-417a-95c9-7fd4d38c2dd1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181126_A_tenyek_lejaratasanak_nem_lehet_jo_vege","timestamp":"2018. november. 26. 20:42","title":"A tények lejáratásának nem lehet jó vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kormányhivatali döntés miatt Debrecenben minden reklámhordozó után adót kell fizetni jövőre. Lehet, ez más városokra is vonatkozik.","shortLead":"Egy kormányhivatali döntés miatt Debrecenben minden reklámhordozó után adót kell fizetni jövőre. Lehet, ez más...","id":"20181126_Orszagos_lehet_a_plakatado_Debrecen_mar_lepett_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a579197a-199e-4160-a3b1-ee10d0e44cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Orszagos_lehet_a_plakatado_Debrecen_mar_lepett_is","timestamp":"2018. november. 26. 09:32","title":"Országos lehet a plakátadó, Debrecen már lépett is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs szerint a kormánypárt rengeteg pénzt öl a szegedi polgármester leváltásába, országosan is kipróbált kommunikációs gurukat küldhetnek a városba a szocialista polgármester ellen.","shortLead":"A Magyar Narancs szerint a kormánypárt rengeteg pénzt öl a szegedi polgármester leváltásába, országosan is kipróbált...","id":"20181126_A_Fidesz_beveti_a_neheztuzerseget_Botka_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b324d7d9-c96b-4e2a-a506-964320298d03","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_A_Fidesz_beveti_a_neheztuzerseget_Botka_ellen","timestamp":"2018. november. 26. 10:25","title":"A Fidesz beveti a nehéztüzérséget Botka ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18bb755b-c067-4448-a234-36afce359fa1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A duplájába is kerülhet az ünnepi bejgli.","shortLead":"A duplájába is kerülhet az ünnepi bejgli.","id":"20181127_Mar_itt_is_a_karacsonyi_diopanik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18bb755b-c067-4448-a234-36afce359fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc340159-698f-41b6-8f54-17bfed4377be","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Mar_itt_is_a_karacsonyi_diopanik","timestamp":"2018. november. 27. 08:54","title":"Már itt is a karácsonyi diópánik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai Vice News átfogó cikkben elemzi Orbánék szerepét a konspirációs elmélet terjedésében.","shortLead":"Az amerikai Vice News átfogó cikkben elemzi Orbánék szerepét a konspirációs elmélet terjedésében.","id":"20181127_Vice_egymast_majmoljak_a_sorosozo_kormanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80334e21-14c4-48ac-9902-2847896bf2a0","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Vice_egymast_majmoljak_a_sorosozo_kormanyok","timestamp":"2018. november. 27. 09:08","title":"Vice: egymást majmolják a sorosozó kormányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6601d08b-b512-43bc-88e0-529e01f361f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Final Fantasy Tactics: WotL érdekessége, hogy eredetileg a PlayStation konzoljaira szerelt játék volt, de népszerűsége miatt mobilokra is elkészítették. Egy több mint 4 ezer forintba kerülő játékról van szó, de a fejlesztő most 70 százalékkal olcsóbban adja.","shortLead":"A Final Fantasy Tactics: WotL érdekessége, hogy eredetileg a PlayStation konzoljaira szerelt játék volt, de...","id":"20181126_final_fantasy_tactics_war_of_the_lions_szerepjatek_android_mobiljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6601d08b-b512-43bc-88e0-529e01f361f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf8586e-a55b-48a2-885e-d3e1692ce96c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_final_fantasy_tactics_war_of_the_lions_szerepjatek_android_mobiljatek","timestamp":"2018. november. 26. 12:03","title":"70%-os akció van most az egyik legjobb és legdrágább mobilos játékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9767bd0-6200-4a2b-8e36-cde84b26759f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hét döntős modell, amely közül egy lesz jövőre az év autója.","shortLead":"A hét döntős modell, amely közül egy lesz jövőre az év autója.","id":"20181126_Itt_vannak_a_dontosok_az_Ev_Autoja_dijra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9767bd0-6200-4a2b-8e36-cde84b26759f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02ab9a3-1f96-4d7f-9300-e80e2cd9de05","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_Itt_vannak_a_dontosok_az_Ev_Autoja_dijra","timestamp":"2018. november. 26. 12:17","title":"Itt vannak a döntősök az Év Autója díjra. Melyik nyerjen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]