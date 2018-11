Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végre kiderült, hogy mire ez a nagy harc a szénhidráttal.","shortLead":"Végre kiderült, hogy mire ez a nagy harc a szénhidráttal.","id":"20181127_Schobert_Norbi_szerint_a_karcsusag_egyenes_ut_a_szexhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302ad7ac-99fb-4f7a-9c4d-c2adec5f3076","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Schobert_Norbi_szerint_a_karcsusag_egyenes_ut_a_szexhez","timestamp":"2018. november. 27. 11:16","title":"Schobert Norbert szerint a karcsúság egyenes út a szexhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b96f669-1fef-4f9b-9cc6-4354f7525516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többes ügynöki tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok és fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése miatt kapták a bírságot. ","shortLead":"Többes ügynöki tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok és fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése miatt kapták...","id":"20181126_17_milliora_birsagolta_az_MNB_a_Duna_House_hitelcentrumat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b96f669-1fef-4f9b-9cc6-4354f7525516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d7f69c-82b5-418b-b6e6-7835bdae085e","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_17_milliora_birsagolta_az_MNB_a_Duna_House_hitelcentrumat","timestamp":"2018. november. 26. 19:10","title":"17 millióra bírságolta az MNB a Duna House hitelcentrumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak így tudják teljesíteni a megrendeléseket.","shortLead":"Csak így tudják teljesíteni a megrendeléseket.","id":"20181127_Napi_limitet_vezetett_be_az_Ikea_az_online_rendeleseknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16bf5a3-63d0-478c-9cf9-14d2dc2804c0","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_Napi_limitet_vezetett_be_az_Ikea_az_online_rendeleseknel","timestamp":"2018. november. 27. 13:53","title":"Napi limitet vezetett be az IKEA az online rendeléseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67190aa6-2f94-4b1c-a0e2-6003d0c30ecd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20181126_Rajtunk_rohog_egesz_Macedonia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67190aa6-2f94-4b1c-a0e2-6003d0c30ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731b39d5-9b3a-4eaf-aeda-f548e5268838","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Rajtunk_rohog_egesz_Macedonia","timestamp":"2018. november. 26. 10:12","title":"Rajtunk röhög egész Macedónia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6341647b-3d7d-4cbb-badd-eb1d9de1d941","c_author":"","category":"tudomany","description":"Az Apple termékeit látva a legtöbbnek a mai napig Steve Jobs munkássága ugrik be, azonban a készülékek tervezésében Jobs jobbkezének, Jony Ive-nak is óriási szerepe van. Ive egy ideje kerüli a nyilvánosságot, de most újra az ő nevét harsogja a sajtó.","shortLead":"Az Apple termékeit látva a legtöbbnek a mai napig Steve Jobs munkássága ugrik be, azonban a készülékek tervezésében...","id":"20181126_apple_jony_ive_gyuru_gyemant_aukcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6341647b-3d7d-4cbb-badd-eb1d9de1d941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7d3ab5-08ab-47b2-a8d9-1749ec496ef7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_apple_jony_ive_gyuru_gyemant_aukcio","timestamp":"2018. november. 26. 14:33","title":"Megint tervezett valamit az Apple halk szavú zsenije, Jony Ive – de ez most nem telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök szerint keményen támadták a határőreiket, védekezniük kellett.","shortLead":"Az elnök szerint keményen támadták a határőreiket, védekezniük kellett.","id":"20181127_Konnygaz_a_hataron_Trump_a_migransokat_vadolja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de7e980-c3a1-4882-97cf-2197fb0527d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Konnygaz_a_hataron_Trump_a_migransokat_vadolja","timestamp":"2018. november. 27. 09:55","title":"Könnygáz a határon: Trump a migránsokat vádolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár kisebb-nagyobb eltérések eddig is voltak, a mostanihoz hasonló - 50 forintos – különbségre még soha nem volt példa a magyarországi benzin- és a gázolajárak között – írja vasárnapi elemzésében a Portfolio.hu. 