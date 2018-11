Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A reakció sebessége a diplomáciában mindig egyenesen arányos egy ügy jelentőségével. Ilyen szempontból úgy tűnik, a magyar kormány ingerküszöbét nem érte el az ukrán–orosz konfliktus, de Szijjártó Péter legalább biztató szavakkal említette az észak-rajna–vesztfáliai gazdasági lehetőségeinket. Update: elkészült időközben a magyar reakció.","shortLead":"A reakció sebessége a diplomáciában mindig egyenesen arányos egy ügy jelentőségével. Ilyen szempontból úgy tűnik...","id":"20181126_Ukrajna_varhat_EszakRajnaVesztfalia_most_fontosabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cfa1c2-05ee-4a23-85cd-48563d5bd0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Ukrajna_varhat_EszakRajnaVesztfalia_most_fontosabb","timestamp":"2018. november. 26. 15:05","title":"Ukrajna várhat, Észak-Rajna–Vesztfália most fontosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6341647b-3d7d-4cbb-badd-eb1d9de1d941","c_author":"","category":"tudomany","description":"Az Apple termékeit látva a legtöbbnek a mai napig Steve Jobs munkássága ugrik be, azonban a készülékek tervezésében Jobs jobbkezének, Jony Ive-nak is óriási szerepe van. Ive egy ideje kerüli a nyilvánosságot, de most újra az ő nevét harsogja a sajtó.","shortLead":"Az Apple termékeit látva a legtöbbnek a mai napig Steve Jobs munkássága ugrik be, azonban a készülékek tervezésében...","id":"20181126_apple_jony_ive_gyuru_gyemant_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6341647b-3d7d-4cbb-badd-eb1d9de1d941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7d3ab5-08ab-47b2-a8d9-1749ec496ef7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_apple_jony_ive_gyuru_gyemant_aukcio","timestamp":"2018. november. 26. 14:33","title":"Megint tervezett valamit az Apple halk szavú zsenije, Jony Ive – de ez most nem telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1685c702-d998-409c-ace2-f4f74fc8b6ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két autó ütközött, az egyik beszorult az összeroncsolódott járműbe, kiszabadították, de már nem tudták megmenteni. Öt könnyebb sérültje is van a balesetnek.","shortLead":"Két autó ütközött, az egyik beszorult az összeroncsolódott járműbe, kiszabadították, de már nem tudták megmenteni. Öt...","id":"20181125_Halalos_baleset_Kozarmislenynel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1685c702-d998-409c-ace2-f4f74fc8b6ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7abfbd-5157-495e-9649-b72734231965","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Halalos_baleset_Kozarmislenynel","timestamp":"2018. november. 25. 11:58","title":"Halálos baleset Kozármislenynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állatok fele már elpusztult, mire rájuk találtak.","shortLead":"Az állatok fele már elpusztult, mire rájuk találtak.","id":"20181126_Tobb_mint_szaz_balna_vetodott_partra_egy_ujzelandi_strandon__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9d285d-f1f2-43be-9113-1d3bfbd7adae","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Tobb_mint_szaz_balna_vetodott_partra_egy_ujzelandi_strandon__foto","timestamp":"2018. november. 26. 05:48","title":"Több mint száz bálna vetődött partra egy új-zélandi strandon - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d118832-13f6-4bed-9285-145d265e64a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukránok válaszlépésekkel fenygetőznek, és orosz provokációt emlegetnek.","shortLead":"Az ukránok válaszlépésekkel fenygetőznek, és orosz provokációt emlegetnek.","id":"20181125_Egy_orosz_hatarorhajo_szandekosan_nekiment_egy_ukran_hadihajonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d118832-13f6-4bed-9285-145d265e64a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8a389b-f54d-49a1-b87e-17070b95fe27","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Egy_orosz_hatarorhajo_szandekosan_nekiment_egy_ukran_hadihajonak","timestamp":"2018. november. 25. 15:06","title":"Egy orosz határőrhajó szándékosan nekiment egy ukrán hadihajónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"Hont András, Winditsch Judit","category":"itthon","description":"Ha ugyanaz történik ugyanazokkal a szereplőkkel, akkor a vége is ugyanaz lesz – mondja az ellenzék esélyeit latolgatva Botka László, Szeged MSZP-s polgármestere.","shortLead":"Ha ugyanaz történik ugyanazokkal a szereplőkkel, akkor a vége is ugyanaz lesz – mondja az ellenzék esélyeit latolgatva...","id":"201847__botka_laszlo_karaktergyilkossagrol_kollaboralo_polgarmesterekrol__nem_hagyom_gazemberekre_avarost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3909b2f4-d7b7-4d92-bb4d-11d385f57489","keywords":null,"link":"/itthon/201847__botka_laszlo_karaktergyilkossagrol_kollaboralo_polgarmesterekrol__nem_hagyom_gazemberekre_avarost","timestamp":"2018. november. 25. 20:12","title":"Botka László: „Nem hagyom gazemberekre a várost”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1da23c-219d-46e7-8bb7-0f7c2dcf7edf","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A nők elleni erőszak problémája százezreket érint, ehhez képest az Emmi a tömeges bevándorlás megakadályozásával nyugtatja a társadalmat.","shortLead":"A nők elleni erőszak problémája százezreket érint, ehhez képest az Emmi a tömeges bevándorlás megakadályozásával...","id":"20181125_Az_Emmi_a_nok_elleni_eroszak_megszuntetesenek_vilagnapjan_is_migransozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e1da23c-219d-46e7-8bb7-0f7c2dcf7edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0c9190-c929-4baa-96fe-57b8870e36c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Az_Emmi_a_nok_elleni_eroszak_megszuntetesenek_vilagnapjan_is_migransozik","timestamp":"2018. november. 25. 13:49","title":"Az Emmi a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján is migránsozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori rezsibiztos azt is mondta, „nem fogunk a kézifegyverek gyártásánál megállni”. Arról is beszélt, hogy lőpor- és lőszergyártás is lesz Magyarországon.","shortLead":"Az egykori rezsibiztos azt is mondta, „nem fogunk a kézifegyverek gyártásánál megállni”. Arról is beszélt, hogy lőpor...","id":"20181126_Nemeth_Szilard_50_evre_emelnek_a_hadkotelezettseget_mert_ekkorra_valnak_ferfiva_az_ifjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871e7f87-2d6c-43ad-941a-ef42216e2fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Nemeth_Szilard_50_evre_emelnek_a_hadkotelezettseget_mert_ekkorra_valnak_ferfiva_az_ifjak","timestamp":"2018. november. 26. 08:47","title":"Németh Szilárd: 50 évre emelnék a hadkötelezettséget, mert „ekkorra válnak férfivá az ifjak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]