[{"available":true,"c_guid":"3140aea7-a1e0-48b0-8b4e-535a78c17c7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénzügy és a technológia összefonódásában rejlő lehetőségeket taglaló idei, mősodik Fintech Banking Summit konferencián hazai szakemberek mellett izraeli fintech-guruk és vállalkozások mutatták meg, hogyan kerülhet egy kis ország természeti kincsek nélkül is elsők közé a gazdasági innovációban.","shortLead":"A pénzügy és a technológia összefonódásában rejlő lehetőségeket taglaló idei, mősodik Fintech Banking Summit...","id":"20181125_fintech_banking_summit_konferencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3140aea7-a1e0-48b0-8b4e-535a78c17c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058cc1c7-930f-40f1-bf65-be82d9fe1030","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_fintech_banking_summit_konferencia","timestamp":"2018. november. 25. 16:13","title":"Hogyan dobhat nagyot egy kis ország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy műszaki hibás kamion zárja a sávokat az M5-ös autópályán.","shortLead":"Egy műszaki hibás kamion zárja a sávokat az M5-ös autópályán.","id":"20181126_Keresztbe_fordult_egy_kamion_az_M5os_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53729763-da35-4f5f-8ab2-99de8f908c20","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181126_Keresztbe_fordult_egy_kamion_az_M5os_autopalyan","timestamp":"2018. november. 26. 07:36","title":"Keresztbe fordult egy kamion az M5-ös autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömböt 11 éve adták át, most több helyen is beázik az épület. ","shortLead":"A tömböt 11 éve adták át, most több helyen is beázik az épület. ","id":"20181126_Beazik_a_szombathelyi_surossegi_kukakkal_fogjak_fel_a_becsopogo_vizet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ab5ac4-c2e1-42ac-b73b-f58b88eb73db","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Beazik_a_szombathelyi_surossegi_kukakkal_fogjak_fel_a_becsopogo_vizet","timestamp":"2018. november. 26. 19:16","title":"Beázik a szombathelyi sürgősségi, kukákkal fogják fel a becsöpögő vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6546e6-f1b6-40b4-8754-49f803eceab2","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egy indokolt, szakmai kérdést mert feltenni a nemzetbiztonsági bizottság üléséről távozó fideszes Halász Jánosnak a Hír Tv egyik riportere, amiben a Magyar Idők Gruevszki-cikkét firtatta, a hvg.hu információi szerint másnap távozott a csatornától. Bár a munkaszerződését közös megegyezéssel szüntették meg, tévés forrásaink szerint emiatt az egy kérdésből lett azonnal belső vihar, másnap pedig már be is hívták.\r

","shortLead":"Egy indokolt, szakmai kérdést mert feltenni a nemzetbiztonsági bizottság üléséről távozó fideszes Halász Jánosnak a Hír...","id":"20181126_Feltett_egy_kerdest_a_fideszes_kepviselonek_a_Hir_Vs_riportere_aznap_dolgozott_utoljara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b6546e6-f1b6-40b4-8754-49f803eceab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453587a7-fdba-4872-b26f-0ecc870c284a","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Feltett_egy_kerdest_a_fideszes_kepviselonek_a_Hir_Vs_riportere_aznap_dolgozott_utoljara","timestamp":"2018. november. 26. 10:16","title":"Feltett egy kérdést a fideszes képviselőnek a Hír Tv riportere, aznap dolgozott utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844296d8-2e04-43ad-b3f3-1e1bb64a80e7","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Nem tetszik az elhunyt hozzátartozónk végrendelete, szeretnénk másképp elosztani a vagyont a többi örökössel? Talán nem közismert, hogy el lehet térni a végrendeletben foglaltaktól, s ehhez nem kell bíróságra menni. Akár a hagyatéki eljárás során vagy azt követően is van lehetőség a közjegyző előtt egyezséget kötni.","shortLead":"Nem tetszik az elhunyt hozzátartozónk végrendelete, szeretnénk másképp elosztani a vagyont a többi örökössel? Talán nem...","id":"mokk_20181126_Karoraert_bicikli_Lehet_egyeztetni_a_hagyatek_elosztasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=844296d8-2e04-43ad-b3f3-1e1bb64a80e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc63d935-7384-4d54-947e-40e5652f9bd5","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20181126_Karoraert_bicikli_Lehet_egyeztetni_a_hagyatek_elosztasarol","timestamp":"2018. november. 27. 07:30","title":"Karóráért bicikli? Lehet egyeztetni a hagyaték elosztásáról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"73120f00-4ff7-4463-bdb0-97fec329a219","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem szép, de hasznosnak tűnik a parkolási párna.","shortLead":"Nem szép, de hasznosnak tűnik a parkolási párna.","id":"20181127_parkolas_vedelem_parkolasi_parna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73120f00-4ff7-4463-bdb0-97fec329a219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42559d26-d768-428e-9ff6-e0a3d7130b94","keywords":null,"link":"/cegauto/20181127_parkolas_vedelem_parkolasi_parna","timestamp":"2018. november. 27. 09:22","title":"Ez a BMW-s párnákkal védekezik a parkolási koccanások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68423f7-bb14-4c5f-b537-e69e8f92b0f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A svájci választók többsége nem támogatta, hogy állami támogatást kapjanak a szarvat növesztő teheneket, kecskéket tartó gazdák.","shortLead":"A svájci választók többsége nem támogatta, hogy állami támogatást kapjanak a szarvat növesztő teheneket, kecskéket...","id":"20181125_Egeszen_lehetetlen_kerdesrol_is_szavaztak_vasarnap_a_svajciak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f68423f7-bb14-4c5f-b537-e69e8f92b0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f644e9-42bf-488e-948e-96b578de0464","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Egeszen_lehetetlen_kerdesrol_is_szavaztak_vasarnap_a_svajciak","timestamp":"2018. november. 25. 16:44","title":"Egészen lehetetlen kérdésről is szavaztak vasárnap a svájciak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy macedón tévé oldalán jelent meg egy cikk, amely alapján a magyar diplomácia nem csak Tiranában kapcsolódott be Gruevszki megszöktetésébe.","shortLead":"Egy macedón tévé oldalán jelent meg egy cikk, amely alapján a magyar diplomácia nem csak Tiranában kapcsolódott be...","id":"20181125_A_kulugy_szerint_kacsa_hogy_Gruevszkit_magyar_segitseggel_pattant_meg_Szkopjebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f105371-d992-4bf3-874b-04fbb19aa995","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_A_kulugy_szerint_kacsa_hogy_Gruevszkit_magyar_segitseggel_pattant_meg_Szkopjebol","timestamp":"2018. november. 25. 18:23","title":"A külügy szerint kacsa, hogy Gruevszki magyar segítséggel pattant meg Szkopjéból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]