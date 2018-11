Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4224851f-95b0-491b-be68-ba79bb62f9f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koncz Zsófia korábban azzal vált országosan ismertté, hogy a nevéhez kötődik a „provokátorfigyelő” ötlete.","shortLead":"Koncz Zsófia korábban azzal vált országosan ismertté, hogy a nevéhez kötődik a „provokátorfigyelő” ötlete.","id":"20181126_A_washingtoni_nagykovetsegen_landolt_a_Fidelitas_volt_alelnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4224851f-95b0-491b-be68-ba79bb62f9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355ce445-0806-4e78-a805-cfdcb8815eeb","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_A_washingtoni_nagykovetsegen_landolt_a_Fidelitas_volt_alelnoke","timestamp":"2018. november. 26. 09:04","title":"A washingtoni nagykövetségen landolt a Fidelitas volt alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvonná a miniszterelnöktől, a miniszterektől és az államtitkároktól a képviselői fizetést Kocsis-Cake Olivio és Szabó Tímea.","shortLead":"Megvonná a miniszterelnöktől, a miniszterektől és az államtitkároktól a képviselői fizetést Kocsis-Cake Olivio és Szabó...","id":"20181126_Elvenne_Orban_kepviseloi_fizeteset_a_Parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d142b5-ce66-438b-b5e2-89846b2bd6d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Elvenne_Orban_kepviseloi_fizeteset_a_Parbeszed","timestamp":"2018. november. 26. 12:02","title":"Elvenné Orbán képviselői fizetését a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b619c07c-5f9a-4a31-a7fb-a79e0f835746","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Netflix karácsonyi sztorija egy szókimondó, vagány télapóról és egy testvérpárról szól, akik közösen mentik meg az ünnepet.","shortLead":"A Netflix karácsonyi sztorija egy szókimondó, vagány télapóról és egy testvérpárról szól, akik közösen mentik meg...","id":"20181127_A_Parlament_is_feltunik_egy_pillanatra_Kurt_Russel_karacsonyi_filmjeben__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b619c07c-5f9a-4a31-a7fb-a79e0f835746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7e6fbe-3366-4504-90c0-1c35ba1e2e46","keywords":null,"link":"/elet/20181127_A_Parlament_is_feltunik_egy_pillanatra_Kurt_Russel_karacsonyi_filmjeben__video","timestamp":"2018. november. 27. 12:08","title":"A Parlament is feltűnik egy pillanatra Kurt Russel karácsonyi filmjében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd0cbd7-9710-40e2-89d1-631ed8f29381","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Zavartalan a haladás.","shortLead":"Zavartalan a haladás.","id":"20181127_Felfuggesztettek_a_tuntetest_megindult_a_hatarforgalom_Zahonynal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cd0cbd7-9710-40e2-89d1-631ed8f29381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88151423-529e-45a0-9a23-51e4f655e8f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181127_Felfuggesztettek_a_tuntetest_megindult_a_hatarforgalom_Zahonynal","timestamp":"2018. november. 27. 11:23","title":"Felfüggesztették a tüntetést, megindult a határforgalom Záhonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f3825a-6e62-4569-9c92-c02510edae7f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Janisz Varufakisz volt görög pénzügyminiszter vasárnap Berlinben bejelentette: németországi listán indul a 2019-es EP-választáson - vette észre az Azonnali.hu. Mivel Németországban nincs bejutási küszöb az EP-választáson, a görög politikus simán mandátumot szerezhet. ","shortLead":"Janisz Varufakisz volt görög pénzügyminiszter vasárnap Berlinben bejelentette: németországi listán indul a 2019-es...","id":"20181125_Varufakisz_nemet_formacio_elen_indul_az_EPvalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25f3825a-6e62-4569-9c92-c02510edae7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a89dc7-ecf4-49fb-9841-542b40301d9b","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Varufakisz_nemet_formacio_elen_indul_az_EPvalasztason","timestamp":"2018. november. 25. 19:59","title":"Varufakisz német formáció élén indul az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c9aa2b-24ce-48f1-8f41-e2ed5130c517","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kisebb, nem regisztrált gleccserek is jelentősen hozzájárultak a tengerszint emelkedéséhez a 20. században: hatásukra 5 centiméterrel lett magasabb a vízszint – derült ki osztrák kutatók tanulmányából. ","shortLead":"A kisebb, nem regisztrált gleccserek is jelentősen hozzájárultak a tengerszint emelkedéséhez a 20. században: hatásukra...","id":"20181125_kisebb_gleccserek_tengerszint_emelkedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73c9aa2b-24ce-48f1-8f41-e2ed5130c517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b25c47-a5e7-4ec5-878e-5d18dd607aaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_kisebb_gleccserek_tengerszint_emelkedese","timestamp":"2018. november. 25. 18:03","title":"5 centivel toltább feljebb a tengerszintet ismeretlen gleccserek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Riadókészültségbe helyezték az ukrán haditengerészet teljes állományát a fekete-tengeri orosz agresszió miatt, minden hadihajót kivezényelnek a tengerre - közölte az ukrán haditengerészet.\r

","shortLead":"Riadókészültségbe helyezték az ukrán haditengerészet teljes állományát a fekete-tengeri orosz agresszió miatt, minden...","id":"20181125_Ukrajna_riadokeszultseget_rendelt_el_az_orosz_agresszio_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8428d0e9-c279-4a82-b8d8-211f0988abc7","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Ukrajna_riadokeszultseget_rendelt_el_az_orosz_agresszio_miatt","timestamp":"2018. november. 25. 23:24","title":"Az ukrán haditengerészet riadókészültséget rendelt el az orosz agresszió miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253cbad5-8e8a-4875-ba51-2f2ad6bdcb8d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig közel 50 orosz állampolgárt nem engedtek be Ukrajnába a hétfő este kihirdetett hadiállapot óta. ","shortLead":"Eddig közel 50 orosz állampolgárt nem engedtek be Ukrajnába a hétfő este kihirdetett hadiállapot óta. ","id":"20181127_Fokozodik_a_helyzet_nem_nagyon_engedik_belepni_Ukrajnaba_az_orosz_allampolgarokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=253cbad5-8e8a-4875-ba51-2f2ad6bdcb8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b881967-6342-4ffa-9e6d-f612e4a89305","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Fokozodik_a_helyzet_nem_nagyon_engedik_belepni_Ukrajnaba_az_orosz_allampolgarokat","timestamp":"2018. november. 27. 15:15","title":"Fokozódik a helyzet, nem nagyon engedik belépni Ukrajnába az orosz állampolgárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]