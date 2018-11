Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dc6cab9-18c2-4471-8577-1e63b927e3f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyakran hallani arról, hogy a korán kelőket kevésbé fenyegeti a rák kialakulásának kockázata, mint a későn fekvő, későn kelő, bagoly típusú embereket. Most a brit kutatók egy új tanulmánnyal álltak elő a témában.","shortLead":"Gyakran hallani arról, hogy a korán kelőket kevésbé fenyegeti a rák kialakulásának kockázata, mint a későn fekvő, későn...","id":"20181119_rakkutatas_emlorak_alvasi_szokasok_egeszseg_korankeles_pacsirta_tipus_bagoly_tipus_rak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dc6cab9-18c2-4471-8577-1e63b927e3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1797c6cd-9a4c-4d7d-89ba-98f9d188b74c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_rakkutatas_emlorak_alvasi_szokasok_egeszseg_korankeles_pacsirta_tipus_bagoly_tipus_rak","timestamp":"2018. november. 19. 08:03","title":"Tényleg van összefüggés a korán kelés és a rák között? Egy új kutatás megadta a választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181117_Itt_vannak_az_otoslotto_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a059eea4-cf6b-493a-808b-dd39db3b5dce","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Itt_vannak_az_otoslotto_nyeroszamai","timestamp":"2018. november. 17. 19:27","title":"Itt vannak az ötöslottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f42a99-46ad-4261-a79a-c4d9f0c85254","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két BL-vereség után megvolt a Veszprém első győzelme, ami az új edző szerint édes érzés.","shortLead":"Két BL-vereség után megvolt a Veszprém első győzelme, ami az új edző szerint édes érzés.","id":"20181118_david_davis_telekom_veszprem_kristianstad_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2f42a99-46ad-4261-a79a-c4d9f0c85254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db3f813-a10e-48e7-b8f4-704b60da0cd8","keywords":null,"link":"/sport/20181118_david_davis_telekom_veszprem_kristianstad_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 18. 11:05","title":"A Veszprém győzelme olyan, \"mint egy nagy tábla csoki\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640f39a6-7063-4dbb-a2b3-e6fd55efbe59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csányi Sándor MLSZ-elnök, és Polt Péter legfőbb ügyész is kint van a miniszterelnökkel a magyar-finn meccsen.","shortLead":"Csányi Sándor MLSZ-elnök, és Polt Péter legfőbb ügyész is kint van a miniszterelnökkel a magyar-finn meccsen.","id":"20181118_Itt_megtekintheti_Orban_Viktor_mai_meccsnezo_partnereit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=640f39a6-7063-4dbb-a2b3-e6fd55efbe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2ee9c5-7e29-4832-84d2-c9e42f937a78","keywords":null,"link":"/sport/20181118_Itt_megtekintheti_Orban_Viktor_mai_meccsnezo_partnereit","timestamp":"2018. november. 18. 21:10","title":"Itt megtekintheti Orbán Viktor mai meccsnéző partnereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével hamarosan a versenypályákon is találkozhatunk. ","shortLead":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével hamarosan a versenypályákon is találkozhatunk. ","id":"20181119_versenyauto_keszult_a_lamborghini_650_loeros_divatterepjarojabol_urus_suv_fia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a5dea8-89c6-4550-a348-0ecc95a191aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_versenyauto_keszult_a_lamborghini_650_loeros_divatterepjarojabol_urus_suv_fia","timestamp":"2018. november. 19. 08:21","title":"Versenyautó készült a Lamborghini 650 lóerős divatterepjárójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13f87a4-7eb3-4c99-9d9f-8cab16a0c320","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Anglia 2-1-re legyőzte a vendég horvát labdarúgó-válogatottat a Nemzetek Ligája A osztályának vasárnapi játéknapján, a házigazdák ezzel bejutottak a négyes döntőbe, míg a vesztes együttes kiesett a B osztályba.","shortLead":"Anglia 2-1-re legyőzte a vendég horvát labdarúgó-válogatottat a Nemzetek Ligája A osztályának vasárnapi játéknapján...","id":"20181118_Lingard_es_Kane_forditott_Modricek_ellen_Anglia_a_negyes_dontoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a13f87a4-7eb3-4c99-9d9f-8cab16a0c320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eead243-2e3d-423a-a4f4-80a8df489121","keywords":null,"link":"/sport/20181118_Lingard_es_Kane_forditott_Modricek_ellen_Anglia_a_negyes_dontoben","timestamp":"2018. november. 18. 17:03","title":"Lingard és Kane fordított Modricék ellen, Anglia a négyes döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcfe76c-1b21-4f2c-b36a-fff6af1c2a6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton égett le annak az irodaháznak a felső szintje, ahol Gyurcsányék béreltek irodát. ","shortLead":"Szombaton égett le annak az irodaháznak a felső szintje, ahol Gyurcsányék béreltek irodát. ","id":"20181119_Gyurcsany_kepeket_posztolt_a_porig_egett_irodaikrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbcfe76c-1b21-4f2c-b36a-fff6af1c2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a071e2c-1279-407f-8336-526a86f4821e","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Gyurcsany_kepeket_posztolt_a_porig_egett_irodaikrol","timestamp":"2018. november. 19. 13:23","title":"Gyurcsány képeket posztolt a porig égett irodáikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e92da8e0-43ca-41fb-a7c7-142b60f13c7a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hoppon maradt több ezer igénylő, karbantartási munkákra hivatkozva nem indult el az Otthon Melege program mára meghirdetett pályázatbeadása.","shortLead":"Hoppon maradt több ezer igénylő, karbantartási munkákra hivatkozva nem indult el az Otthon Melege program mára...","id":"20181119_Leallt_az_Otthon_Melege_program_weboldala_szerdara_halasztjak_a_palyazatbeadast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e92da8e0-43ca-41fb-a7c7-142b60f13c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fe42cb-e602-44dd-b025-53a0faa896c2","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Leallt_az_Otthon_Melege_program_weboldala_szerdara_halasztjak_a_palyazatbeadast","timestamp":"2018. november. 19. 11:21","title":"Leállt az Otthon Melege program weboldala, szerdára halasztják a pályázatbeadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]