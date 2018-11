Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccbff47d-7aa2-4b92-8146-bd1c33099461","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológiai sokféleség drasztikus csökkenésének pusztító következményei lehetnek az emberiségre – figyelmeztet jelentésében az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO).","shortLead":"A biológiai sokféleség drasztikus csökkenésének pusztító következményei lehetnek az emberiségre – figyelmeztet...","id":"20181128_biologiai_sokfeleseg_ensz_eghajlatvaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccbff47d-7aa2-4b92-8146-bd1c33099461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6888a91-b98a-40bb-844e-c587e6bc78d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_biologiai_sokfeleseg_ensz_eghajlatvaltozas","timestamp":"2018. november. 28. 15:03","title":"ENSZ: ha a fajok kipusztulnak, onnan már nincs visszaút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan nem lesz olyan részlet, ami ne derülne ki a Samsung jövőre érkező csúcsmobiljáról.","shortLead":"Lassan nem lesz olyan részlet, ami ne derülne ki a Samsung jövőre érkező csúcsmobiljáról.","id":"20181127_samsung_galaxy_s10_okostelefon_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738f37b0-70d7-43c8-8915-ddbe99e12f36","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_samsung_galaxy_s10_okostelefon_android","timestamp":"2018. november. 27. 10:33","title":"Négyféle Galaxy S10 készül – újabb információk szivárogtak ki a Samsung csúcsmobiljáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d391b5a6-8af6-4958-8026-8f13113fe293","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világelső tizenkét döntetlen után nyerve szerezte meg a sakkvilágbajnoki címet.","shortLead":"A világelső tizenkét döntetlen után nyerve szerezte meg a sakkvilágbajnoki címet.","id":"20181128_Magnus_Carlsen_lett_a_sakkvilagbajnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d391b5a6-8af6-4958-8026-8f13113fe293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cfbc83-5651-4482-9837-917263d620b3","keywords":null,"link":"/sport/20181128_Magnus_Carlsen_lett_a_sakkvilagbajnok","timestamp":"2018. november. 28. 19:49","title":"Magnus Carlsen lett a sakkvilágbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c77cf8f-17ba-49ef-8ac4-7b2fd9f323e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkaügyi iratok őrzésére nézve a jogszabályok nem tartalmaznak egyértelmű rendelkezést. Sok cég számára nagy problémát okoz a helyhiány, de a pontos szabályozás az adatvédelmi kötelezettségek betartása szempontjából is lényeges lenne – mutatta be az Adózóna.","shortLead":"A munkaügyi iratok őrzésére nézve a jogszabályok nem tartalmaznak egyértelmű rendelkezést. Sok cég számára nagy...","id":"20181127_Evtizedekig_orizgethetik_a_dolgozok_papirjait_van_amit_tilos_leselejtezni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c77cf8f-17ba-49ef-8ac4-7b2fd9f323e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50077158-c220-4643-a86c-dadeadadefde","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_Evtizedekig_orizgethetik_a_dolgozok_papirjait_van_amit_tilos_leselejtezni","timestamp":"2018. november. 27. 15:39","title":"Évtizedekig őrizgethetik a dolgozók papírjait, van, amit tilos leselejtezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökségnél korábban is hallani lehetett elbocsátásokról, az azonban csak most derült ki, hogy a kirúgottaknak azt követően mutattak ajtót, hogy egy héttel előtte arra kötelezték őket: vegyenek részt egy eseményen, amelyen Orbán is beszédet mond.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökségnél korábban is hallani lehetett elbocsátásokról, az azonban csak most derült ki...","id":"20181126_Egyik_este_meg_Orbannak_tapsoltak_egy_hetre_ra_mindegyikuket_kirugtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95208214-7cc2-466d-8305-b9a73da932d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Egyik_este_meg_Orbannak_tapsoltak_egy_hetre_ra_mindegyikuket_kirugtak","timestamp":"2018. november. 26. 23:35","title":"Egyik este még Orbánnak tapsoltak, egy hétre rá mindegyiküket kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb2d0d6-1c77-4db2-ac15-40c64f13c4fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Malajziai kutatók olyan fejlesztéssel kísérleteznek, amely illatokat és szagokat képes \"továbbítani\" a chatpartnerek között. A szakemberek szerint az eszközzel teljesen új irányt vehet az internetes kommunikáció.","shortLead":"Malajziai kutatók olyan fejlesztéssel kísérleteznek, amely illatokat és szagokat képes \"továbbítani\" a chatpartnerek...","id":"20181128_chateles_videochat_chat_szagok_illatok_imagineering_institute","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbb2d0d6-1c77-4db2-ac15-40c64f13c4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc26377-565e-4ff3-acca-eab07852eb18","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_chateles_videochat_chat_szagok_illatok_imagineering_institute","timestamp":"2018. november. 28. 10:33","title":"Mit szólna, ha a jövőben úgy chatelhetne ismerőseivel, hogy közben érzi az illatukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes tájakon napközben sem lesz melegebb 0 Celsius-foknál.","shortLead":"Egyes tájakon napközben sem lesz melegebb 0 Celsius-foknál.","id":"20181127_Hideget_szelet_telet_hozott_a_kedd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5ef2eb-5cfd-4a97-a98a-24a1b1cefbe2","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Hideget_szelet_telet_hozott_a_kedd","timestamp":"2018. november. 27. 05:11","title":"Hideget, szelet, telet hozott a kedd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b9dff8-001f-4604-a59c-b2b49ccb8e97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lengyel nyelvészek nem örültek az ötletnek, de végül az Erő az apával volt.","shortLead":"A lengyel nyelvészek nem örültek az ötletnek, de végül az Erő az apával volt.","id":"20181128_Yodanak_nevezhette_el_fiat_a_boldog_lengyel_apa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4b9dff8-001f-4604-a59c-b2b49ccb8e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637b5f20-fb55-4e8d-8578-a612cdce1ef0","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Yodanak_nevezhette_el_fiat_a_boldog_lengyel_apa","timestamp":"2018. november. 28. 10:18","title":"Yodának nevezhette el fiát a boldog lengyel apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]