Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél hónapja él a hajléktalanrendelet, aminek értelmében büntetik a közterületen élést, de a kórházakat fenntartó minisztérium mégsem tudja megmondani, hogy mekkora pluszterhet rótt ez az egészségügyi intézményekre.","shortLead":"Másfél hónapja él a hajléktalanrendelet, aminek értelmében büntetik a közterületen élést, de a kórházakat fenntartó...","id":"20181128_Az_miniszterium_nem_tudja_raktake_plusz_terhet_a_korhazakra_a_hajlektalantorvennyel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fb65cd-70a7-455e-91a3-ff0ca935848a","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Az_miniszterium_nem_tudja_raktake_plusz_terhet_a_korhazakra_a_hajlektalantorvennyel","timestamp":"2018. november. 28. 13:22","title":"A minisztérium nem tudja, raktak-e pluszterhet a kórházakra a hajléktalantörvénnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végre kiderült, hogy mire ez a nagy harc a szénhidráttal.","shortLead":"Végre kiderült, hogy mire ez a nagy harc a szénhidráttal.","id":"20181127_Schobert_Norbi_szerint_a_karcsusag_egyenes_ut_a_szexhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302ad7ac-99fb-4f7a-9c4d-c2adec5f3076","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Schobert_Norbi_szerint_a_karcsusag_egyenes_ut_a_szexhez","timestamp":"2018. november. 27. 11:16","title":"Schobert Norbert szerint a karcsúság egyenes út a szexhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közelednek az önkormányzati választások, Miskolcon pedig egyre nagyobb össztűz alatt a diósgyőri sportklub tulajdonosa. A város fideszes polgármestere az országos sajtóban is megüzente Leisztinger Tamásnak, jobban tenné, ha kiszállna a futballklubot működtető közös cégből.","shortLead":"Közelednek az önkormányzati választások, Miskolcon pedig egyre nagyobb össztűz alatt a diósgyőri sportklub tulajdonosa...","id":"20181127_A_foci_miatt_ugrott_egymasnak_a_fideszes_polgarmester_es_Leisztinger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fb9e31-bec7-43a5-ace3-bce21b259dc5","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_A_foci_miatt_ugrott_egymasnak_a_fideszes_polgarmester_es_Leisztinger","timestamp":"2018. november. 27. 11:32","title":"A foci miatt ugrott egymásnak a fideszes polgármester és Leisztinger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lengyelországot és Szlovákiát is lepipáljuk.","shortLead":"Lengyelországot és Szlovákiát is lepipáljuk.","id":"20181128_Magyarorszag_rekorder_az_adobeszedesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85958b33-408c-4c1e-b54f-ae9f7075c242","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Magyarorszag_rekorder_az_adobeszedesben","timestamp":"2018. november. 28. 16:07","title":"Magyarország rekorder az adóbeszedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mint fél óra alatt egy Budapest-Siófok.","shortLead":"Mint fél óra alatt egy Budapest-Siófok.","id":"20181126_autobahn_nemetorszag_vw_golf_gti_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1fbe41-8668-4fff-8cc1-1c439a2c4e7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_autobahn_nemetorszag_vw_golf_gti_autos_video","timestamp":"2018. november. 28. 04:06","title":"Erre jó az Autobahn: száz kilométer 26 perc alatt, végig 250-nel - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 40 millió dollárt, átszámítva mintegy 11 milliárd forintot invesztál a Pokémon Gót fejlesztő Niantic cégbe a Samsung, hogy a jövőben minőségi mobiljátékokat készítsenek. A tervnek azonban kellemetlen végeredménye is lehet.","shortLead":"Összesen 40 millió dollárt, átszámítva mintegy 11 milliárd forintot invesztál a Pokémon Gót fejlesztő Niantic cégbe...","id":"20181128_samsung_galaxy_s10_mobiljatekok_niantic_pokemon_go","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409ebcd4-bd23-46c0-b2fc-de971f4664c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_samsung_galaxy_s10_mobiljatekok_niantic_pokemon_go","timestamp":"2018. november. 28. 12:33","title":"Rágyúr a mobiljátékokra a Samsung, 11 milliárd(!) forintot adnak a Pokémon Go fejlesztőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e26a7d-4f0e-427c-a00b-c08025880bd6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A hatalom felé igyekvő totalitárius mozgalom propagandájának célja a tömegek megnyerése, és ez az út a tények sárba tiprásán keresztül vezet – mutat rá a filozófus-történész Hannah Arendt 1951-es főművében.","shortLead":"A hatalom felé igyekvő totalitárius mozgalom propagandájának célja a tömegek megnyerése, és ez az út a tények sárba...","id":"20181126_A_tenyek_lejaratasanak_nem_lehet_jo_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93e26a7d-4f0e-427c-a00b-c08025880bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1e949c-6170-417a-95c9-7fd4d38c2dd1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181126_A_tenyek_lejaratasanak_nem_lehet_jo_vege","timestamp":"2018. november. 26. 20:42","title":"A tények lejáratásának nem lehet jó vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4c6cd3-5260-4f47-be46-33ba2a616e10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miroslav Lajcák szerint a dokumentum csak egy senkit semmire sem kötelező \"politikai nyilatkozat\".","shortLead":"Miroslav Lajcák szerint a dokumentum csak egy senkit semmire sem kötelező \"politikai nyilatkozat\".","id":"20181127_Lemond_a_szlovak_kulugyminiszter_ha_hazaja_nem_csatlakozik_az_ENSZpaktumhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe4c6cd3-5260-4f47-be46-33ba2a616e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebc3228-d523-48f6-87a4-34bd30142653","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Lemond_a_szlovak_kulugyminiszter_ha_hazaja_nem_csatlakozik_az_ENSZpaktumhoz","timestamp":"2018. november. 27. 11:05","title":"Lemond a szlovák külügyminiszter, ha hazája nem csatlakozik az ENSZ-paktumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]