Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állat akkor támadhatott rájuk, amikor erdei házuk környékén sétáltak.","shortLead":"Az állat akkor támadhatott rájuk, amikor erdei házuk környékén sétáltak.","id":"20181128_Grizzly_medve_olhetett_meg_egy_anyat_es_gyermeket_Kanadaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbec626-feaf-4161-bf42-79081c51c289","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Grizzly_medve_olhetett_meg_egy_anyat_es_gyermeket_Kanadaban","timestamp":"2018. november. 28. 21:17","title":"Grizzly medve ölhetett meg egy anyát és gyermekét Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d5aa3d-05bb-4b60-8635-58556401fa7e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt mondjuk lehet, hogy hamarabb kellett volna. ","shortLead":"Ezt mondjuk lehet, hogy hamarabb kellett volna. ","id":"20181127_A_macedon_parlament_felfuggesztette_Gruevszki_mentelmi_jogat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87d5aa3d-05bb-4b60-8635-58556401fa7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f71e912-8cf2-486f-a0b9-27b3b6ce62c5","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_A_macedon_parlament_felfuggesztette_Gruevszki_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. november. 27. 21:47","title":"A macedón parlament felfüggesztette Gruevszki mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1e95d4-afbb-4e84-a070-446bc88e505d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség már egyszer átvizsgálta a tettes autóját, akkor még nem volt szó holttestről.","shortLead":"A rendőrség már egyszer átvizsgálta a tettes autóját, akkor még nem volt szó holttestről.","id":"20181127_Holttestet_talaltak_a_nyiregyhazi_szurkalo_autojaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d1e95d4-afbb-4e84-a070-446bc88e505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e554303-6d97-4aef-bbfd-2ac848237440","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Holttestet_talaltak_a_nyiregyhazi_szurkalo_autojaban","timestamp":"2018. november. 27. 11:22","title":"Holttestet találtak a nyíregyházi szurkáló autójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d146f7b-4408-42a0-b7db-fbf132bb4a02","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"El tudjuk képzelni, hogy milyen lehet az, mikor síelés közben valaki egy pohár proseccóval lep meg minket, vagy éppen naptejjel, zsebkendővel kedveskedik? Ha Ausztriában gondolkoznának síelési úti cél gyanánt, a Nockberge régióban „bérelhető” komornyikok jóvoltából mindez abszolút elérhető.","shortLead":"El tudjuk képzelni, hogy milyen lehet az, mikor síelés közben valaki egy pohár proseccóval lep meg minket, vagy éppen...","id":"feelaustria_20181126_Tetszene_ha_kedveben_jarna_egy_komornyik_Extra_sielmeny_a_telre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d146f7b-4408-42a0-b7db-fbf132bb4a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1a6119-5953-43e0-9a26-036bc4f75a57","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181126_Tetszene_ha_kedveben_jarna_egy_komornyik_Extra_sielmeny_a_telre","timestamp":"2018. november. 28. 07:30","title":"Tetszene, ha kedvében járna egy komornyik? Extra síélmény a télre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"a5e4672a-48c6-49db-863e-3becff36bc73","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Gépi forgalomszámlálókat telepít a kormány, és a kerékpárutak fejlesztésére is nagy pénzt szánnak.","shortLead":"Gépi forgalomszámlálókat telepít a kormány, és a kerékpárutak fejlesztésére is nagy pénzt szánnak.","id":"20181128_150_milliard_forintbol_fejlesztik_a_kerekparutakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5e4672a-48c6-49db-863e-3becff36bc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb5c0e8-2486-4e54-a18c-359dec073d27","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_150_milliard_forintbol_fejlesztik_a_kerekparutakat","timestamp":"2018. november. 28. 15:41","title":"150 milliárd forintból fejlesztik a kerékpárutakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b5dd82-86fe-4e9b-9b02-fc5d41deb9f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akad néhány olyan sofőr, aki akár csak egyetlen percnyi időnyereségért is bevállal egyszerre több szabálysértést.","shortLead":"Akad néhány olyan sofőr, aki akár csak egyetlen percnyi időnyereségért is bevállal egyszerre több szabálysértést.","id":"20181128_a_nap_videoja_piros_lampanal_zebranal_elozott_a_gyori_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0b5dd82-86fe-4e9b-9b02-fc5d41deb9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11391559-187f-45b2-a7d9-24fe3bdb1c7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_a_nap_videoja_piros_lampanal_zebranal_elozott_a_gyori_autos","timestamp":"2018. november. 28. 06:41","title":"A nap videója: piros lámpánál, zebránál előzött a győri autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83c2349-4200-4d70-98ef-13ca1b654f69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védelmi miniszter szerint országa nem szeretné szuverenitását feladni.","shortLead":"A védelmi miniszter szerint országa nem szeretné szuverenitását feladni.","id":"20181127_Ausztria_nem_vesz_reszt_a_tervezett_kozos_europai_haderoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e83c2349-4200-4d70-98ef-13ca1b654f69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a30154-2a8b-4cce-af1b-86fc2141f6c4","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Ausztria_nem_vesz_reszt_a_tervezett_kozos_europai_haderoben","timestamp":"2018. november. 27. 11:47","title":"Ausztria nem vesz részt a tervezett közös európai haderőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2f8e52-3abb-4e6f-80f3-dad760b20d36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy III. kerületi üzemre csaptak le a szakemberek, ahol borzasztó higiéniai körülményeket találtak. ","shortLead":"Egy III. kerületi üzemre csaptak le a szakemberek, ahol borzasztó higiéniai körülményeket találtak. ","id":"20181128_Mallo_falu_uzemben_keszultek_a_hazi_retesek_es_bejglik__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d2f8e52-3abb-4e6f-80f3-dad760b20d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3050e5a-21b9-426f-a74a-5963c9755b1d","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Mallo_falu_uzemben_keszultek_a_hazi_retesek_es_bejglik__video","timestamp":"2018. november. 28. 09:40","title":"Málló falú, mocskos üzemben készültek a \"házi\" rétesek és bejglik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]