A volt amerikai külügyi helyettes államtitkár, aki most a PEN America, az írók és a véleményszabadság nemzetközi hálózatának washingtoni igazgatója azt mondja, a magyar kormány Európa legproblémásabb gaztevője. Úgy véli, Gruevszkivel ellentétben Orbán Viktor nem fog tudni megszökni.

Interjút adott Thomas O. Melia a csütörtökön megjelent 168 Óra hetilapnak, a Gruevszki-üggyel és azzal kezdte, hogy Magyarország Amerika helyett az oroszoknak adott ki két orosz fegyvercsempészt. Melia azt mondta, hazánk kormánya úgy viselkedik, mint a leggyengébb láncszem a nyugati szövetségesi rendszerben.

Szerinte Magyarország – utalva a Gruevszki-ügyre, valamint a letelepedési kötvényekre – Európa hátsó bejárata, amely „néhány igazán rosszindulatú egyén számára nyitva áll.” Úgy véli, már nem csak aggodalom, hogy Putyin kedvenc miniszterelnöke a NATO-ban ül, vagy hogy erodálódnak a demokratikus fékek és ellensúlyok Magyarországon.

„Elérkeztünk arra a pontra, amikor a magyar kormány, úgy tűnik, Európa leginkább problematikus gaztevőjének szerepét vette fel.”

Melia egy korábbi Twitter-üzenetében feltette a kérdést, ki fogja majd befogadni Orbánt, ha majd neki is menekülnie kell, mint Gruevszkinek. Arról, hogy eljön-e Orbán ideje is, most azt mondta, a magyarországi korrupció valós történetei végül világossá válnak majd az egész világ előtt. „Az igazság végül mindig nyilvánosságra kerül. Orbán nem fog tudni megszökni az igazságszolgáltatás elől, még akkor sem, ha

az őt érintő, történelmi ítélet akkor fog megszületni, amikor már csak az unokái olvashatják el, miféle bűnöket követett el.

Melia szerint ha mégis előbb eljönne a számvetés ideje, Orbán reménykedhet abban, hogy lesz egy hely, amely biztonságos kikötőt biztosít a számára. „Lehet, hogy lesz egy szép, kertes dácsája Oroszországban vagy Kazahsztánban, azokon a helyeken, amelyeket annyira csodál.”

Felelősségre vonásról, elszámoltatásról azonban egyelőre nincs szó, a lap kérdésére, miszerint mit gondol a magyar belpolitikai helyzetről, Melia azt mondta, amit a Fidesz-kormány csinál, az

a Kádár-rendszert idézi.

A Trump – Putyin – Orbán háromszögről azt mondta, meglátása szerint Putyin nemcsak Orbánt, hanem Trumpot is elbűvölte. „Éppen azoknak az országoknak a választott vezetőit, amelyeket Putyin igyekszik gyengíteni és megzavarni.”

Végül megkérdezték a volt amerikai külügyi helyettes államtitkárt, mit gondol a jövő évi EP-választásról. Várja a kampányt, ugyanis az lehetőséget ad új politikai formációknak, hogy megmutassák magukat.

Van egy EP-képviselő, akivel már van közös története Meliának, Deutsch Tamás ugyanis 2011-ben feltette a kérdést Twitteren – és itt idézet következik – „ki a fasz az a Thomas Melia?” A PEN vezetője nem hagyta szó nélkül az esetet, most azt mondta, reméli, ismét vállalja a jelöltséget Deutsch, régi Twitter-barátja, és „elkezdi kivenni a részét az európai parlamenti munkából és képviselni azokat a választókat, akik támogatják.”