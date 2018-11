Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1055394-0737-46df-8ce9-61ff9f5a990b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maria Campina, a román boszorkány azt állítja, megjósolta Ceaușescuék kivégzését, de a diktátor felesége nem hallgatott rá. ","shortLead":"Maria Campina, a román boszorkány azt állítja, megjósolta Ceaușescuék kivégzését, de a diktátor felesége nem hallgatott...","id":"20181128_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_josno_boszorkanysag_ezoteria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1055394-0737-46df-8ce9-61ff9f5a990b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dec542-2f7e-421d-bc1a-2d6d9c644656","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_josno_boszorkanysag_ezoteria","timestamp":"2018. november. 28. 13:56","title":"\"Az volt a dolgom, hogy Elena Ceausescut és a kommunizmust megóvjam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6acce0f-716b-4955-9e35-0b743cd58bb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2K és a Firaxis Games ma bejelentette, hogy a Civilization VI második kiegészítője kilenc új vezérének egyike Mátyás király. Az 1459 és 1490 között uralkodott király vezetésével a játékban Magyarország a gyors terjeszkedésre kihegyezett civilizáció.","shortLead":"A 2K és a Firaxis Games ma bejelentette, hogy a Civilization VI második kiegészítője kilenc új vezérének egyike Mátyás...","id":"20181127_civilization_vi_6_magyarorszag_matyas_kiraly_hollokiraly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6acce0f-716b-4955-9e35-0b743cd58bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee0d52d-a628-475c-ae53-8a0b8fad96cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_civilization_vi_6_magyarorszag_matyas_kiraly_hollokiraly","timestamp":"2018. november. 27. 20:33","title":"Végre: Mátyás király lesz az új vezér a videojátékban, melyben Magyarország gyors terjeszkedésre a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Barnes & Thornburg ügyvédi iroda egyik embere két és fél hónapon át dolgozik majd a követségnek, és ezért 50 ezer dollárt, azaz mai árfolyamon számolva több mint 14 millió forintot kap.","shortLead":"A Barnes & Thornburg ügyvédi iroda egyik embere két és fél hónapon át dolgozik majd a követségnek, és ezért 50 ezer...","id":"20181128_14_millio_forintert_fogadott_uj_lobbistat_az_Orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af343d7-cf14-427f-87b5-d84de9014fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_14_millio_forintert_fogadott_uj_lobbistat_az_Orbankormany","timestamp":"2018. november. 28. 11:16","title":"14 millió forintért fogadott új lobbistát az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cfdb41-4b30-4583-b676-412fe0aef8cc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, és ezzel megnyílt az út az európai közös védelmi, hírszerzési rendszerek előtt. A britek ugyanis ragaszkodtak a nagy angolszász szövetséghez, mely az USA-ból, Kanadából, Ausztráliából és Új-Zélandból áll rajtuk kívül. ","shortLead":"Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, és ezzel megnyílt az út az európai közös védelmi, hírszerzési rendszerek...","id":"20181127_Bucsu_James_Bondektol_mi_lesz_igy_a_kozos_europai_hirszerzes_nagy_tervevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2cfdb41-4b30-4583-b676-412fe0aef8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b588770-67b2-43bb-ae4a-6eadb4442c02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Bucsu_James_Bondektol_mi_lesz_igy_a_kozos_europai_hirszerzes_nagy_tervevel","timestamp":"2018. november. 27. 13:07","title":"Búcsú James Bondéktól, mi lesz így a közös európai hírszerzés nagy tervével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0c8be9-1a3a-48c5-9bad-394a5ea55067","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija szerint azt támadják, aki cselekszik, rá a bírálatok ösztönzően hatnak.","shortLead":"Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija szerint azt támadják, aki cselekszik, rá a bírálatok...","id":"20181129_Koves_Slomo_Az_egyhazaknak_kotelesseg_egyuttmukodni_Orbannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd0c8be9-1a3a-48c5-9bad-394a5ea55067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4685c71e-881d-47b1-8482-1c63e42b423f","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Koves_Slomo_Az_egyhazaknak_kotelesseg_egyuttmukodni_Orbannal","timestamp":"2018. november. 29. 11:25","title":"Köves Slomó: Az egyházaknak kötelesség együttműködni Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd60aa5-1d9f-447a-bcb1-f2794d53d87c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Házon belül is egyre hangosabban tiltakoznak a Dragonfly projekt miatt, amely a Google Kínának épülő, cenzúrázott keresője. Az alkalmazottak annyira nem szívlelik a fejlesztést, hogy több ország városában is tüntettek miatta.","shortLead":"Házon belül is egyre hangosabban tiltakoznak a Dragonfly projekt miatt, amely a Google Kínának épülő, cenzúrázott...","id":"20181127_google_kereso_project_dragonfly_cenzurazott_kereso_kina_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdd60aa5-1d9f-447a-bcb1-f2794d53d87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8dabff-d516-4e04-ac4c-498685a16efd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_google_kereso_project_dragonfly_cenzurazott_kereso_kina_tuntetes","timestamp":"2018. november. 28. 07:33","title":"Több országban is tüntettek a Google alkalmazottai a Kínának épülő, cenzúrázott kereső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Forma–1 előszobájának tartott Forma–2-ben folytatja versenyzői pályafutását Mick Schumacher, a hétszeres F1-es világbajnok Michael Schumacher fia.","shortLead":"A Forma–1 előszobájának tartott Forma–2-ben folytatja versenyzői pályafutását Mick Schumacher, a hétszeres F1-es...","id":"20181127_Egyre_kozelebb_a_Forma1hez_Michael_Schumacher_fia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c26de5-5e03-4490-b0c1-4031feadaf64","keywords":null,"link":"/sport/20181127_Egyre_kozelebb_a_Forma1hez_Michael_Schumacher_fia","timestamp":"2018. november. 27. 15:05","title":"Egyre közelebb a Forma–1-hez Michael Schumacher fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7747a8b8-0486-4949-8909-a45d3f8ffd56","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több forgatókönyvet is felvázolt a brit pénzügyminisztérium, és arra jutottak: nem létezik olyan verziója a Brexitnek, amellyel jobban járna az ország, mint ha EU-tagok maradnának. A brit jegybank elnöke is katasztrófa-forgatókönyveket vázolt.","shortLead":"Több forgatókönyvet is felvázolt a brit pénzügyminisztérium, és arra jutottak: nem létezik olyan verziója a Brexitnek...","id":"20181128_Matekozott_a_brit_penzugyminiszterium_nincs_olyan_megoldas_hogy_jol_jarjanak_a_Brexittel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7747a8b8-0486-4949-8909-a45d3f8ffd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad19477-4c35-47bb-8a05-e12cf780ac4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Matekozott_a_brit_penzugyminiszterium_nincs_olyan_megoldas_hogy_jol_jarjanak_a_Brexittel","timestamp":"2018. november. 28. 16:04","title":"Mindenképpen rosszul járnak a britek a Brexittel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]