[{"available":true,"c_guid":"a7b93ee3-99dc-4dbe-8a3d-ac7994f1f648","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába adta át Orbán Viktor a Budai Vigadót, ez nem jelentette azt, hogy a felújítás költségei megálltak volna.","shortLead":"Hiába adta át Orbán Viktor a Budai Vigadót, ez nem jelentette azt, hogy a felújítás költségei megálltak volna.","id":"20181128_Az_atado_unnepseg_utan_is_ujabb_287_millioval_dragult_a_Budai_Vigado_felujitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b93ee3-99dc-4dbe-8a3d-ac7994f1f648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5927bb-934b-4a9f-b75a-a5ec0a4b27d1","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Az_atado_unnepseg_utan_is_ujabb_287_millioval_dragult_a_Budai_Vigado_felujitasa","timestamp":"2018. november. 28. 20:42","title":"Az átadó ünnepség után is újabb 287 millióval drágult a Budai Vigadó felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3023c6ec-ad01-42ad-9419-f325369ee5f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább terjeszkedik a százmilliósnál is nagyobb veszteséget termelő Mr. Funk.","shortLead":"Tovább terjeszkedik a százmilliósnál is nagyobb veszteséget termelő Mr. Funk.","id":"20181129_Egy_kelenfoldi_Realboltban_aruljak_Vajna_Timea_fankjait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3023c6ec-ad01-42ad-9419-f325369ee5f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8660e373-8815-4ea8-88ab-4b8248149e91","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Egy_kelenfoldi_Realboltban_aruljak_Vajna_Timea_fankjait","timestamp":"2018. november. 29. 14:46","title":"Egy kelenföldi Reál-boltban árulják Vajna Tímea fánkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc2b797-3009-48cb-b22c-783ff85002ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlóra helyett szabadnap – követelik.","shortLead":"Túlóra helyett szabadnap – követelik.","id":"20181128_December_24e_munkaszuneti_nappa_tetelet_akarja_az_MSZP_es_a_Parbeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fc2b797-3009-48cb-b22c-783ff85002ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de181a41-e27e-491e-8665-1b0fb253938a","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_December_24e_munkaszuneti_nappa_tetelet_akarja_az_MSZP_es_a_Parbeszed","timestamp":"2018. november. 28. 12:11","title":"December 24-e munkaszüneti nappá tételét akarja az MSZP és a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b8aaf3-3a7d-44d1-8571-ae0f1394ea04","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A határidőig várhatóan 80 ezren tesznek majd így, mondják fel a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) szerződésüket, a vállalati flottaszerződéseket nem számítva – közölte a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége.","shortLead":"A határidőig várhatóan 80 ezren tesznek majd így, mondják fel a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb...","id":"20181129_autosok_hatarido_kotelezo_gepjarmu_felelossegbiztositas_kgfb_szerzodes_biztositovaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b8aaf3-3a7d-44d1-8571-ae0f1394ea04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72217071-8e93-476b-a367-bb22df7700ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_autosok_hatarido_kotelezo_gepjarmu_felelossegbiztositas_kgfb_szerzodes_biztositovaltas","timestamp":"2018. november. 29. 06:58","title":"Szorítja az idő az autósokat: szombatig leheg felmondani a kgfb-szerződéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b647ef30-089c-4335-bae8-33779c194bd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb német bank központjánál pénzmosás gyanúja miatt tartott razziát a rendőrség. Az ügynek a Panama-iratokhoz is köze van. ","shortLead":"A legnagyobb német bank központjánál pénzmosás gyanúja miatt tartott razziát a rendőrség. Az ügynek a Panama-iratokhoz...","id":"20181129_Rendorok_leptek_el_a_Deutsche_Bank_irodait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b647ef30-089c-4335-bae8-33779c194bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab1354f-84ba-49c2-9611-8e36c789a7ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Rendorok_leptek_el_a_Deutsche_Bank_irodait","timestamp":"2018. november. 29. 13:04","title":"170 rendőr lepte el Deutsche Bank irodáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másfél éve még csak megszüntette a kommentárszerkesztő funkciót a YouTube, 2019 januárjában viszont az összes eddigi létrehozott kommentárt törlik majd a videók alól.","shortLead":"Másfél éve még csak megszüntette a kommentárszerkesztő funkciót a YouTube, 2019 januárjában viszont az összes eddigi...","id":"20181128_youtube_kommentar_torlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6847a7ec-0512-4a54-94d5-3148fd3f7850","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_youtube_kommentar_torlese","timestamp":"2018. november. 28. 08:03","title":"Végleg eltöröl a YouTube egy kedvelt funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70279f6e-3856-4f2a-b874-0d748de34756","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Netflix szerezte meg a jogokat, jövőre kezdik a munkálatokat. ","shortLead":"A Netflix szerezte meg a jogokat, jövőre kezdik a munkálatokat. ","id":"20181128_Megint_filmre_viszik_Roald_Dahl_muveit_de_most_animacios_sorozatkent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70279f6e-3856-4f2a-b874-0d748de34756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d825a2-56ac-4ba1-9ed0-2261b463ebf6","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Megint_filmre_viszik_Roald_Dahl_muveit_de_most_animacios_sorozatkent","timestamp":"2018. november. 28. 10:22","title":"Megint filmre viszik Roald Dahl műveit, de most animációs sorozatként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142e2a07-f4a7-4fea-bd37-fb20b2817cca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb kórházi adósságkonszolidációt jelentett be Kásler Miklós, így nem lesz az év végére 60 milliárd forint tartozása az intézményeknek. A kórházi adósság havonta nagyjából 5 milliárd forinttal nő.","shortLead":"Újabb kórházi adósságkonszolidációt jelentett be Kásler Miklós, így nem lesz az év végére 60 milliárd forint tartozása...","id":"20181129_Kifizeti_a_kormany_a_korhazak_adossagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=142e2a07-f4a7-4fea-bd37-fb20b2817cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1079e3-926f-4808-ab77-95132f0a1857","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Kifizeti_a_kormany_a_korhazak_adossagat","timestamp":"2018. november. 29. 17:23","title":"Kifizeti a kormány a kórházak adósságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]