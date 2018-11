Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5bdc6a3-7241-4285-b71f-f1725bc7a388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi átvett a sértettől százezer forintot, de aztán elérhetetlenné vált, a beígért árut esze ágában sem volt elküldeni.","shortLead":"A férfi átvett a sértettől százezer forintot, de aztán elérhetetlenné vált, a beígért árut esze ágában sem volt...","id":"20181129_Muszaki_cikket_igergeto_csalot_keres_a_rendorseg__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5bdc6a3-7241-4285-b71f-f1725bc7a388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1a4400-1e83-4830-97c4-af292c3c5182","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Muszaki_cikket_igergeto_csalot_keres_a_rendorseg__foto","timestamp":"2018. november. 29. 16:10","title":"Műszaki cikket ígérgető csalót keres a rendőrség – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0949b97b-b857-4b53-aa8b-51c8acf97cf4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kanada kubai nagykövetségének egyik dolgozója orvosi ellátásban részesül, jelenleg ő a tizenharmadik Kanada havannai nagykövetségéhez kötődő ember, akinél szokatlan tüneteket észleltek – közölte szerdán a kanadai külügyminisztérium. ","shortLead":"Kanada kubai nagykövetségének egyik dolgozója orvosi ellátásban részesül, jelenleg ő a tizenharmadik Kanada havannai...","id":"20181129_kanadai_nagykovetseg_kuba_havanna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0949b97b-b857-4b53-aa8b-51c8acf97cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20731237-2def-4c20-9b45-564b5517d9b3","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_kanadai_nagykovetseg_kuba_havanna","timestamp":"2018. november. 29. 12:51","title":"Újabb kanadai produkál fura tüneteket Kubában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6acce0f-716b-4955-9e35-0b743cd58bb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2K és a Firaxis Games ma bejelentette, hogy a Civilization VI második kiegészítője kilenc új vezérének egyike Mátyás király. Az 1459 és 1490 között uralkodott király vezetésével a játékban Magyarország a gyors terjeszkedésre kihegyezett civilizáció.","shortLead":"A 2K és a Firaxis Games ma bejelentette, hogy a Civilization VI második kiegészítője kilenc új vezérének egyike Mátyás...","id":"20181127_civilization_vi_6_magyarorszag_matyas_kiraly_hollokiraly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6acce0f-716b-4955-9e35-0b743cd58bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee0d52d-a628-475c-ae53-8a0b8fad96cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_civilization_vi_6_magyarorszag_matyas_kiraly_hollokiraly","timestamp":"2018. november. 27. 20:33","title":"Végre: Mátyás király lesz az új vezér a videojátékban, melyben Magyarország gyors terjeszkedésre a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e943104-61f3-4e9e-bbe1-427db53da6a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először csak néhány specifikáció szivárgott ki a Google olcsóbb Pixel 3 telefonjáról, most pedig már képek is megjelentek, amelyeken összevethető a készülék a már létező modellekkel.","shortLead":"Először csak néhány specifikáció szivárgott ki a Google olcsóbb Pixel 3 telefonjáról, most pedig már képek is...","id":"20181128_google_pixel_3_lite_kiszivargott_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e943104-61f3-4e9e-bbe1-427db53da6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887c2593-bb58-4868-9277-3519e7449a8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_google_pixel_3_lite_kiszivargott_fotok","timestamp":"2018. november. 28. 10:03","title":"Már fotókon is láthatja, milyen lesz a Google új, olcsóbb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benjamin Netanjahu valósággal dicsérte a magyar kormányfőt, amit szerinte az antiszemitizmus elleni küzdelemért érdemelt ki Orbán. ","shortLead":"Benjamin Netanjahu valósággal dicsérte a magyar kormányfőt, amit szerinte az antiszemitizmus elleni küzdelemért...","id":"20181127_Orbanrol_aradozott_egy_sort_az_izraeli_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071b9521-8257-4e36-a126-d1aa5db79429","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Orbanrol_aradozott_egy_sort_az_izraeli_miniszterelnok","timestamp":"2018. november. 27. 22:01","title":"A CNN-en áradozott egy sort Orbánról Benjamin Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt amerikai külügyi helyettes államtitkár, aki most a PEN America, az írók és a véleményszabadság nemzetközi hálózatának washingtoni igazgatója azt mondja, a magyar kormány Európa legproblémásabb gaztevője. Úgy véli, Gruevszkivel ellentétben Orbán Viktor nem fog tudni megszökni.","shortLead":"A volt amerikai külügyi helyettes államtitkár, aki most a PEN America, az írók és a véleményszabadság nemzetközi...","id":"20181129_Thomas_Melia_A_Fidesz_a_Kadarrendszert_idezi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a8a9bc-a455-4c0f-b3ed-1e0473949af2","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Thomas_Melia_A_Fidesz_a_Kadarrendszert_idezi","timestamp":"2018. november. 29. 06:00","title":"Thomas Melia: A Fidesz a Kádár-rendszert idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6ea4e9-d4b1-4204-8bb2-94efc15b0b02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A házat az Operaház egykori karmestere építtette, most mélygarázsos szálloda épül a helyén. ","shortLead":"A házat az Operaház egykori karmestere építtette, most mélygarázsos szálloda épül a helyén. ","id":"20181127_Lebontanak_egy_tobb_mint_150_eves_hazat_a_VIII_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b6ea4e9-d4b1-4204-8bb2-94efc15b0b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dff182c-8e27-4f03-bc5e-62ca6cdfe488","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_Lebontanak_egy_tobb_mint_150_eves_hazat_a_VIII_keruletben","timestamp":"2018. november. 27. 19:29","title":"Hírneves művész házát bontják le a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Ügyészségről tartottak volna fórumot Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. De a rendezvény napján kiderült, mégsem tudják megtartani az eseményt.","shortLead":"Az Európai Ügyészségről tartottak volna fórumot Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. De a rendezvény napján...","id":"20181129_Azert_nem_tartathatott_forumot_Hadhazy_mert_nem_tudtak_kitakaritani_a_termet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021d5571-f71b-402f-a582-41030a641099","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Azert_nem_tartathatott_forumot_Hadhazy_mert_nem_tudtak_kitakaritani_a_termet","timestamp":"2018. november. 29. 12:17","title":"Azért nem tarthatott fórumot Hadházy, mert nem tudták kitakarítani a termet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]