[{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az atya az arcát továbbra sem fedné fel, de közös podcast-adást szívesen csinálna Sebestyén Balázzsal. Feltéve, ha a műsorvezető elfogadja a kihívást.\r

\r

","shortLead":"Az atya az arcát továbbra sem fedné fel, de közös podcast-adást szívesen csinálna Sebestyén Balázzsal. Feltéve, ha...","id":"20181130_Tibi_atya_es_Balazs_kozos_musorban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5deab6f2-9c0e-4019-a3eb-51ea3f1363c0","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Tibi_atya_es_Balazs_kozos_musorban","timestamp":"2018. november. 30. 15:45","title":"Tibi atya és Balázs közös műsorban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668b319b-8e89-452f-9d10-78b04d7af569","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Indul a szezon.","shortLead":"Indul a szezon.","id":"20181130_Ket_napja_hoagyuznak_szombaton_nyilik_az_eplenyi_sipalya__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=668b319b-8e89-452f-9d10-78b04d7af569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622822c8-5fe1-4920-9a2c-06f7b509c005","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Ket_napja_hoagyuznak_szombaton_nyilik_az_eplenyi_sipalya__video","timestamp":"2018. november. 30. 18:29","title":"Két napja hóágyúznak: szombaton nyílik az eplényi sípálya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8719c998-6b7a-4ec3-ae22-7d5ff013886d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szellem- és pszichológiatörténetről, gyerek- és önnevelésről, meditációról és játékról egyaránt találhatunk könyveket az idei év végi kínálatban. A cél minden esetben az, hogy az olvasó közelebb jusson önmagához, de a válogatás során maga döntheti el, hogy ehhez tárgyilagos, szenvedélyes vagy épp humoros úton akar haladni.","shortLead":"Szellem- és pszichológiatörténetről, gyerek- és önnevelésről, meditációról és játékról egyaránt találhatunk könyveket...","id":"20181130_Az_ev_vegen_tobbfele_uton_is_kozelebb_juthatunk_onmagunkhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8719c998-6b7a-4ec3-ae22-7d5ff013886d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ed50b5-ce42-4a86-b492-66fe6a3bd5d4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181130_Az_ev_vegen_tobbfele_uton_is_kozelebb_juthatunk_onmagunkhoz","timestamp":"2018. november. 30. 19:09","title":"Az év végén többféle úton is közelebb juthatunk önmagunkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb466f7-d522-4076-8a99-7ddbd8ce80f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fájdalmas lehetett: ágyékon lőtte magát.\r

\r

","shortLead":"Fájdalmas lehetett: ágyékon lőtte magát.\r

\r

","id":"20181130_Zsebeben_fegyverrel_ment_a_boltba_egy_ferfi__veletlenul_meglotte_sajat_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cb466f7-d522-4076-8a99-7ddbd8ce80f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa6b617-a694-4cef-9054-ac0acf959e30","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Zsebeben_fegyverrel_ment_a_boltba_egy_ferfi__veletlenul_meglotte_sajat_magat","timestamp":"2018. november. 30. 10:24","title":"Zsebében fegyverrel ment a boltba egy férfi – véletlenül meglőtte saját magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b0aa33-1fd6-48c7-bd21-644177407264","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot nőtt a beruházások száma, főleg az uniós forrásból történő fejlesztések, a céges kapacitásbővítés, valamint az ingatlanberuházások miatt.","shortLead":"Nagyot nőtt a beruházások száma, főleg az uniós forrásból történő fejlesztések, a céges kapacitásbővítés, valamint...","id":"20181129_Az_EUpenzek_es_az_epitkezesek_porgetik_a_beruhazasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55b0aa33-1fd6-48c7-bd21-644177407264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012fef0f-0358-497f-a8a8-c08e0bc97d87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Az_EUpenzek_es_az_epitkezesek_porgetik_a_beruhazasokat","timestamp":"2018. november. 29. 10:37","title":"Az EU-pénzek és az építkezések pörgetik a beruházásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc345cc9-3960-4634-977a-d516ee60448c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Majdnem minden társadalmi körben csökkent a szegények száma, egyedül a munkanélkülieknél nincs javulás. Az egyenlőtlenségek nőttek, a nagycsalád pedig továbbra is szegénységi kockázatnak számít – erre jutott a KSH, amikor a háztartások életszínvonalát elemezte.","shortLead":"Majdnem minden társadalmi körben csökkent a szegények száma, egyedül a munkanélkülieknél nincs javulás...","id":"20181130_19_millio_magyart_fenyeget_a_szegenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc345cc9-3960-4634-977a-d516ee60448c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de13a3c7-bee3-4030-8199-2b0d0ba56e44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181130_19_millio_magyart_fenyeget_a_szegenyseg","timestamp":"2018. november. 30. 10:47","title":"Csaknem kétmillió magyart fenyeget a szegénység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b9dbd5-8603-4020-8529-b5b8df0b4167","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Vidi a 22. percben kapta első gólját, a félidőig nem tudott egyenlíteni.","shortLead":"A Vidi a 22. percben kapta első gólját, a félidőig nem tudott egyenlíteni.","id":"20181129_BATEVidi_10_a_felidoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30b9dbd5-8603-4020-8529-b5b8df0b4167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a217d841-6f3c-4aa8-b7f0-46ae9269f720","keywords":null,"link":"/sport/20181129_BATEVidi_10_a_felidoben","timestamp":"2018. november. 29. 19:45","title":"BATE-Vidi: 1-0 a félidőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa015b42-3561-42e0-93bf-76ac979f4251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három hosszabb reklámvideót is kiadott a Google, ezekben a Pixel 3-ra váltásra próbálja rávenni (az iOS-es) felhasználókat.","shortLead":"Három hosszabb reklámvideót is kiadott a Google, ezekben a Pixel 3-ra váltásra próbálja rávenni (az iOS-es...","id":"20181129_google_pixel_r_unswitchable_hirdetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa015b42-3561-42e0-93bf-76ac979f4251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7efb553-37d9-4aff-b1de-f0b9afa5629a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_google_pixel_r_unswitchable_hirdetesek","timestamp":"2018. november. 29. 13:03","title":"Önt vajon meggyőzné így a Google, hogy váltson Pixel 3-ra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]