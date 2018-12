Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0135a766-68f2-4d15-a03e-4e0dcff101f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent Zanzinger első albuma, nálunk pedig meg is hallgatható.\r

","shortLead":"Megjelent Zanzinger első albuma, nálunk pedig meg is hallgatható.\r

","id":"20181130_Osszetort_nehany_IKEAs_butor_mire_megszuletett_ez_a_lemez__albumpremier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0135a766-68f2-4d15-a03e-4e0dcff101f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99224af6-9369-4e13-a3c4-8dcba0fb2e40","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Osszetort_nehany_IKEAs_butor_mire_megszuletett_ez_a_lemez__albumpremier","timestamp":"2018. november. 30. 10:00","title":"Összetört néhány IKEA-s bútor, mire megszületett ez a lemez – albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e96218f2-3c41-4d23-a06e-5e994c6cef43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról ír a CNN csütörtöki címlapos anyagában, hogyan fehérítené a magyarok holokausztban betöltött szerepét a Sorsok Háza.","shortLead":"Arról ír a CNN csütörtöki címlapos anyagában, hogyan fehérítené a magyarok holokausztban betöltött szerepét a Sorsok...","id":"20181129_Sorsok_Haza_es_fideszes_tortenelemmanipulacio_a_CNN_cimlapjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e96218f2-3c41-4d23-a06e-5e994c6cef43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f937b483-1855-42c9-8345-ca2c1e174df4","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Sorsok_Haza_es_fideszes_tortenelemmanipulacio_a_CNN_cimlapjan","timestamp":"2018. november. 29. 14:40","title":"A Sorsok Házáról és fideszes történelemmanipulációról ír címlapján a CNN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több uniós állampolgár megy el az Egyesült Királyságból, mint ahány érkezik. A vállalkozások már most szenvednek a munkaerőhiánytól, és súlyos problémákra számítanak az egészségügyben, oktatásban, valamint az építőiparban is.","shortLead":"Több uniós állampolgár megy el az Egyesült Királyságból, mint ahány érkezik. A vállalkozások már most szenvednek...","id":"20181130_Tobb_unios_allampolgar_megy_el_az_Egyesult_Kiralysagbol_mint_ahanyan_erkeznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7cac55-a7d8-4413-a6d1-4566bfcf60e6","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Tobb_unios_allampolgar_megy_el_az_Egyesult_Kiralysagbol_mint_ahanyan_erkeznek","timestamp":"2018. november. 30. 10:58","title":"Negatívba fordult a migráció, komoly gondok lesznek az Egyesült Királyság munkaerőpiacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a82a03-30e0-4218-9222-6ce876da7dc3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"802 milliárd rubeles hitelt nyújtott a Közép-afrikai Köztársaságnak Oroszország második legnagyobb bankja. A VTB kölcsön a jelenlegi árfolyamon 10,5 milliárd eurót ér- írja az RFI francia közszolgálati rádió hírportálja","shortLead":"802 milliárd rubeles hitelt nyújtott a Közép-afrikai Köztársaságnak Oroszország második legnagyobb bankja. A VTB...","id":"20181129_Boduletes_banki_baki_Moszkvaban_rossz_orszagba_utaltak_105_milliard_eurot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2a82a03-30e0-4218-9222-6ce876da7dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08f4e7b-e70b-4ce9-93e2-a48a5c64e662","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Boduletes_banki_baki_Moszkvaban_rossz_orszagba_utaltak_105_milliard_eurot","timestamp":"2018. november. 29. 12:31","title":"Bődületes banki baki Moszkvában, „rossz országba” utaltak 10,5 milliárd eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d6a946-8d01-4da1-bf16-5baceed7cfb2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gyermek jogellenes elvitele miatt folyó eljárásban a bíróságnak lehetőség szerint a felek által felajánlott összes bizonyítási eszközt igénybe kell vennie, hogy egyértelműen megállapítható legyen a kiskorú érdeke – mondta ki az Alkotmánybíróság (Ab) csütörtökön közzétett határozatában.","shortLead":"A gyermek jogellenes elvitele miatt folyó eljárásban a bíróságnak lehetőség szerint a felek által felajánlott összes...","id":"20181129_Ab_gyermek_jogellenes_elvitele_ugyeben_minden_bizonyitekot_fel_kell_tarni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82d6a946-8d01-4da1-bf16-5baceed7cfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a5c906-f0b0-4495-b4f3-2ab064de2a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Ab_gyermek_jogellenes_elvitele_ugyeben_minden_bizonyitekot_fel_kell_tarni","timestamp":"2018. november. 29. 13:41","title":"A gyerekeit \"elrabló\" anyának adott igazat az Ab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba54b1e-d9c5-4f8f-ac35-06b7756fab58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Most sem sikerült nyerni Boriszovban.","shortLead":"Most sem sikerült nyerni Boriszovban.","id":"20181129_Ketgolos_Vidivereseg_Feheroroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ba54b1e-d9c5-4f8f-ac35-06b7756fab58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9cac97-ee67-4377-8d46-fc603d589a18","keywords":null,"link":"/sport/20181129_Ketgolos_Vidivereseg_Feheroroszorszagban","timestamp":"2018. november. 29. 20:51","title":"Kétgólos Vidi-vereség Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fc07ec-19f3-4309-aaf8-4ad1c5b2b1cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu kérdezte, hogy mit kezdtek a vissza nem térítendő támogatással, a rögbiszövetség szerint ennek kiadása nekik 2 millió forintba kerülne.","shortLead":"A 24.hu kérdezte, hogy mit kezdtek a vissza nem térítendő támogatással, a rögbiszövetség szerint ennek kiadása nekik 2...","id":"20181130_2_millio_forintert_arulna_el_a_rogbiszovetseg_hogy_mire_koltottek_felmilliardnyi_kozpenzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3fc07ec-19f3-4309-aaf8-4ad1c5b2b1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c14ca50-18b3-454b-9ff7-1f8e0fd7e148","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181130_2_millio_forintert_arulna_el_a_rogbiszovetseg_hogy_mire_koltottek_felmilliardnyi_kozpenzt","timestamp":"2018. november. 30. 20:49","title":"2 millió forintért árulná el a rögbiszövetség, hogy mire költöttek félmilliárdnyi közpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezet, a FINA bejelentette: hét nemzeti szövetség – közte Budapesttel a magyar – szeretné megrendezni a 2025-ös és a 2027-es világbajnokságot.","shortLead":"A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezet, a FINA bejelentette: hét nemzeti szövetség – közte Budapesttel...","id":"20181130_fina_vizes_vb_palyazat_budapest_duna_arena","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7529b39-4483-4fd6-bb1d-48ececf85c5f","keywords":null,"link":"/sport/20181130_fina_vizes_vb_palyazat_budapest_duna_arena","timestamp":"2018. november. 30. 17:41","title":"Újabb vizes vb-re pályázik Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]