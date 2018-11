Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1055394-0737-46df-8ce9-61ff9f5a990b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maria Campina, a román boszorkány azt állítja, megjósolta Ceaușescuék kivégzését, de a diktátor felesége nem hallgatott rá. ","shortLead":"Maria Campina, a román boszorkány azt állítja, megjósolta Ceaușescuék kivégzését, de a diktátor felesége nem hallgatott...","id":"20181128_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_josno_boszorkanysag_ezoteria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1055394-0737-46df-8ce9-61ff9f5a990b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dec542-2f7e-421d-bc1a-2d6d9c644656","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_josno_boszorkanysag_ezoteria","timestamp":"2018. november. 28. 13:56","title":"\"Az volt a dolgom, hogy Elena Ceausescut és a kommunizmust megóvjam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1093de-a74f-4964-a959-7bc76b520b1f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem egyszerű csapatot építeni olyan cégnél, ahol a munkatársak a világ több pontján dolgoznak. A vállalati összeröffenések is sokat segíthetnek, de az igazán profi helyeken a mindennapi irodai rutinok is ezt szolgálják. A megoldásokról a Prezinél érdeklődtünk.","shortLead":"Nem egyszerű csapatot építeni olyan cégnél, ahol a munkatársak a világ több pontján dolgoznak. A vállalati...","id":"20181129_Hogyan_lehet_eredmenyesen_csapatot_epiteni_A_Prezinel_ezekre_fogadnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1093de-a74f-4964-a959-7bc76b520b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2b73aa-ed6b-4bc2-9cf4-8e53b74e1fab","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181129_Hogyan_lehet_eredmenyesen_csapatot_epiteni_A_Prezinel_ezekre_fogadnak","timestamp":"2018. november. 29. 13:20","title":"Hogyan lehet eredményesen csapatot építeni? A Prezinél ezekre fogadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3fc536-9377-4ea7-9dd8-085d78dbdae5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Edzettem, és valaki szólt, Bill Clinton hív. Mondtam, ne viccelj, edzésem van, hívjon vissza öt perc múlva. A jugoszláv háború miatt keresett, volt egy javaslata. Ott álltam a pályán, kezemben a telefonnal, mint egy disznó” – ez is szerepel a Guardian sportcikkében, amit Orbánról írtak. Díjat nyertek a szerzők.","shortLead":"„Edzettem, és valaki szólt, Bill Clinton hív. Mondtam, ne viccelj, edzésem van, hívjon vissza öt perc múlva...","id":"20181127_Az_Orban_fociimadatarol_szolo_Guardianiras_lett_az_ev_sportcikke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b3fc536-9377-4ea7-9dd8-085d78dbdae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61666a33-d0a5-4c32-b55c-2f579d6cce6f","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Az_Orban_fociimadatarol_szolo_Guardianiras_lett_az_ev_sportcikke","timestamp":"2018. november. 27. 13:39","title":"Az Orbán fociimádatáról szóló Guardian-írás lett az év sportcikke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyermektelen hajadonok megkönnyebbültek ugyan, hogy nincs joguk szülni, de akkor most a gyermektelen nőtársainknak kiutal az állam egy férjet? A kétfarkúak az államtitkártól várnak választ a kínzó kérdésekre.","shortLead":"A gyermektelen hajadonok megkönnyebbültek ugyan, hogy nincs joguk szülni, de akkor most a gyermektelen nőtársainknak...","id":"20181128_Lesz_nemzeti_ferj_kiutalas__a_ketfarkuak_levelet_irtak_Novak_Katalinnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d18eb2-ed63-4eb8-8743-ecd69057ddcb","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Lesz_nemzeti_ferj_kiutalas__a_ketfarkuak_levelet_irtak_Novak_Katalinnak","timestamp":"2018. november. 28. 14:03","title":"Lesz nemzeti férjkiutalás? – a kétfarkúak levelet írtak Novák Katalinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak így tudják teljesíteni a megrendeléseket.","shortLead":"Csak így tudják teljesíteni a megrendeléseket.","id":"20181127_Napi_limitet_vezetett_be_az_Ikea_az_online_rendeleseknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16bf5a3-63d0-478c-9cf9-14d2dc2804c0","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_Napi_limitet_vezetett_be_az_Ikea_az_online_rendeleseknel","timestamp":"2018. november. 27. 13:53","title":"Napi limitet vezetett be az IKEA az online rendeléseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8146ff6-8220-4aff-bfe2-59cbd47c1383","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mindig is népszerű III. kerületben a csok bevezetése után gombamód nőnek a házak; idén csak augusztusig több mint 300 lakásegység épült főleg lakóparkokban és ikerházas fejlesztésekben. Utóbbit a szakma átkozza, az odaköltöző családok életét pedig közlekedési nehézségek és az intézményi férőhelyek hiánya nehezítheti.","shortLead":"A mindig is népszerű III. kerületben a csok bevezetése után gombamód nőnek a házak; idén csak augusztusig több mint 300...","id":"20181128_csillaghegy_obuda_csok_epitkezes_ingatlanfejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8146ff6-8220-4aff-bfe2-59cbd47c1383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a751cce-303e-4414-a0a7-0135c230ed74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_csillaghegy_obuda_csok_epitkezes_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2018. november. 28. 11:50","title":"Lakás lesz bőven, csak élni nem lehet a környéken? A nagy építkezési láz mellékhatásai ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa015b42-3561-42e0-93bf-76ac979f4251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három hosszabb reklámvideót is kiadott a Google, ezekben a Pixel 3-ra váltásra próbálja rávenni (az iOS-es) felhasználókat.","shortLead":"Három hosszabb reklámvideót is kiadott a Google, ezekben a Pixel 3-ra váltásra próbálja rávenni (az iOS-es...","id":"20181129_google_pixel_r_unswitchable_hirdetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa015b42-3561-42e0-93bf-76ac979f4251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7efb553-37d9-4aff-b1de-f0b9afa5629a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_google_pixel_r_unswitchable_hirdetesek","timestamp":"2018. november. 29. 13:03","title":"Önt vajon meggyőzné így a Google, hogy váltson Pixel 3-ra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap azt állította, a szervezet „járta ki” az olaszliszkai lincselés egyik vádlottjának megítélt kártérítést, a Helsinki szerint viszont nem ők képviselték a férfit. ","shortLead":"A kormánypárti lap azt állította, a szervezet „járta ki” az olaszliszkai lincselés egyik vádlottjának megítélt...","id":"20181128_Magyar_Idok_Helsinki_Bizottsag_olaszliszkai_lincseles_karterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac88be0-ddf5-40e8-a1df-e804b58d5370","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Magyar_Idok_Helsinki_Bizottsag_olaszliszkai_lincseles_karterites","timestamp":"2018. november. 28. 17:19","title":"A kormánylap az olaszliszkai lincselő miatt támadta a Helsinki Bizottságot, de nagyon mellényúltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]