[{"available":true,"c_guid":"96ef521a-dcc4-4bc5-8c15-0031df2687ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181201_Irodalmi_Adventi_kalendarium_december_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96ef521a-dcc4-4bc5-8c15-0031df2687ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a1da77-7980-49cd-af9c-703e5f7b089b","keywords":null,"link":"/kultura/20181201_Irodalmi_Adventi_kalendarium_december_1","timestamp":"2018. december. 01. 08:03","title":"Adventi kalendárium – december 1.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7150c9-a937-4040-a7f7-ccaa01132719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mogyorós, mókuskás és őzikés, családi fényképes, Hosszú Katinkának ajánlott és indusztriál stílusú koszorú egyaránt látható volt a szombaton zárult tárlaton. Láttunk azért valóban szépeket is.







","shortLead":"Mogyorós, mókuskás és őzikés, családi fényképes, Hosszú Katinkának ajánlott és indusztriál stílusú koszorú egyaránt...","id":"20181202_Itt_vannak_az_orszag_legszebb_advent_koszorui_is_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d7150c9-a937-4040-a7f7-ccaa01132719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7dc767-0e32-4684-9b78-1e201dd85689","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Itt_vannak_az_orszag_legszebb_advent_koszorui_is_fotok","timestamp":"2018. december. 02. 08:45","title":"Itt vannak az ország legszebb adventi koszorúi (is) - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram azt szeretné, ha a vakok és gyengénlátók is használni tudnák a szolgáltatást, ezért két új funkcióval bővítik a képmegosztót. Az egyik azonban csak akkor működik, ha a látók besegítenek kicsit. ","shortLead":"Az Instagram azt szeretné, ha a vakok és gyengénlátók is használni tudnák a szolgáltatást, ezért két új funkcióval...","id":"20181130_instagram_facebook_objektumfelismeres_alternativ_szoveg_latasserult_vakok_gyengenlatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e6f57a-a668-4239-b7f2-6c9a5fe0c475","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_instagram_facebook_objektumfelismeres_alternativ_szoveg_latasserult_vakok_gyengenlatok","timestamp":"2018. november. 30. 14:03","title":"Kitalálták, hogyan tudnának a látássérültek is instagramozni, de az ön segítségére is szükség lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3e4a02-77b5-41ab-8975-f3c3f20957c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint november 11 és 21 között vitte el a telefonokat egy józsefvárosi középiskolából.","shortLead":"A gyanú szerint november 11 és 21 között vitte el a telefonokat egy józsefvárosi középiskolából.","id":"20181130_Mobiltolvajt_koroz_a_jozsefvarosi_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c3e4a02-77b5-41ab-8975-f3c3f20957c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7b7469-a283-455d-aa65-8772ea8d9049","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Mobiltolvajt_koroz_a_jozsefvarosi_rendorseg","timestamp":"2018. november. 30. 15:32","title":"Iskolából lopott mobilokat, most körözi a józsefvárosi rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df14703e-3955-437a-b0a6-82b7e85f7761","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"15 évbe telt, míg újra a Microsofté lett az elsőség.","shortLead":"15 évbe telt, míg újra a Microsofté lett az elsőség.","id":"20181201_Felulkereskedett_az_Applen_a_Microsoft_de_ez_nem_Gatesek_erdeme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df14703e-3955-437a-b0a6-82b7e85f7761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94984d52-6008-4a2b-88f4-c0cada5fdc49","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Felulkereskedett_az_Applen_a_Microsoft_de_ez_nem_Gatesek_erdeme","timestamp":"2018. december. 01. 11:50","title":"Felülkereskedett az Apple-n a Microsoft, de ez nem Gates-ék érdeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Decembertől mond le.","shortLead":"Decembertől mond le.","id":"20181130_Mar_nem_Matolcsy_fia_az_Origo_vezerigazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c8c3c5-942a-4763-83e7-d47b75969728","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Mar_nem_Matolcsy_fia_az_Origo_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. november. 30. 15:33","title":"Már nem Matolcsy fia az Origo vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618af110-1a27-4f9a-940c-602bdc620d65","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemrég felkerült egy igazi rocktörténeti kincs a YouTube-ra: Nagy Feróék 1980-as Kisstadion-beli koncertje.","shortLead":"Nemrég felkerült egy igazi rocktörténeti kincs a YouTube-ra: Nagy Feróék 1980-as Kisstadion-beli koncertje.","id":"20181130_Ilyen_volt_a_Beatrice_csucsformajaban__elokerult_egy_1980as_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=618af110-1a27-4f9a-940c-602bdc620d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8af0c59-ab97-4ce3-878e-72c80940ab9b","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Ilyen_volt_a_Beatrice_csucsformajaban__elokerult_egy_1980as_video","timestamp":"2018. november. 30. 16:57","title":"Ilyen volt a Beatrice csúcsformájában – előkerült egy 1980-as videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbb542-7f5a-4dac-8216-671441a40a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar az új klipjét már az új énekessel, Márton Csabával vette fel.","shortLead":"A zenekar az új klipjét már az új énekessel, Márton Csabával vette fel.","id":"20181130_exotic_zenekar_sipos_f_tamas_marton_csaba_trabant_nezz_ram_tizedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eebbb542-7f5a-4dac-8216-671441a40a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff975920-ab15-4114-b039-c7447bb1443b","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_exotic_zenekar_sipos_f_tamas_marton_csaba_trabant_nezz_ram_tizedes","timestamp":"2018. november. 30. 13:59","title":"Lecserélte Sipos F. Tamást az Exotic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]