[{"available":true,"c_guid":"19795d46-da31-4fdc-8aa7-6925757b8185","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A roma gyilkosságsorozat egyik áldozatának feleségétől egy éve elvették a rokkantsági ellátást, pedig betegsége miatt képtelen elhagyni még a lakását is. ","shortLead":"A roma gyilkosságsorozat egyik áldozatának feleségétől egy éve elvették a rokkantsági ellátást, pedig betegsége miatt...","id":"20181202_segely_romagyilkossagok_betegseg_nagycsecs_kormanyhivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19795d46-da31-4fdc-8aa7-6925757b8185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeda6c4a-099d-4b22-9836-b5b8df2177c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_segely_romagyilkossagok_betegseg_nagycsecs_kormanyhivatal","timestamp":"2018. december. 02. 09:15","title":"Összeomlott, rendszeres kezelésre szorul, mégsem kap rokkantsági ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfba042-0c29-4874-9442-c61090ca3977","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több magyar településen is romlott a levegő minősége.","shortLead":"Több magyar településen is romlott a levegő minősége.","id":"20181202_Itt_a_fagy_egyre_rosszabb_a_levego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddfba042-0c29-4874-9442-c61090ca3977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af2d3e3-effc-498b-bee2-ea766666ffa3","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Itt_a_fagy_egyre_rosszabb_a_levego","timestamp":"2018. december. 02. 10:17","title":"Itt a fagy, egyre rosszabb a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A volt first lady kötete két hét alatt az év legnagyobb példányszámban eladott könyve lett a tengerentúlon. Magyarul december 7-én jelenik meg.\r

\r

","shortLead":"A volt first lady kötete két hét alatt az év legnagyobb példányszámban eladott könyve lett a tengerentúlon. Magyarul...","id":"20181201_Robbantott_Michelle_Obama_eletrajzi_konyve__jovo_heten_jon_a_magyar_kiadas_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7907e03a-178e-41e4-82ca-dfc1359644db","keywords":null,"link":"/kultura/20181201_Robbantott_Michelle_Obama_eletrajzi_konyve__jovo_heten_jon_a_magyar_kiadas_is","timestamp":"2018. december. 01. 13:43","title":"Robbantott Michelle Obama életrajzi könyve – jövő héten jön a magyar kiadás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Összesen több mint 300 embert csaptak be, csaknem 100 milliós kárt okozva.","shortLead":"Összesen több mint 300 embert csaptak be, csaknem 100 milliós kárt okozva.","id":"20181203_Kamu_gyogymatracokkal_es_legtisztitokkal_vert_at_idoseket_egy_termekbemutatos_bunbanda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0beb9f-b431-4372-9039-b56791e2b704","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Kamu_gyogymatracokkal_es_legtisztitokkal_vert_at_idoseket_egy_termekbemutatos_bunbanda","timestamp":"2018. december. 03. 09:43","title":"Kamu gyógymatracokkal és légtisztítókkal vert át időseket egy termékbemutatós bűnbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c8612e-839f-4313-b49e-6372452ee5ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajnálatát fejezte ki a berlini belügyminisztérium, mert a héten a német fővárosban az iszlámról tartott konferencián sertéskolbászokat is kapni lehetett.","shortLead":"Sajnálatát fejezte ki a berlini belügyminisztérium, mert a héten a német fővárosban az iszlámról tartott konferencián...","id":"20181202_Kolbaszok_miatt_sajnalkozott_a_nemet_belugyminiszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68c8612e-839f-4313-b49e-6372452ee5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e455dba-2614-4f4e-9a59-3f5d749bab6f","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Kolbaszok_miatt_sajnalkozott_a_nemet_belugyminiszterium","timestamp":"2018. december. 02. 19:18","title":"Kolbászok miatt sajnálkozott a német belügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abefc702-0bab-492c-83a5-c75dacc0a7ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy korábban megírtuk, utasokkal teli autóbusz és kamion ütközött az M1-esen hétfő hajnalban Komárom közelében.","shortLead":"Ahogy korábban megírtuk, utasokkal teli autóbusz és kamion ütközött az M1-esen hétfő hajnalban Komárom közelében.","id":"20181203_m1_autopalya_busz_kamion_utkozes_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abefc702-0bab-492c-83a5-c75dacc0a7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b094eb-4af6-4237-a5ff-229c536c3c42","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_m1_autopalya_busz_kamion_utkozes_baleset","timestamp":"2018. december. 03. 09:29","title":"M1-es: fotók és újabb részletek érkeztek a hajnali balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83598597-4eb2-4667-ac43-d6dee5e4546f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TEK páncélosa az idén nem települt ki a Bazilikához. ","shortLead":"A TEK páncélosa az idén nem települt ki a Bazilikához. ","id":"20181201_Civilruhas_rendorokkel_es_betontombokkel_keszult_a_rendorseg_a_karacsonyi_vasarokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83598597-4eb2-4667-ac43-d6dee5e4546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7ebfe1-31e5-43a6-a9f3-b4e774e26ef0","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Civilruhas_rendorokkel_es_betontombokkel_keszult_a_rendorseg_a_karacsonyi_vasarokra","timestamp":"2018. december. 01. 21:43","title":"Civilruhás rendőrökkel és betontömbökkel készült a rendőrség a karácsonyi vásárokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078fc9e2-91e9-4239-bbfa-d85c570e7721","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó apró finomításokat hajtott végre kupé sportkocsiján, melyből többek közt egy pályahasználatra szánt új változat is érkezett.","shortLead":"A stuttgarti gyártó apró finomításokat hajtott végre kupé sportkocsiján, melyből többek közt egy pályahasználatra szánt...","id":"20181201_ordito_v8as_itt_a_megujitott_mercedesamg_gt_sportkocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=078fc9e2-91e9-4239-bbfa-d85c570e7721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff31811-b8f2-4054-b818-a33cbbd10789","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_ordito_v8as_itt_a_megujitott_mercedesamg_gt_sportkocsi","timestamp":"2018. december. 01. 13:21","title":"Ordító V8-as: itt a megújított Mercedes-AMG GT sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]