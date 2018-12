Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ónos eső veszélye miatt Budapestre és hat megyére figyelmeztetést adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Az ónos eső veszélye miatt Budapestre és hat megyére figyelmeztetést adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai...","id":"20181202_Igazi_zimanko_hideg_havazas_onos_eso_johet_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc724c2c-3b6d-4ff1-983f-49fb1b7c3436","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Igazi_zimanko_hideg_havazas_onos_eso_johet_ma","timestamp":"2018. december. 02. 10:09","title":"Igazi zimankó: hideg, havazás, ónos eső jöhet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f26f537-df03-42d3-b138-2cd5949ab475","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újdelhiben már napok óta zajlik a százezres demonstráció. A hatalmas ország különböző szegleteiből jöttek ide a mezőgazdasági vállalkozók, hogy jelezzék: az agrárszektor válságban van. Eközben persze a világsajtó arról cikkezik, hogy Kína mellett India a világ második legsikeresebb feljövő gazdasága.","shortLead":"Újdelhiben már napok óta zajlik a százezres demonstráció. A hatalmas ország különböző szegleteiből jöttek ide...","id":"20181202_Kettehasadt_orszag_az_egyik_fele_a_csucsra_tor_a_masik_fele_nyomorog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f26f537-df03-42d3-b138-2cd5949ab475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb81474-7150-4baf-b7ef-db5bd62a021a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Kettehasadt_orszag_az_egyik_fele_a_csucsra_tor_a_masik_fele_nyomorog","timestamp":"2018. december. 02. 09:07","title":"Kettéhasadt ország: az egyik fele a csúcsra tör, a másik fele nyomorog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ab6e1b-7148-4459-bd68-8e500a5da722","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a jelenet elmenne a legjobb Jeep reklámban is, az biztos.","shortLead":"Ez a jelenet elmenne a legjobb Jeep reklámban is, az biztos.","id":"20181202_alaszka_foldrenges_Jeep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2ab6e1b-7148-4459-bd68-8e500a5da722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef0307b-261c-46ed-bb65-8d39e6bbb37e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_alaszka_foldrenges_Jeep","timestamp":"2018. december. 03. 04:02","title":"Videó: Alaszka a földrengés után, most nem divatterepjáróknak való vidék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8c9874-3530-4b10-8717-9613d4c5565f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dán rendező nagyot küzd az alkoholizmusával és a depressziójával. Az új filmjét egyfajta hattyúdalnak szánja.","shortLead":"A dán rendező nagyot küzd az alkoholizmusával és a depressziójával. Az új filmjét egyfajta hattyúdalnak szánja.","id":"20181203_Lars_von_Trier_Neha_az_alkohol_az_egyetlen_ami_segit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8c9874-3530-4b10-8717-9613d4c5565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d42370-0f2f-4676-a075-8e11f3bef3e5","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Lars_von_Trier_Neha_az_alkohol_az_egyetlen_ami_segit","timestamp":"2018. december. 03. 12:40","title":"Lars von Trier: Néha az alkohol az egyetlen, ami segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar kormányfő pénteken tárgyalt Csehországban, találkozott cseh kollégájával, aki biztosította arról, hogy továbbra is stratégiai partnernek tekinti Magyarországot, a cseh külpolitikában nem történt semmiféle változás.","shortLead":"A magyar kormányfő pénteken tárgyalt Csehországban, találkozott cseh kollégájával, aki biztosította arról, hogy...","id":"20181202_Ilyen_hodolattal_sem_latta_meg_meghajolni_Orban_Viktort_na_de_ki_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bceec78-3008-4e58-928b-7b0258743960","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Ilyen_hodolattal_sem_latta_meg_meghajolni_Orban_Viktort_na_de_ki_elott","timestamp":"2018. december. 02. 20:08","title":"Ilyen hódolattal sem látta még meghajolni Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebafebc-c7b6-400b-a1b2-2f05d072f445","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bécsben az árusoknak összesen 23 ezer eurót, tehát 7 és fél millió forintot kell fizetniük a stand bérléséért 6 hétre. Budapesten nem egységes a bérleti díj- írja az atv.hu a Heti Napló riportja alapján.","shortLead":"Bécsben az árusoknak összesen 23 ezer eurót, tehát 7 és fél millió forintot kell fizetniük a stand bérléséért 6 hétre...","id":"20181202_Karacsonyi_vasar_Becsban_es_a_budapesti_Vorosmarty_teren_melyik_a_dragabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ebafebc-c7b6-400b-a1b2-2f05d072f445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bf1af1-9b6b-483d-9252-3a501e667bb3","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Karacsonyi_vasar_Becsban_es_a_budapesti_Vorosmarty_teren_melyik_a_dragabb","timestamp":"2018. december. 02. 11:00","title":"Karácsonyi vásár Bécsben és a budapesti Vörösmarty téren: melyik a drágább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc12e519-508f-4944-9a69-6106c7f8cdd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bronzérmet nyert a Brussels Beer Challenge nevű rangos versenyen a Kőszegi Sör Bécsi Lager terméke. ","shortLead":"Bronzérmet nyert a Brussels Beer Challenge nevű rangos versenyen a Kőszegi Sör Bécsi Lager terméke. ","id":"20181203_A_vilag_legjobbjai_koze_kerult_egy_magyar_sor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc12e519-508f-4944-9a69-6106c7f8cdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1e76c3-9835-428c-a7d2-f708cb78c12a","keywords":null,"link":"/elet/20181203_A_vilag_legjobbjai_koze_kerult_egy_magyar_sor","timestamp":"2018. december. 03. 15:51","title":"A világ legjobbjai közé került egy magyar sör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f3a2db-dc9e-4df2-aeec-bf7d709e7ba2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól akár a hazai utakon is lehet majd látni egy magyar rendszámos és közel 600 lóerős NSX-et. A tulajdonost irigyeljük is, meg nem is, a szervizelés ugyanis nem lesz egyszerű.","shortLead":"Mostantól akár a hazai utakon is lehet majd látni egy magyar rendszámos és közel 600 lóerős NSX-et. A tulajdonost...","id":"20181202_hazankban_vett_valaki_egy_olyan_szuperautot_amibol_eddig_egy_sem_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f3a2db-dc9e-4df2-aeec-bf7d709e7ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be16d2e-1451-4383-bdf9-63070d7fcfe7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_hazankban_vett_valaki_egy_olyan_szuperautot_amibol_eddig_egy_sem_volt","timestamp":"2018. december. 02. 06:41","title":"Hazánkban vett valaki egy olyan szuperautót, amiből eddig egy sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]