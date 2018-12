Bécs örül, hogy a CEU minden bizonnyal az osztrák fővárosba költözik, az egyetem hétfőn tart nemzetközi sajtótájékoztatót az ügyben. Előtte a parlament napirend előtti felszólalásaiban is téma volt az egyetem ügye, az Index azt írja, a DK-s Oláh Lajos ugyanis gratulált a Fidesz képviselőinek, hogy „sikerült elüldözni a legjobb magyar egyetemet.”

Szerinte erre Rákosi Mátyás is büszke lenne, ugyanis egyetemet csak diktatúrában zárnak be, egyetemi szakot csak diktatúrában tiltanak be. „Új zsenik ebben az országban nem lesznek, mert önök így döntöttek” – mondta Oláh, hozzátéve: nem kell elüldözni több magyar Nobel-díjast, mert nem lesz. A magyar innovációnak meglátása szerint vége, holnap a Corvinus, az MTA is a CEU sorsára juthat.

Az elhangzottakra a kormány részéről Rétvári Bence államtitkár válaszolt, egyszer sem mondta ki a CEU nevet, végig Soros-egyetemről beszélt. Szerinte ma sokkal kevésbé probléma egy nehezebb sorsú magyar fiatalnak bejutni az egyetemre, a szociális ösztöndíjak 40 százalékkal emelkednek.

Magyar innovációk csak Soros-egyetemtől várhatók? Mondjon egyet! Egyet sem tud mondani. Lehet, hogy van genderszak, de hol vannak az innovációk, amelyek Magyarországot előrevitte volna? – szólt vissza Oláhnak.

Rétvári úgy látja, a magyar egyetemi oktatókat és hallgatókat lenézve egyenlőségjelet tesznek a Soros-egyetem és a magyar felsőoktatás közé. „Ön azt mondta, tehetséges hallgatók csak a Soros-egyetemen vannak és hogy nem kerülhet ki Nobel-díjas más egyetemről, visszautasítjuk.”

A DK közben gyászlobogót lógatott ki a Parlament épületéből: