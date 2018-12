Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec232ffa-8460-4e8c-a7a1-9a27cfc8e2d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyetlen kastély felújításával sem végeztek még.","shortLead":"Egyetlen kastély felújításával sem végeztek még.","id":"20181203_Csak_docog_az_allami_kastelyfelujitasi_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec232ffa-8460-4e8c-a7a1-9a27cfc8e2d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec55458-cc1a-46ab-9ebc-92026b47cf4d","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Csak_docog_az_allami_kastelyfelujitasi_program","timestamp":"2018. december. 03. 09:53","title":"Csak döcög az állami kastélyfelújítási program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd2168b-5902-4fc3-87bf-0ab2640fd1d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit visszavett az utóbbi időben a tempóból a szingapúri Pacific International Lines hajózási társaság társalapítója, Csang Jün-csung, aki áprilisban adta át 14 gyermeke egyikének az elnöki posztot és az azzal járó feladatokat. ","shortLead":"Egy kicsit visszavett az utóbbi időben a tempóból a szingapúri Pacific International Lines hajózási társaság...","id":"20181201_100_eves_a_vilag_legidosebb_milliardosa_iden_erezte_ugy_hogy_ideje_atadni_cegeben_a_kormanyrudat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fd2168b-5902-4fc3-87bf-0ab2640fd1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7c3486-14b0-4929-ad32-17892f47e85c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_100_eves_a_vilag_legidosebb_milliardosa_iden_erezte_ugy_hogy_ideje_atadni_cegeben_a_kormanyrudat","timestamp":"2018. december. 01. 16:13","title":"100 éves a világ legidősebb milliárdosa, idén érezte úgy, hogy ideje átadni cégében a kormányrudat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345ddbd6-a165-4679-ad4f-776c4b0751e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Légicsapásban életét vesztette az afgán kormány ellen fegyveres felkelést folytató tálibok egyik magas rangú parancsnoka a dél-afganisztáni Hilmend területén.","shortLead":"Légicsapásban életét vesztette az afgán kormány ellen fegyveres felkelést folytató tálibok egyik magas rangú...","id":"20181202_Legicsapasban_meghalt_az_afganisztani_talibok_egyik_magas_rangu_parancsnoka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=345ddbd6-a165-4679-ad4f-776c4b0751e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb34f5c-d6e6-43dd-a65e-8866979fa4b0","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Legicsapasban_meghalt_az_afganisztani_talibok_egyik_magas_rangu_parancsnoka","timestamp":"2018. december. 02. 17:44","title":"Légicsapásban meghalt az afganisztáni tálibok egyik magas rangú parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fbaf1b-6248-4c47-a70d-4e9b8f256eff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A német kancellár olyan gátlástalanul tanulmányozta a Scott Morrisonról szóló háttéranyagot, hogy még a sajtó is beleláthatott a papírokba.","shortLead":"A német kancellár olyan gátlástalanul tanulmányozta a Scott Morrisonról szóló háttéranyagot, hogy még a sajtó is...","id":"20181203_Merkel_az_ausztral_miniszterelnok_mellett_ulve_olvasgatta_mit_is_kell_tudnia_a_politikusrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74fbaf1b-6248-4c47-a70d-4e9b8f256eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b908260-9e8f-418a-99f4-f4968ba82614","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Merkel_az_ausztral_miniszterelnok_mellett_ulve_olvasgatta_mit_is_kell_tudnia_a_politikusrol","timestamp":"2018. december. 03. 10:25","title":"Merkel az ausztrál miniszterelnök mellett ülve olvasgatta, mit is kell tudnia a politikusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn megérkeznek az átutalással folyósított decemberi nyugdíjak a bankszámlákra, és a posta szintén megkezdi a kézbesítést – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Hétfőn megérkeznek az átutalással folyósított decemberi nyugdíjak a bankszámlákra, és a posta szintén megkezdi...","id":"20181203_A_decemberi_nyugdij_mar_hetfon_megerkezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0659a4ef-8ac7-4d38-b409-056aa815dc2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_A_decemberi_nyugdij_mar_hetfon_megerkezik","timestamp":"2018. december. 03. 11:11","title":"Hétfőn érkezik a decemberi nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe4b134-ed23-4320-8125-110f2d1c234e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé.\r

Ezen a terepen kell megmaradnia és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátra lévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181202_Itt_vagyunk_mert_itt_kell_lennunk__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Toth_Richard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fe4b134-ed23-4320-8125-110f2d1c234e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fc743a-d470-4194-a5d1-8a1f3ce58610","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Itt_vagyunk_mert_itt_kell_lennunk__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Toth_Richard","timestamp":"2018. december. 02. 14:00","title":"Itt vagyunk, mert itt kell lennünk - A HVG adventi kalendáriumában ma: Tóth Richárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","shortLead":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","id":"20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931b6247-08d5-4bed-b361-2cb8f21d89a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","timestamp":"2018. december. 03. 13:21","title":"Rendőrautó lett a tuningolt BMW i8-as hibrid sportkocsiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4271465d-f96d-44f1-a506-28ad73dbdfe7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 69 éves férfi 49 évesnek akarta nyilváníttatni magát, hogy ne diszkriminálják a Tinderen és az álláskereséskor. ","shortLead":"A 69 éves férfi 49 évesnek akarta nyilváníttatni magát, hogy ne diszkriminálják a Tinderen és az álláskereséskor. ","id":"20181203_Nem_sikerult_fiatalabbnak_nyilvanittatnia_magat_a_holland_nyugdijasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4271465d-f96d-44f1-a506-28ad73dbdfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3788e3-3684-497a-9200-93bb8cb4c1d7","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Nem_sikerult_fiatalabbnak_nyilvanittatnia_magat_a_holland_nyugdijasnak","timestamp":"2018. december. 03. 14:06","title":"Nem sikerült fiatalabbnak nyilváníttatnia magát a holland nyugdíjasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]