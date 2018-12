Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánynak döntenie kell, hogy a hiányt csökkenti vagy a fizetéseket növeli. ","shortLead":"A kormánynak döntenie kell, hogy a hiányt csökkenti vagy a fizetéseket növeli. ","id":"20181204_2020tol_nem_lesz_penz_az_egeszsegugyi_beremelesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8af9eed-22ca-4c34-a776-5e05759b0e31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_2020tol_nem_lesz_penz_az_egeszsegugyi_beremelesre","timestamp":"2018. december. 04. 07:20","title":"2020-tól nem lesz pénz az egészségügyi béremelésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31b0d81-1455-41e3-8068-30c9a36ee435","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapest felé félpályán halad a forgalom az M6-oson.","shortLead":"Budapest felé félpályán halad a forgalom az M6-oson.","id":"20181203_Ket_ember_meghalt_reggel_az_M6oson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f31b0d81-1455-41e3-8068-30c9a36ee435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f41cea6-a2a3-4279-a6c6-07116bc26785","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Ket_ember_meghalt_reggel_az_M6oson","timestamp":"2018. december. 03. 08:46","title":"Két ember meghalt reggel az M6-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik az MNB műkincsbevásárlása, egy Munkácsy-festményt és magyar történelmi személyiségeket ábrázoló sorozatot is vásárol a jegybank.","shortLead":"Folytatódik az MNB műkincsbevásárlása, egy Munkácsy-festményt és magyar történelmi személyiségeket ábrázoló sorozatot...","id":"20181204_890_millio_forintert_vasarol_festmenyeket_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e22747-26cd-4c52-a284-6eab6f67ca66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_890_millio_forintert_vasarol_festmenyeket_az_MNB","timestamp":"2018. december. 04. 12:57","title":"890 millió forintért vásárol festményeket az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi saját kertjében is termesztette az anyagot, ügyfelei között több fiatalkorú is volt.","shortLead":"A férfi saját kertjében is termesztette az anyagot, ügyfelei között több fiatalkorú is volt.","id":"20181203_Jarorkocsijabol_arulta_a_drogot_egy_szatmarnemeti_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4384b0-56c7-4585-9988-3ac9032ba4df","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Jarorkocsijabol_arulta_a_drogot_egy_szatmarnemeti_rendor","timestamp":"2018. december. 03. 09:14","title":"Járőrkocsijából árulta a drogot egy szatmárnémeti rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tudta, hol kell keresnie, de nem sokáig örülhetett a zsákmánynak.","shortLead":"A férfi tudta, hol kell keresnie, de nem sokáig örülhetett a zsákmánynak.","id":"20181203_Egy_volt_dolgozo_vitte_el_a_debreceni_idosotthon_lakoinak_osszes_penzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434527b4-3ac7-4bff-b686-88117a7326f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Egy_volt_dolgozo_vitte_el_a_debreceni_idosotthon_lakoinak_osszes_penzet","timestamp":"2018. december. 03. 10:40","title":"Egy volt dolgozó vitte el a debreceni idősotthon lakóinak összes pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU vezetése bejelentette az egyetem távozását, Orbán kitart saját álláspontja mellett.","shortLead":"A CEU vezetése bejelentette az egyetem távozását, Orbán kitart saját álláspontja mellett.","id":"20181203_Orban_szerint_tovabbra_is_bloff_a_CEU_tavozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4a801b-46ed-4e6d-b117-1cea7d0a64c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Orban_szerint_tovabbra_is_bloff_a_CEU_tavozasa","timestamp":"2018. december. 03. 16:53","title":"Orbán szerint továbbra is blöff a CEU távozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993a5b9b-2d52-4d23-9d3b-204d04745e79","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Édouard Philippe szerint le kell csillapítani a kedélyeket.","shortLead":"Édouard Philippe szerint le kell csillapítani a kedélyeket.","id":"20181204_A_francia_kormanyfo_bejelentette_az_uzemanyagado_befagyasztasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=993a5b9b-2d52-4d23-9d3b-204d04745e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73889b1-dc40-4917-9a3b-eb2fbaefa8f5","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_A_francia_kormanyfo_bejelentette_az_uzemanyagado_befagyasztasat","timestamp":"2018. december. 04. 12:29","title":"A francia kormányfő bejelentette az üzemanyagadó befagyasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6945516d-a024-44c0-8e27-d99bfefa9122","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Főleg gyerekholmikat vittek ki önkéntesek a szegedi Ady tér környékére. ","shortLead":"Főleg gyerekholmikat vittek ki önkéntesek a szegedi Ady tér környékére. ","id":"20181203_Ingyen_elviheto_kabatokat_akasztottak_ki_Szegeden_egy_parkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6945516d-a024-44c0-8e27-d99bfefa9122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097079a9-cac6-4137-9bf9-f563c17781b0","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Ingyen_elviheto_kabatokat_akasztottak_ki_Szegeden_egy_parkban","timestamp":"2018. december. 03. 20:10","title":"Ingyen elvihető kabátokat akasztottak ki Szegeden egy parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]