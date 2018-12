Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9976f4a-8d66-44bf-9e9c-7a3cf552088e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Legkevesebb 1 millió hordó olajjal kell csökkenteni a termelést, ha stabil világpiacot akarunk – nyilatkozta Szaúd-Arábia olajminisztere Katowiczében, ahol részt vett az ENSZ klíma-világkonferenciáján. ","shortLead":"Legkevesebb 1 millió hordó olajjal kell csökkenteni a termelést, ha stabil világpiacot akarunk – nyilatkozta...","id":"20181205_Mikulascsomag_az_OPECtol_Nem_ajandek_buntetes_lehet_az_autosoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9976f4a-8d66-44bf-9e9c-7a3cf552088e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396ae101-095c-42be-b242-dfb824f671aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Mikulascsomag_az_OPECtol_Nem_ajandek_buntetes_lehet_az_autosoknak","timestamp":"2018. december. 05. 11:58","title":"Mikulás-csomag az OPEC-től? Nem ajándék, büntetés lehet az autósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9bd32e5-8cb5-4f39-b035-f22bcddf52ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érthetetlenül alátett, idegtépő zene ellenére is többször megnézi az ember, mert fel kell dolgozni pontosan, mi történik.","shortLead":"Az érthetetlenül alátett, idegtépő zene ellenére is többször megnézi az ember, mert fel kell dolgozni pontosan, mi...","id":"20181203_autos_video_baleset_lengyelorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9bd32e5-8cb5-4f39-b035-f22bcddf52ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4512d6e3-0404-4c43-a4c9-650f55283620","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_autos_video_baleset_lengyelorszag","timestamp":"2018. december. 04. 04:03","title":"Ez a baleset olyan, amit egészen valószerűtlen, hogy mindenki megúszott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e111193e-88d0-482f-b61e-ecdcc4114478","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szabad az út, beolvadhat a Konzum az Opusba.","shortLead":"Szabad az út, beolvadhat a Konzum az Opusba.","id":"20181204_Meszarose_lesz_a_legnagyobb_es_legtokeerosebb_befektetesi_holding","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e111193e-88d0-482f-b61e-ecdcc4114478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21af7553-466a-4c4c-82a8-4aea831ee704","keywords":null,"link":"/kkv/20181204_Meszarose_lesz_a_legnagyobb_es_legtokeerosebb_befektetesi_holding","timestamp":"2018. december. 04. 09:36","title":"Mészárosé lesz a legnagyobb és legtőkeerősebb befektetési holding","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fdbf6c-8bf1-4975-b0ae-88235ac650bd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több százezer dollárt ajánlottak neki, ha egy bizonyos jelöltre szavaz a 2018-as foci-vb helyszínének kiválasztásakor.","shortLead":"Több százezer dollárt ajánlottak neki, ha egy bizonyos jelöltre szavaz a 2018-as foci-vb helyszínének kiválasztásakor.","id":"20181205_Megvesztegettek_de_vegul_hoppon_maradt_a_FIFA_korrupt_bizottsagi_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8fdbf6c-8bf1-4975-b0ae-88235ac650bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60f0d3b-1a67-4ac5-aad4-a42e9f8f90cf","keywords":null,"link":"/sport/20181205_Megvesztegettek_de_vegul_hoppon_maradt_a_FIFA_korrupt_bizottsagi_tagja","timestamp":"2018. december. 05. 16:28","title":"Megvesztegették, de végül hoppon maradt a FIFA korrupt bizottsági tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5cc45d-506a-4fa7-808f-e05394a98bc0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid horvát labdarúgója nyerte el 2018-ban a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát.","shortLead":"A Real Madrid horvát labdarúgója nyerte el 2018-ban a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb...","id":"20181203_aranylabda_luka_modric","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a5cc45d-506a-4fa7-808f-e05394a98bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90039bb-7744-4087-8e52-27ffc9481522","keywords":null,"link":"/sport/20181203_aranylabda_luka_modric","timestamp":"2018. december. 03. 22:32","title":"Megvan az új aranylabdás, Luka Modric az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b785defb-9ba2-497e-9f50-90488f8f5856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly még csak a nyolcadik helyet szerezte meg a legjobban kereső YouTube-sztárok listáján, idén viszont már ő az első. Mindössze hétéves, és egyvalamit tud, de azt nagyon: játszani.","shortLead":"Tavaly még csak a nyolcadik helyet szerezte meg a legjobban kereső YouTube-sztárok listáján, idén viszont már ő...","id":"20181204_ryan_toys_review_a_legtobb_bevetelt_hozo_youtube_csatorna_a_forbes_listan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b785defb-9ba2-497e-9f50-90488f8f5856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba212491-226f-48bd-8c8c-dd446d11608b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_ryan_toys_review_a_legtobb_bevetelt_hozo_youtube_csatorna_a_forbes_listan","timestamp":"2018. december. 04. 08:03","title":"Hétéves, imád játszani, és most ő keresi a legtöbb pénzt a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b715876-67e4-41d8-ac72-8a8a08965cfc","c_author":"","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181205_Egy_csimpanz_lopott_egy_szelfibotot_de_a_tarsa_visszaadta_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b715876-67e4-41d8-ac72-8a8a08965cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061be648-b13a-4b3e-996f-52021d4ef5c5","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Egy_csimpanz_lopott_egy_szelfibotot_de_a_tarsa_visszaadta_video","timestamp":"2018. december. 05. 11:10","title":"Egy csimpánz lopott egy szelfibotot, de a társa visszaadta (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f344ff5e-3aef-4295-8433-c9ce38c36e7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G-s okostelefon képességeinek demonstrálására sikeres 5G videohívást bonyolított az Oppo a WeChat üzenetküldő szolgáltatáson keresztül.","shortLead":"Az 5G-s okostelefon képességeinek demonstrálására sikeres 5G videohívást bonyolított az Oppo a WeChat üzenetküldő...","id":"20181204_oppo_sikeres_5g_videohivas_wechaten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f344ff5e-3aef-4295-8433-c9ce38c36e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c615eb46-5b13-47d6-b27a-4fb2a1ad31f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_oppo_sikeres_5g_videohivas_wechaten","timestamp":"2018. december. 04. 17:03","title":"Az Oppo ujja már a ravaszon van, demonstrálták is az 5G-s hívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]