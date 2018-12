Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0819a5-5d11-4968-ae01-25b8d36b5363","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új dokumentumok kerültek a Spiegel birtokába az állítólagos nemi erőszak ügyről.","shortLead":"Új dokumentumok kerültek a Spiegel birtokába az állítólagos nemi erőszak ügyről.","id":"20181203_Ronaldo_elismerhette_hogy_durva_volt_a_szex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0819a5-5d11-4968-ae01-25b8d36b5363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835f816a-5eee-4ff2-b784-f2eab4468272","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Ronaldo_elismerhette_hogy_durva_volt_a_szex","timestamp":"2018. december. 03. 09:24","title":"Ronaldo elismerhette, hogy „durva volt a szex”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d3cf3b-050d-41a2-a990-2dc98493641d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Liverpool 1–0-ra győzte le a vendég Everton együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának zárómérkőzésén.","shortLead":"A Liverpool 1–0-ra győzte le a vendég Everton együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának zárómérkőzésén.","id":"20181203_jurgen_klopp_liverpool_everton_unneples_premier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13d3cf3b-050d-41a2-a990-2dc98493641d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41495106-af3e-4ea0-9a30-f3cff8a423df","keywords":null,"link":"/sport/20181203_jurgen_klopp_liverpool_everton_unneples_premier","timestamp":"2018. december. 03. 10:13","title":"Megőrült Klopp a győztes gól után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ff907a-3bba-4b37-8c04-39506d678351","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Figyelem, játék! Az alábbi plakáton két hibát is elrejtettek a készítők, illetve lefelejtették a Turandot című opera magyar főszereplőjét is. ","shortLead":"Figyelem, játék! Az alábbi plakáton két hibát is elrejtettek a készítők, illetve lefelejtették a Turandot című opera...","id":"20181203_Verdi_operajakent_adja_el_a_Budapesti_Nyari_Fesztival_Puccini_Turandotjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56ff907a-3bba-4b37-8c04-39506d678351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb13dd2c-92c2-4729-9366-781c7d5d4753","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Verdi_operajakent_adja_el_a_Budapesti_Nyari_Fesztival_Puccini_Turandotjat","timestamp":"2018. december. 03. 14:03","title":"Puccini forog a sírjában: Verdi operájaként hirdeti a Budapesti Nyári Fesztivál a Turandotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4271465d-f96d-44f1-a506-28ad73dbdfe7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 69 éves férfi 49 évesnek akarta nyilváníttatni magát, hogy ne diszkriminálják a Tinderen és az álláskereséskor. ","shortLead":"A 69 éves férfi 49 évesnek akarta nyilváníttatni magát, hogy ne diszkriminálják a Tinderen és az álláskereséskor. ","id":"20181203_Nem_sikerult_fiatalabbnak_nyilvanittatnia_magat_a_holland_nyugdijasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4271465d-f96d-44f1-a506-28ad73dbdfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3788e3-3684-497a-9200-93bb8cb4c1d7","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Nem_sikerult_fiatalabbnak_nyilvanittatnia_magat_a_holland_nyugdijasnak","timestamp":"2018. december. 03. 14:06","title":"Nem sikerült fiatalabbnak nyilváníttatnia magát a holland nyugdíjasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44870ef4-e5f6-4731-ab22-6a773defadaa","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Polt Péter legfőbb ügyésznek az Országgyűlés igazságügyi bizottsága előtt kellett megtartania az éves beszámolóját. A hvg.hu videós riportere megpróbálta megtudni tőle, mi a helyzet az Elios-üggyel. Rákérdeztünk a CEU távozására is.","shortLead":"Polt Péter legfőbb ügyésznek az Országgyűlés igazságügyi bizottsága előtt kellett megtartania az éves beszámolóját...","id":"20181204_Polt_az_Eliosugyrol_Komolyan_gondolja_hogy_minden_ugyrol_az_iroasztalomon_tartom_a_mappat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44870ef4-e5f6-4731-ab22-6a773defadaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eab733-6f70-4842-96fc-5918387dc74c","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Polt_az_Eliosugyrol_Komolyan_gondolja_hogy_minden_ugyrol_az_iroasztalomon_tartom_a_mappat","timestamp":"2018. december. 04. 12:40","title":"Polt az Elios-ügyről: Komolyan gondolja, hogy minden ügyről az íróasztalomon tartom a mappát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abefc702-0bab-492c-83a5-c75dacc0a7ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy korábban megírtuk, utasokkal teli autóbusz és kamion ütközött az M1-esen hétfő hajnalban Komárom közelében.","shortLead":"Ahogy korábban megírtuk, utasokkal teli autóbusz és kamion ütközött az M1-esen hétfő hajnalban Komárom közelében.","id":"20181203_m1_autopalya_busz_kamion_utkozes_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abefc702-0bab-492c-83a5-c75dacc0a7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b094eb-4af6-4237-a5ff-229c536c3c42","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_m1_autopalya_busz_kamion_utkozes_baleset","timestamp":"2018. december. 03. 09:29","title":"M1-es: fotók és újabb részletek érkeztek a hajnali balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53d25d5-0a34-4e1c-8d82-839dc4f5ebbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad előzetesben, de most már tényleg-tényleg kész lesz a vád mindjárt.","shortLead":"Marad előzetesben, de most már tényleg-tényleg kész lesz a vád mindjárt.","id":"20181204_Ujabb_hosszabbitast_kapott_Czegledy_Csaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a53d25d5-0a34-4e1c-8d82-839dc4f5ebbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb14e38e-f7f3-4762-acf0-fbfe88083015","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Ujabb_hosszabbitast_kapott_Czegledy_Csaba","timestamp":"2018. december. 04. 14:20","title":"Újabb hosszabbítást kapott Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4b88e6-876e-4459-b127-b669ed520026","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"A CEU elment. Ki következik? És melyik izmus is ez?","shortLead":"A CEU elment. Ki következik? És melyik izmus is ez?","id":"20181204_A_harang_ertunk_szol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd4b88e6-876e-4459-b127-b669ed520026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a32acc-9e72-43b8-a55d-fcfd1ec4d124","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_harang_ertunk_szol","timestamp":"2018. december. 04. 09:30","title":"Gomperz: CEU – a harang értünk szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]