Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pascale Andréani visszafogott közleményét a Francia Nagykövetség Facebook-oldalán osztották meg. ","shortLead":"Pascale Andréani visszafogott közleményét a Francia Nagykövetség Facebook-oldalán osztották meg. ","id":"20181204_A_francia_nagykovet_sajnalatosnak_tartja_hogy_a_CEUnak_mennie_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb459da6-fe17-4a6b-a18e-76d667e3a4d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_francia_nagykovet_sajnalatosnak_tartja_hogy_a_CEUnak_mennie_kell","timestamp":"2018. december. 04. 19:15","title":"A francia nagykövet sajnálatosnak tartja, hogy a CEU-nak mennie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac46ddab-b8bd-43a7-8dff-84aa4b6ba9eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olasz Audioweld nemrég állt elő a Syntwatch nevű karórával, ami nemcsak az időt mutatja, de minihangszerként is használható. Most a Kickstarteren várják a megrendeléseket.","shortLead":"Az olasz Audioweld nemrég állt elő a Syntwatch nevű karórával, ami nemcsak az időt mutatja, de minihangszerként is...","id":"20181205_audioweld_synthwatch_karora_kickstarter_projekt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac46ddab-b8bd-43a7-8dff-84aa4b6ba9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55e9ac2-2b37-4376-92c6-fe08cb8e78c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_audioweld_synthwatch_karora_kickstarter_projekt","timestamp":"2018. december. 05. 15:03","title":"Megcsinálják a karórát, ami egyben szintetizátor is – de nem biztos, hogy ez jó ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9bd32e5-8cb5-4f39-b035-f22bcddf52ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érthetetlenül alátett, idegtépő zene ellenére is többször megnézi az ember, mert fel kell dolgozni pontosan, mi történik.","shortLead":"Az érthetetlenül alátett, idegtépő zene ellenére is többször megnézi az ember, mert fel kell dolgozni pontosan, mi...","id":"20181203_autos_video_baleset_lengyelorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9bd32e5-8cb5-4f39-b035-f22bcddf52ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4512d6e3-0404-4c43-a4c9-650f55283620","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_autos_video_baleset_lengyelorszag","timestamp":"2018. december. 04. 04:03","title":"Ez a baleset olyan, amit egészen valószerűtlen, hogy mindenki megúszott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa5ea36-cbee-4d9f-a346-4c75727cd43b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pest megyében minden második hívásnál több mint negyedóra alatt érnek ki.","shortLead":"Pest megyében minden második hívásnál több mint negyedóra alatt érnek ki.","id":"20181205_Az_egeszsegugyert_felelos_allamtitkart_is_erdekli_miert_ernek_ki_sokara_a_mentok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaa5ea36-cbee-4d9f-a346-4c75727cd43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640da74e-143e-4607-b7f5-5e5fc5b0efe3","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Az_egeszsegugyert_felelos_allamtitkart_is_erdekli_miert_ernek_ki_sokara_a_mentok","timestamp":"2018. december. 05. 14:59","title":"Az egészségügyért felelős államtitkárt is érdekli, miért érnek ki későn a mentők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új üzemanyagot dobtak piacra R33 BlueDiesel néven.","shortLead":"Egy új üzemanyagot dobtak piacra R33 BlueDiesel néven.","id":"20181204_r33_bluediesel_gazolaj_volkswagen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bbe373-d9f6-48b1-86ce-0ffada822d1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_r33_bluediesel_gazolaj_volkswagen","timestamp":"2018. december. 04. 10:10","title":"Zölddízellel próbálkozik menteni a gázolajos autózást a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ősz eleje óta keringenek informálisan pletykák arról, hogy a kormány iskolabusz-hálózat kiépítését tervezi, két hete pedig félhivatalosan is elkottyantotta a miniszter. A céldátum 2021.","shortLead":"Ősz eleje óta keringenek informálisan pletykák arról, hogy a kormány iskolabusz-hálózat kiépítését tervezi, két hete...","id":"20181205_iskolabusz_palkovics_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf910de4-84fa-41c2-ba28-d150339aa557","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_iskolabusz_palkovics_laszlo","timestamp":"2018. december. 05. 11:20","title":"Sárga, szuperbiztonságos, és több százezer magyar gyerek jár majd vele 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hajdú-Biharban 90 éves, idősotthonban élő is vásárolt földet a három évvel ezelőtti árveréseken. Itt is a nagybirtokok terebélyesedtek, ráadásul az európai földárakhoz képest jóval alacsonyabb áron. Ángyán József szerint igencsak jó befektetés lehet a liciteken szerzett föld, ha a földforgalmi törvény elleni kötelezettségszegési eljárás után, a földpiac liberalizációjával kiegyenlítődnek a földárak. ","shortLead":"Hajdú-Biharban 90 éves, idősotthonban élő is vásárolt földet a három évvel ezelőtti árveréseken. Itt is a nagybirtokok...","id":"20181205_Ujabb_Angyan_foldjelentes_HajduBiharban_jutott_fold_a_baloldali_zoldbaroknak_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24913b3-d5b7-4894-8de0-e7606b0ad06a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Ujabb_Angyan_foldjelentes_HajduBiharban_jutott_fold_a_baloldali_zoldbaroknak_is","timestamp":"2018. december. 05. 15:45","title":"Ángyán-jelentés: Hajdú-Biharban a baloldali zöldbáróknak is jutott föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499a3a88-eee5-490a-b161-080cffb1d695","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jövőre ugyanis az okmányra is szükség lesz az engedély kiváltásához – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.","shortLead":"Jövőre ugyanis az okmányra is szükség lesz az engedély kiváltásához – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.","id":"20181204_adoigazolvany_nav_horgaszengedely_horgaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=499a3a88-eee5-490a-b161-080cffb1d695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb32b547-16da-4ce1-ae6b-2beb11136357","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_adoigazolvany_nav_horgaszengedely_horgaszok","timestamp":"2018. december. 04. 14:22","title":"Nincs adóigazolványa? Ugorhat a jövő évi horgászengedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]