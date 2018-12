Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"245fb569-0efc-4142-ad4f-b2d126ebd38a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A termékelhelyezések egyik leglátványosabb módja a hollywoodi filmekbe bevásárolt autóké. ","shortLead":"A termékelhelyezések egyik leglátványosabb módja a hollywoodi filmekbe bevásárolt autóké. ","id":"20181204_audi_e_tron_gt_marvel_bosszuallok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=245fb569-0efc-4142-ad4f-b2d126ebd38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b54981-3021-4556-b119-06fd9b2ae557","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_audi_e_tron_gt_marvel_bosszuallok","timestamp":"2018. december. 04. 12:23","title":"Az Audi e-tron GT már megkapta a szerepét az új Bosszúállók filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elhalasztják a francia labdarúgó-bajnokság szombatra kiírt rangadóját a Paris Saint-Germain és a Montpellier között.","shortLead":"Elhalasztják a francia labdarúgó-bajnokság szombatra kiírt rangadóját a Paris Saint-Germain és a Montpellier között.","id":"20181204_psg_montpellier_sargamellenyesek_tuntetes_zavargasok_parizs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea430966-f5ea-4217-8b95-2acfc0ec30ea","keywords":null,"link":"/sport/20181204_psg_montpellier_sargamellenyesek_tuntetes_zavargasok_parizs","timestamp":"2018. december. 04. 18:10","title":"Elmarad Neymarék meccse a párizsi zavargások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szomszédok a férfi segélykiáltásaira figyeltek fel, de már hiába vitték kórházba.","shortLead":"A szomszédok a férfi segélykiáltásaira figyeltek fel, de már hiába vitték kórházba.","id":"20181203_Megolte_gondozojat_egy_haziallatkent_tartott_fekete_medve_Japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef08e39-859f-410e-9cfa-561fc4e9a430","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Megolte_gondozojat_egy_haziallatkent_tartott_fekete_medve_Japanban","timestamp":"2018. december. 03. 12:45","title":"Megölte gondozóját egy terápiás állatként tartott fekete medve Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb201f-e563-4ac4-a38b-8144582f7b43","c_author":"Csányi Nikolett - Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Szinte lehetetlen helyzetbe sodorta a kormány az utcán élőket, amikor kriminalizálta a hajléktalanságot októberben, majd nemrég a hvg.hu megírta, az Orbán-kormány közmunkásokat faragna a fedél nélküli emberekből. Kiderült, hogy évek óta folynak már a „kísérleti” programok erről, szintén jószerivel titokban. Videós riport a szentesi Hajléktalan Segítő Központból.","shortLead":"Szinte lehetetlen helyzetbe sodorta a kormány az utcán élőket, amikor kriminalizálta a hajléktalanságot októberben...","id":"20181204_A_kormany_szitotta_gyulolet_miatt_tarthattak_titokban_a_hajlektalan_programot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2afb201f-e563-4ac4-a38b-8144582f7b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c3c5d1-5305-4556-8327-deb8a45fd8ef","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_kormany_szitotta_gyulolet_miatt_tarthattak_titokban_a_hajlektalan_programot","timestamp":"2018. december. 04. 14:00","title":"„Itt alkotok, nem gödröket ások” – már működik a hajléktalanok közmunkaprogramja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359b7da6-385a-47fe-8b06-4b7743d5792d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 második felében kezdődhet meg a Volkswagen-botrányban érintett autótulajdonosok és a konszern közötti kárpótlási per, amelyet egy perközösség kezdeményezett .","shortLead":"2019 második felében kezdődhet meg a Volkswagen-botrányban érintett autótulajdonosok és a konszern közötti kárpótlási...","id":"20181204_Akar_50_ezren_is_lehetnek_a_dizelbotrany_magyar_erintettjei_ketmilliot_kaphatnak_jarmuvenkent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=359b7da6-385a-47fe-8b06-4b7743d5792d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb1c24c-9a5b-4c91-ac4a-7426eb2f691e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Akar_50_ezren_is_lehetnek_a_dizelbotrany_magyar_erintettjei_ketmilliot_kaphatnak_jarmuvenkent","timestamp":"2018. december. 04. 09:54","title":"Kétmilliós kártérítést szeretnének a dízelbotrány magyar érintettjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az elmúlt években kevésbé ferde lett a híres pisai harangtorony, amely jelenleg is tovább egyenesedik, de nem lesz soha teljesen egyenes Roberto Cela mérnök szerint.","shortLead":"Az elmúlt években kevésbé ferde lett a híres pisai harangtorony, amely jelenleg is tovább egyenesedik, de nem lesz soha...","id":"20181204_Soha_nem_lesz_teljesen_egyenes_a_pisai_torony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7a832c-c0a1-48cb-bc42-cfa703b0f11b","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Soha_nem_lesz_teljesen_egyenes_a_pisai_torony","timestamp":"2018. december. 04. 09:35","title":"Soha nem lesz teljesen egyenes a pisai torony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A becsült ár két-háromszorosáért, 2,89 millió dollárért (826 millió forint) kelt el egy keddi New York-i árverésen Albert Einstein (1879-1955) kézzel írott levele, amelyben a világhírű fizikus az emberi gyengeség termékeként veti el Istent, és küszködik zsidó identitásával. ","shortLead":"A becsült ár két-háromszorosáért, 2,89 millió dollárért (826 millió forint) kelt el egy keddi New York-i árverésen...","id":"20181205_Rekordaron_kelt_el_Albert_Einstein_levele_amelyben_hatat_forditott_Istennek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3de3eb6-b787-46e7-96f3-b13f0c3b2797","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Rekordaron_kelt_el_Albert_Einstein_levele_amelyben_hatat_forditott_Istennek","timestamp":"2018. december. 05. 09:17","title":"Rekordáron kelt el Albert Einstein levele, amelyben hátat fordított Istennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ffd9ba-f0b5-495a-b3e5-65ea5c0f840c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnöki mentelmi jogot megszüntető törvényjavaslatot terjeszt a szenátus elé Andrés Manuel López Obrador, Mexikó új elnöke. A jelenlegi törvények értelmében ugyanis az elnököt csak hazaárulás vádjával lehet perbe fogni.","shortLead":"Az elnöki mentelmi jogot megszüntető törvényjavaslatot terjeszt a szenátus elé Andrés Manuel López Obrador, Mexikó új...","id":"20181204_Elso_intezkedesekent_megszuntetne_a_sajat_mentelmi_jogat_Mexiko_uj_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9ffd9ba-f0b5-495a-b3e5-65ea5c0f840c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04cedc5-57f5-499d-a2f4-36a243455977","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Elso_intezkedesekent_megszuntetne_a_sajat_mentelmi_jogat_Mexiko_uj_elnoke","timestamp":"2018. december. 04. 21:24","title":"Első intézkedéseként megszüntetné a saját mentelmi jogát Mexikó új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]