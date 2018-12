Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a53d25d5-0a34-4e1c-8d82-839dc4f5ebbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad előzetesben, de most már tényleg-tényleg kész lesz a vád mindjárt.","shortLead":"Marad előzetesben, de most már tényleg-tényleg kész lesz a vád mindjárt.","id":"20181204_Ujabb_hosszabbitast_kapott_Czegledy_Csaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a53d25d5-0a34-4e1c-8d82-839dc4f5ebbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb14e38e-f7f3-4762-acf0-fbfe88083015","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Ujabb_hosszabbitast_kapott_Czegledy_Csaba","timestamp":"2018. december. 04. 14:20","title":"Újabb hosszabbítást kapott Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István az ATV műsorában fejtette ki véleményét a CEU Bécsbe költözéséről. ","shortLead":"Tarlós István az ATV műsorában fejtette ki véleményét a CEU Bécsbe költözéséről. ","id":"20181204_Tarlos_a_CEUt_udvozlo_becsi_polgarmesterrol_nem_tudja_hogy_mi_a_dolga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1d0121-a07b-4629-b9bf-d83524a51821","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Tarlos_a_CEUt_udvozlo_becsi_polgarmesterrol_nem_tudja_hogy_mi_a_dolga","timestamp":"2018. december. 04. 22:08","title":"Tarlós a CEU-t üdvözlő bécsi polgármesterről: nem tudja, hogy mi a dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik az MNB műkincsbevásárlása, egy Munkácsy-festményt és magyar történelmi személyiségeket ábrázoló sorozatot is vásárol a jegybank.","shortLead":"Folytatódik az MNB műkincsbevásárlása, egy Munkácsy-festményt és magyar történelmi személyiségeket ábrázoló sorozatot...","id":"20181204_890_millio_forintert_vasarol_festmenyeket_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e22747-26cd-4c52-a284-6eab6f67ca66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_890_millio_forintert_vasarol_festmenyeket_az_MNB","timestamp":"2018. december. 04. 12:57","title":"890 millió forintért vásárol festményeket az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hivatásos kereskedők mellett, helypénz ellenében bárki árusíthat saját készítésű ajándéktárgyakat, kézműves termékeket, házilag termelt, előállított élelmiszereket. Az Adózóna azt nézte át, milyen adózási előírásokra ügyeljenek ők.","shortLead":"A hivatásos kereskedők mellett, helypénz ellenében bárki árusíthat saját készítésű ajándéktárgyakat, kézműves...","id":"20181204_A_karacsonyi_vasarok_eladoira_is_raszallhat_a_NAV_ha_nem_vigyaznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792fd339-a9c6-486a-9e30-019fd3883a8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_A_karacsonyi_vasarok_eladoira_is_raszallhat_a_NAV_ha_nem_vigyaznak","timestamp":"2018. december. 04. 16:12","title":"A karácsonyi vásárok eladóira is rászállhat a NAV, ha nem vigyáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton karambolozott Curtis, és a balesetben ő is megsérült, elmondása szerint \"szétfejelte a szélvédőt\". A Ripost most azt írja, hogy valószínűleg Curtisék is tehetnek az ütközésről, a rapper menyasszonyát mintavételre kötelezték. Megszólalt a másik autó sofőrje is. ","shortLead":"Szombaton karambolozott Curtis, és a balesetben ő is megsérült, elmondása szerint \"szétfejelte a szélvédőt\". A Ripost...","id":"20181204_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Curtis_autobaleseterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da829112-f053-4d06-b3cd-b5aa3cf1fa80","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Curtis_autobaleseterol","timestamp":"2018. december. 04. 15:13","title":"Újabb részletek derültek ki Curtis autóbalesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emlékeztetni akarták Schmidt Máriát, hogy Izrael ellenzi a történelemhamisítást, de Orbán szövetségese kimentette a fő történészt.","shortLead":"Emlékeztetni akarták Schmidt Máriát, hogy Izrael ellenzi a történelemhamisítást, de Orbán szövetségese kimentette a fő...","id":"20181206_Figyelmeztetni_akartak_Izraelbol_Schmidt_Mariat_de_Netanjahu_kozbeszolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7bfbdc-b703-4c16-8ec7-011838562a77","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Figyelmeztetni_akartak_Izraelbol_Schmidt_Mariat_de_Netanjahu_kozbeszolt","timestamp":"2018. december. 06. 09:12","title":"Figyelmeztetni akarták Izraelből Schmidt Máriát, de Netanjahu közbeszólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"Gergely Márton","category":"velemeny","description":"","shortLead":"","id":"20181205_A_kormanysajto_kozerdekke_valasa_Egy_mondat_az_aljassagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3be6bd-7f6d-4541-bfde-0302fe29a33a","keywords":null,"link":"/velemeny/20181205_A_kormanysajto_kozerdekke_valasa_Egy_mondat_az_aljassagrol","timestamp":"2018. december. 05. 18:55","title":"A kormánysajtó közérdekké válása: Egy mondat az aljasságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d45f6f1-36a2-47c1-9a72-0f3eab10cfe3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egyszerűen ki lehet sétálni a poggyászokból ellopott laptopokkal, ékszerekkel, van olyan rakodó, aki a béréből megfizethetetlen, 10 milliós autóval jár, nyílt titok, hogy mik a „jó járatok” – ilyen részletekről is kitálalt egy Ferihegyen dolgozó rakodó, aki sokszor egy műszakban pakolja a bőröndöket a tolvajokkal. Pontosan megmondta, milyen ellenőrzéssel lehetne csökkenteni a fosztogatást, ezt a hvg.hu-nak átadott videóval is alátámasztotta. Megkérdeztük erről a Budapest Airportot, de nem válaszoltak, viszont előre büntetőjogi következményeket emlegettek a videók miatt.","shortLead":"Egyszerűen ki lehet sétálni a poggyászokból ellopott laptopokkal, ékszerekkel, van olyan rakodó, aki a béréből...","id":"20181206_A_kozepesen_ugyes_rakodo_is_milliokat_osszedezsmal__siman_megelozheto_lenne_a_repteri_fosztogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d45f6f1-36a2-47c1-9a72-0f3eab10cfe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7608ef-7f1e-4f45-9771-533ede01cbb7","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_A_kozepesen_ugyes_rakodo_is_milliokat_osszedezsmal__siman_megelozheto_lenne_a_repteri_fosztogatas","timestamp":"2018. december. 06. 06:30","title":"„A közepesen ügyes rakodó is milliókat összedézsmál” – simán megelőzhető lenne a reptéri fosztogatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]