Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dokumentum szerint egyre nő a fertőzések miatt bekövetkező halálesetek száma, de a kórházak sokszor trükköznek, amikor a halál okát kell meghatározni.","shortLead":"A dokumentum szerint egyre nő a fertőzések miatt bekövetkező halálesetek száma, de a kórházak sokszor trükköznek...","id":"20181205_Leforditotta_a_korhazi_fertozesekrol_szolo_jelentest_a_TASZ_kiderult_hogy_egyre_nagyobb_a_baj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b273cc3b-69ba-4377-950c-fddf01267b17","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Leforditotta_a_korhazi_fertozesekrol_szolo_jelentest_a_TASZ_kiderult_hogy_egyre_nagyobb_a_baj","timestamp":"2018. december. 05. 17:14","title":"„Lefordította” a kórházi fertőzésekről szóló jelentést a TASZ, kiderült, hogy egyre nagyobb a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c5cf32-41a6-471f-bc73-91a2043b8376","c_author":"G. M.","category":"vilag","description":"A legnagyobb német kormánypárt pénteken új elnököt választ hamburgi kongresszusán, és ennek kimenetele érinteni fog minket is Magyarországon. Hogyan jutottunk idáig, kik a jelöltek, és mit jelent az egyik vagy másik győzelme? Achtung, gyorstalpaló indul!","shortLead":"A legnagyobb német kormánypárt pénteken új elnököt választ hamburgi kongresszusán, és ennek kimenetele érinteni fog...","id":"20181206_Bosszut_all_Merkelen_a_regi_ferfiklub_vagy_meg_egyszer_felejuk_keveredik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9c5cf32-41a6-471f-bc73-91a2043b8376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04051941-5780-43d4-a845-b1faf4edc994","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Bosszut_all_Merkelen_a_regi_ferfiklub_vagy_meg_egyszer_felejuk_keveredik","timestamp":"2018. december. 06. 20:00","title":"Bosszút áll Merkelen a régi férfiklub, vagy még egyszer fölébük kerekedik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss felmérés szerint a szülők átlag 4-es osztályzatot adnak az iskolákra.\r

\r

","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a szülők átlag 4-es osztályzatot adnak az iskolákra.\r

\r

","id":"20181205_A_szulok_elegedettek_a_gyerekuk_iskolajaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbffad6f-e889-4228-8261-4af2d56196e8","keywords":null,"link":"/elet/20181205_A_szulok_elegedettek_a_gyerekuk_iskolajaval","timestamp":"2018. december. 05. 14:57","title":"Hiába az egyre aggasztóbb eredmények, a szülők elégedettek a gyerekük iskolájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64faa825-f904-4eb6-a795-423d41524f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA-nak dolgozó Ames Research Center egy asztrofizikusa szerint a tudomány ma a modern emberi technológiához hasonló jelek után kutat, ez azonban nem szerencsés, mert a magasabb fejlettségi szintű nyomokat így nem biztos, hogy érzékeljük.","shortLead":"A NASA-nak dolgozó Ames Research Center egy asztrofizikusa szerint a tudomány ma a modern emberi technológiához hasonló...","id":"20181205_nasa_seti_radioteleszkop_foldonkivuliek_silviano_p_colombano","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64faa825-f904-4eb6-a795-423d41524f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9945f1f4-5497-4471-bf70-e15ddcbb4c9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_nasa_seti_radioteleszkop_foldonkivuliek_silviano_p_colombano","timestamp":"2018. december. 05. 09:33","title":"Egy NASA-tudós szerint nem kizárt, hogy az idegenek már meglátogatták a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879e4a94-fd9b-4bb7-8fcb-3174f6aebfe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hátrafelé tesz egy lépést az Apple, és visszahozza az egyik, korábban már eltemetett jellemzőt jövő évi iPhone-jaiba, igaz, felfrissített formában.","shortLead":"Úgy tűnik, hátrafelé tesz egy lépést az Apple, és visszahozza az egyik, korábban már eltemetett jellemzőt jövő évi...","id":"20181205_apple_touchid_ujjlenyomat_olvaso_iphone_2019_visszaterhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=879e4a94-fd9b-4bb7-8fcb-3174f6aebfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa7cb79-4596-42be-b2ba-608f4a4615bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_apple_touchid_ujjlenyomat_olvaso_iphone_2019_visszaterhet","timestamp":"2018. december. 05. 12:03","title":"2018-ban lemondtak róla, 2019-ben visszahozhatják az iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6aa1f9-1a71-43eb-b9c4-fe6647e668ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztő Square Enix elérhetővé tett egy demóváltozatot az új Tomb Raiderhez, így még a vásárlás előtt ki lehet próbálni az év egyik legjobb videojátékát.","shortLead":"A fejlesztő Square Enix elérhetővé tett egy demóváltozatot az új Tomb Raiderhez, így még a vásárlás előtt ki lehet...","id":"20181206_square_enix_shadow_of_the_tomb_raider_demo_pc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da6aa1f9-1a71-43eb-b9c4-fe6647e668ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba42e6b3-62d5-401b-bbb6-e1a2c7aaaa6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_square_enix_shadow_of_the_tomb_raider_demo_pc","timestamp":"2018. december. 06. 21:33","title":"Ingyen ki lehet próbálni az év egyik legjobb játékának tartott Shadow of the Tomb Raidert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb32642-3118-4000-9728-bedf818d1db0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ajándékozó apa, a szegények pártfogója, a hajadonok, a diákok, a kereskedők, a tengerészek védelmezője. Na, ki lehet ez az igencsak elfoglalt védőszent? Persze hogy Szent Miklós, akit most éppen Mikulásként várnak a gyerekek.","shortLead":"Ajándékozó apa, a szegények pártfogója, a hajadonok, a diákok, a kereskedők, a tengerészek védelmezője. Na, ki lehet...","id":"20181205_Ki_a_Mikulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eb32642-3118-4000-9728-bedf818d1db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d0628e-ff44-4907-b209-e00a77c3d72c","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Ki_a_Mikulas","timestamp":"2018. december. 06. 08:03","title":"Ki a Mikulás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kalasnyikov gépkarabélyok, gépfegyverek és gránátvetők is előkerültek a rendőrségi razzia során.","shortLead":"Kalasnyikov gépkarabélyok, gépfegyverek és gránátvetők is előkerültek a rendőrségi razzia során.","id":"20181205_Olyan_fegyvereket_foglaltak_le_Bulgariaban_ami_csak_a_kulonleges_alakulatoknak_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75b883a-4b0b-4215-ba1e-7b10d1898491","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Olyan_fegyvereket_foglaltak_le_Bulgariaban_ami_csak_a_kulonleges_alakulatoknak_van","timestamp":"2018. december. 05. 18:56","title":"Olyan fegyvereket foglaltak le Bulgáriában, amilyen csak a különleges alakulatoknak van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]