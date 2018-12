Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"495b495e-33d7-48e1-b65d-bb3fe6513b4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekek feldúltak, a szülők dühöngenek.","shortLead":"A gyerekek feldúltak, a szülők dühöngenek.","id":"20181207_Osszetorette_a_gyerekekkel_a_csokimikulast_miutan_elmondta_nekik_a_Telapo_nem_letezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=495b495e-33d7-48e1-b65d-bb3fe6513b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac5fbce-cd57-48fe-ace9-fa563f22e824","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Osszetorette_a_gyerekekkel_a_csokimikulast_miutan_elmondta_nekik_a_Telapo_nem_letezik","timestamp":"2018. december. 07. 10:19","title":"Összetörette a gyerekekkel a csokimikulást, miután elmondta nekik: a Télapó nem létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dokumentum szerint egyre nő a fertőzések miatt bekövetkező halálesetek száma, de a kórházak sokszor trükköznek, amikor a halál okát kell meghatározni.","shortLead":"A dokumentum szerint egyre nő a fertőzések miatt bekövetkező halálesetek száma, de a kórházak sokszor trükköznek...","id":"20181205_Leforditotta_a_korhazi_fertozesekrol_szolo_jelentest_a_TASZ_kiderult_hogy_egyre_nagyobb_a_baj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b273cc3b-69ba-4377-950c-fddf01267b17","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Leforditotta_a_korhazi_fertozesekrol_szolo_jelentest_a_TASZ_kiderult_hogy_egyre_nagyobb_a_baj","timestamp":"2018. december. 05. 17:14","title":"„Lefordította” a kórházi fertőzésekről szóló jelentést a TASZ, kiderült, hogy egyre nagyobb a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kalasnyikov gépkarabélyok, gépfegyverek és gránátvetők is előkerültek a rendőrségi razzia során.","shortLead":"Kalasnyikov gépkarabélyok, gépfegyverek és gránátvetők is előkerültek a rendőrségi razzia során.","id":"20181205_Olyan_fegyvereket_foglaltak_le_Bulgariaban_ami_csak_a_kulonleges_alakulatoknak_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75b883a-4b0b-4215-ba1e-7b10d1898491","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Olyan_fegyvereket_foglaltak_le_Bulgariaban_ami_csak_a_kulonleges_alakulatoknak_van","timestamp":"2018. december. 05. 18:56","title":"Olyan fegyvereket foglaltak le Bulgáriában, amilyen csak a különleges alakulatoknak van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d45f6f1-36a2-47c1-9a72-0f3eab10cfe3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egyszerűen ki lehet sétálni a poggyászokból ellopott laptopokkal, ékszerekkel, van olyan rakodó, aki a béréből megfizethetetlen, 10 milliós autóval jár, nyílt titok, hogy mik a „jó járatok” – ilyen részletekről is kitálalt egy Ferihegyen dolgozó rakodó, aki sokszor egy műszakban pakolja a bőröndöket a tolvajokkal. Pontosan megmondta, milyen ellenőrzéssel lehetne csökkenteni a fosztogatást, ezt a hvg.hu-nak átadott videóval is alátámasztotta. Megkérdeztük erről a Budapest Airportot, de nem válaszoltak, viszont előre büntetőjogi következményeket emlegettek a videók miatt.","shortLead":"Egyszerűen ki lehet sétálni a poggyászokból ellopott laptopokkal, ékszerekkel, van olyan rakodó, aki a béréből...","id":"20181206_A_kozepesen_ugyes_rakodo_is_milliokat_osszedezsmal__siman_megelozheto_lenne_a_repteri_fosztogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d45f6f1-36a2-47c1-9a72-0f3eab10cfe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7608ef-7f1e-4f45-9771-533ede01cbb7","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_A_kozepesen_ugyes_rakodo_is_milliokat_osszedezsmal__siman_megelozheto_lenne_a_repteri_fosztogatas","timestamp":"2018. december. 06. 06:30","title":"„A közepesen ügyes rakodó is milliókat összedézsmál” – simán megelőzhető lenne a reptéri fosztogatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a0648d-35dd-4f2a-96c2-d8c8b18a8d73","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszeren kívüli lakható bolygók utáni kutatásban újszerű projektet indítottak kutatók: januártól az Európai Déli Obszervatórium (ESO) négy chilei teleszkópja ultrahűvös csillagok közelében fog ilyen bolygók után kutatni. ","shortLead":"A Naprendszeren kívüli lakható bolygók utáni kutatásban újszerű projektet indítottak kutatók: januártól az Európai Déli...","id":"20181206_csillagaszat_ultrahuvos_csillagok_lakhato_bolygok_exobolygo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06a0648d-35dd-4f2a-96c2-d8c8b18a8d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc2f377-5761-49f5-9fd7-8c05c507c4ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_csillagaszat_ultrahuvos_csillagok_lakhato_bolygok_exobolygo","timestamp":"2018. december. 06. 19:03","title":"Elkészítette az első képet a teleszkóp, ami új helyen keres lakható bolygókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízéves mélyponton a véleménynyilvánítás és az információ szabadsága világszerte, derül ki egy friss kutatásból, amit a Politico idéz.","shortLead":"Tízéves mélyponton a véleménynyilvánítás és az információ szabadsága világszerte, derül ki egy friss kutatásból, amit...","id":"20181205_Politico_Magyarorszag_autokraciaba_hajlik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a6cfec-33c4-4bbc-abc8-939ee4077dcf","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Politico_Magyarorszag_autokraciaba_hajlik","timestamp":"2018. december. 05. 14:06","title":"Politico: Magyarország autokráciába hajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df27daf-a4d7-4f49-9b4c-479b23243290","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarország sosem fog felnőni ahhoz, hogy aki más, mint az átlag, azt ne bámulják vagy bántsák állandóan – mondja Fazekas Ferenc, akinek a bámulásról és a bántásról is első kézből vannak élményei. Az orosházi Vasembernek ugyanis több mint kétszáz piercingje van: alig van olyan része az arcának, amit nem fed testékszer vagy tetoválás, és bár néha utánaköpnek az utcán, ő így látja magát szépnek: „Én nem akarok úgy meghalni, hogy eltűnök a színről, aztán vége. Nyomot akarok hagyni.”","shortLead":"Magyarország sosem fog felnőni ahhoz, hogy aki más, mint az átlag, azt ne bámulják vagy bántsák állandóan – mondja...","id":"20181205_Fazekas_Ferenc_Vasember_testmodosito_Oroshaza_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8df27daf-a4d7-4f49-9b4c-479b23243290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f98403-17a6-4147-8d09-32a67bd92dc4","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Fazekas_Ferenc_Vasember_testmodosito_Oroshaza_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","timestamp":"2018. december. 05. 20:00","title":"„Ha mások rám néznek, nem egy megbízható, szelíd embert látnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0646ea15-a89b-4b0c-89d9-6fcf937a365a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennyit a versenyhatósági vizsgálatról.","shortLead":"Ennyit a versenyhatósági vizsgálatról.","id":"20181205_Nemzetstrategiai_jelentoseguve_tette_a_kormany_a_fideszes_mediabirodalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0646ea15-a89b-4b0c-89d9-6fcf937a365a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63039d77-8285-4cdc-a4c7-6a11696f8329","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_Nemzetstrategiai_jelentoseguve_tette_a_kormany_a_fideszes_mediabirodalmat","timestamp":"2018. december. 05. 17:20","title":"Nemzetstratégiai jelentőségűvé tette a kormány a fideszes médiabirodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]