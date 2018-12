Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"055e03d9-90f4-4457-a5a7-284005f86600","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsonyi fényfüzéreket, világító díszeket, külterületi dekorációkat vizsgált a fogyasztóvédelem: 53 termékből 25 bukott meg.","shortLead":"Karácsonyi fényfüzéreket, világító díszeket, külterületi dekorációkat vizsgált a fogyasztóvédelem: 53 termékből 25...","id":"20181207_eletveszelyes_karacsonyi_fenyfuzerek_aramutes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055e03d9-90f4-4457-a5a7-284005f86600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa52b79-f7ee-4c90-82b4-a89a2443be03","keywords":null,"link":"/elet/20181207_eletveszelyes_karacsonyi_fenyfuzerek_aramutes","timestamp":"2018. december. 07. 16:10","title":"Életveszélyes fényfüzéreket találtak az ellenőrök: ezeket ne vegye meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df27daf-a4d7-4f49-9b4c-479b23243290","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarország sosem fog felnőni ahhoz, hogy aki más, mint az átlag, azt ne bámulják vagy bántsák állandóan – mondja Fazekas Ferenc, akinek a bámulásról és a bántásról is első kézből vannak élményei. Az orosházi Vasembernek ugyanis több mint kétszáz piercingje van: alig van olyan része az arcának, amit nem fed testékszer vagy tetoválás, és bár néha utánaköpnek az utcán, ő így látja magát szépnek: „Én nem akarok úgy meghalni, hogy eltűnök a színről, aztán vége. Nyomot akarok hagyni.”","shortLead":"Magyarország sosem fog felnőni ahhoz, hogy aki más, mint az átlag, azt ne bámulják vagy bántsák állandóan – mondja...","id":"20181205_Fazekas_Ferenc_Vasember_testmodosito_Oroshaza_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8df27daf-a4d7-4f49-9b4c-479b23243290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f98403-17a6-4147-8d09-32a67bd92dc4","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Fazekas_Ferenc_Vasember_testmodosito_Oroshaza_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","timestamp":"2018. december. 05. 20:00","title":"„Ha mások rám néznek, nem egy megbízható, szelíd embert látnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c75842-4967-46d1-8052-a54c2cab9108","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A lap szerint a két nő hamis papírokkal érkezett az Egyesült Államokba, ezekkel tudtak elhelyezkedni.","shortLead":"A lap szerint a két nő hamis papírokkal érkezett az Egyesült Államokba, ezekkel tudtak elhelyezkedni.","id":"20181207_The_New_York_Times_Illegalis_bevandorlok_dolgoztak_Trump_golfklubjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c75842-4967-46d1-8052-a54c2cab9108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fcd4c7-72f7-452a-b4c5-36517a4f6831","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_The_New_York_Times_Illegalis_bevandorlok_dolgoztak_Trump_golfklubjaban","timestamp":"2018. december. 07. 08:24","title":"NYT: Illegális bevándorlók dolgoztak Trump golfklubjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f46ee7f-1770-45ea-a6ac-e3b2eb62f2b6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Aki azt állítja, hogy a gyermeke(i) érkezése nem változtatta meg gyökerestül az életét, az nem mond igazat, vagy nagyon hazudik. A kényszerű lemondásokat strigulázó lista égig ér. Ám a frusztrációt a gyerkőcök okozta örömök kompenzálják, ráadásul a munkavégzésben is hasznunkra lehet a tapasztalás. ","shortLead":"Aki azt állítja, hogy a gyermeke(i) érkezése nem változtatta meg gyökerestül az életét, az nem mond igazat, vagy nagyon...","id":"20181206_Amit_a_gyerekek_tanitanak_a_szuloknek_a_menedzsmentrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f46ee7f-1770-45ea-a6ac-e3b2eb62f2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62681ee2-6e50-463a-9f87-dae97dc82226","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181206_Amit_a_gyerekek_tanitanak_a_szuloknek_a_menedzsmentrol","timestamp":"2018. december. 06. 10:00","title":"Amit a gyerekek tanítanak a szülőknek a menedzsmentről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae6320f-61db-4c69-8e21-4b31a2d31122","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Csirkefej rendezője úgy küldött ki meghívókat egy Spiró-darabra, hogy az e-mailben kifejtette markáns véleményét is az Orbán-rezsimről. A levelet valaki kiszivárogtatta a Külügyminisztériumnak, ahonnan értesítették a Párizsi Magyar Intézetet. Az intézet vezetője szerint nem Spiró György darabjával van a bajuk, hanem azzal, hogy a rendező politikai demonstrációra használta volna föl az egyébként a kormány támogatásával készült előadást. ","shortLead":"A Csirkefej rendezője úgy küldött ki meghívókat egy Spiró-darabra, hogy az e-mailben kifejtette markáns véleményét is...","id":"20181206_Egy_orbanisztanozo_level_miatt_levettek_Spiro_Csirkefej_cimu_eloadasat_a_Parizsi_Magyar_Intezetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae6320f-61db-4c69-8e21-4b31a2d31122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9916bd-f965-47eb-be9c-97cc814fcc07","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Egy_orbanisztanozo_level_miatt_levettek_Spiro_Csirkefej_cimu_eloadasat_a_Parizsi_Magyar_Intezetben","timestamp":"2018. december. 06. 15:10","title":"Egy orbanisztánozó levél miatt törölték Spiró György előadását a Párizsi Magyar Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e751c75-0672-4dbe-8a17-5f7411184a9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan hazánkba is megérkezik a minden korábbi BMW-nél nagyobb X7-es divatterepjáró, vázoljuk a magyar listaárakat.","shortLead":"Hamarosan hazánkba is megérkezik a minden korábbi BMW-nél nagyobb X7-es divatterepjáró, vázoljuk a magyar listaárakat.","id":"20181206_itthon_is_bearaztak_a_hatalmas_bmw_x7et_56_millioval_dragabb_az_x5nel_suv_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e751c75-0672-4dbe-8a17-5f7411184a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f807f0af-0f58-42b9-9b04-edd503b18b31","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_itthon_is_bearaztak_a_hatalmas_bmw_x7et_56_millioval_dragabb_az_x5nel_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. december. 06. 08:21","title":"Itthon is beárazták a hatalmas BMW X7-et, 5-6 millióval drágább az X5-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírt közlő amerikai intézet szerint Észak-Korea nemcsak egy meglévő létesítményt, de úgy tűnik, a mellette levő rakétaközpontot is bővítette.","shortLead":"A hírt közlő amerikai intézet szerint Észak-Korea nemcsak egy meglévő létesítményt, de úgy tűnik, a mellette levő...","id":"20181206_Hiaba_az_eddigi_enyhules_ujra_boviti_raketakozpontjat_EszakKorea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3072d6a3-1616-4f48-8574-9152be37233b","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Hiaba_az_eddigi_enyhules_ujra_boviti_raketakozpontjat_EszakKorea","timestamp":"2018. december. 06. 09:13","title":"Hiába az eddigi enyhülés, újra bővíti rakétaközpontját Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b78bce6-5f27-4b78-88ca-cfafe02cff8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A késes bűnözés megihletett egy művészt.","shortLead":"A késes bűnözés megihletett egy művészt.","id":"20181207_Dobbenetes_szoborral_emlekeznek_a_keses_tamadasok_angliai_aldozataira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b78bce6-5f27-4b78-88ca-cfafe02cff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ce346e-2289-4d63-9a51-53e25d24f86a","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Dobbenetes_szoborral_emlekeznek_a_keses_tamadasok_angliai_aldozataira","timestamp":"2018. december. 07. 09:03","title":"Döbbenetes szoborral emlékeznek a késes támadások angliai áldozataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]