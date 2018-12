Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai hatóságok az Egyesült Államok kérésére kanadai átutazása során előzetes letartóztatásba helyezték a Huawei pénzügyi igazgatóját, Meng Van-csoút. Az eset után közleményt adott ki a vállalat.","shortLead":"A kanadai hatóságok az Egyesült Államok kérésére kanadai átutazása során előzetes letartóztatásba helyezték a Huawei...","id":"20181206_huawei_penzugyi_igazgato_meng_van_csou_letartoztatas_reakcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ce5ab7-4ecc-4f93-8710-a4452999267c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_huawei_penzugyi_igazgato_meng_van_csou_letartoztatas_reakcio","timestamp":"2018. december. 06. 11:33","title":"Reagált a Huawei: nem értik, miért tartóztatták le a pénzügyi igazgatót, de cáfolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány fontosnak tartja, hogy a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer átalakításakor az átmeneti időszakban is lehetővé tegye a Magyar Tudományos Akadémia zavartalan működését, hiszen alapelvünk, hogy értek nem veszhet el, mondta Palkovics László innovációs és technológia miniszter az MTA csütörtöki rendkívüli közgyűlése kapcsán tartott sajtótájékoztatón Budapesten.","shortLead":"A kormány fontosnak tartja, hogy a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer átalakításakor az átmeneti...","id":"20181206_Palkovics_meltatlankodik_nem_ment_el_az_MTA_rendkivuli_ulesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1a34d8-18f1-4170-bf4d-05b3e826c2c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Palkovics_meltatlankodik_nem_ment_el_az_MTA_rendkivuli_ulesere","timestamp":"2018. december. 06. 12:40","title":"Palkovics méltatlankodik, nem ment el az MTA rendkívüli ülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e446a26f-3656-4841-9e9d-85430683cd8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint M. Richárd túllépte a sebességhatárt, a Citroën sofőrje pedig szabálytalanul kanyarodott, így mindkettőjüknek halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt kell felelnie.","shortLead":"Az ügyészség szerint M. Richárd túllépte a sebességhatárt, a Citroën sofőrje pedig szabálytalanul kanyarodott...","id":"20181206_M_Richard_es_a_masik_sofor_ellen_is_vadat_emeltek_a_Dozsa_Gyorgy_uti_baleset_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e446a26f-3656-4841-9e9d-85430683cd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51adba9-8797-4a4a-9b6b-4e04199e7b19","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_M_Richard_es_a_masik_sofor_ellen_is_vadat_emeltek_a_Dozsa_Gyorgy_uti_baleset_ugyeben","timestamp":"2018. december. 06. 14:41","title":"M. Richárd és a másik sofőr ellen is vádat emeltek a Dózsa György úti baleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d031b05-3ffc-436a-9b37-974693e70fb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy ötven, látásproblémával élő gyermeket vezet be a kódolás világába a Microsoft és a Digitális Tudásért Alapítvány. Az idei Kódolás órája eseményen azt szeretnék megmutatni, hogy a programozás alapjainak elsajátításával a fogyatékkal élő emberek is jókora lépést tehetnek kreativitásuk kibontakoztatása felé.","shortLead":"Mintegy ötven, látásproblémával élő gyermeket vezet be a kódolás világába a Microsoft és a Digitális Tudásért...","id":"20181205_microsoft_gyengenlato_gyerekek_kodolas_programozas_kodolas_oraja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d031b05-3ffc-436a-9b37-974693e70fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1027bb6-8b82-4a43-b7e7-a046c58864bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_microsoft_gyengenlato_gyerekek_kodolas_programozas_kodolas_oraja","timestamp":"2018. december. 05. 18:03","title":"Nagy esélyt jelent a gyengénlátó magyar gyerekeknek, hogy most kódolni tanítják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c75842-4967-46d1-8052-a54c2cab9108","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A lap szerint a két nő hamis papírokkal érkezett az Egyesült Államokba, ezekkel tudtak elhelyezkedni.","shortLead":"A lap szerint a két nő hamis papírokkal érkezett az Egyesült Államokba, ezekkel tudtak elhelyezkedni.","id":"20181207_The_New_York_Times_Illegalis_bevandorlok_dolgoztak_Trump_golfklubjaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c75842-4967-46d1-8052-a54c2cab9108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fcd4c7-72f7-452a-b4c5-36517a4f6831","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_The_New_York_Times_Illegalis_bevandorlok_dolgoztak_Trump_golfklubjaban","timestamp":"2018. december. 07. 08:24","title":"NYT: Illegális bevándorlók dolgoztak Trump golfklubjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d8aa28-4a45-4850-9a99-eb9ad1f7f24a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nővérek így kedveskedtek az édesanyáknak december 6-án.","shortLead":"A nővérek így kedveskedtek az édesanyáknak december 6-án.","id":"20181206_Meglepetes_sok_kis_Mikulas_fekszik_a_karcagi_korhaz_ujszulottosztalyan__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21d8aa28-4a45-4850-9a99-eb9ad1f7f24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3df50e-9d16-47a4-8235-ad8aee526116","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Meglepetes_sok_kis_Mikulas_fekszik_a_karcagi_korhaz_ujszulottosztalyan__foto","timestamp":"2018. december. 06. 21:24","title":"Meglepetés: sok kis Mikulás fekszik a karcagi kórház újszülöttosztályán – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jel arra mutat, hogy a Microsoft irodai programcsomagja mellett a Windows „beépített\" alkalmazásaihoz is hozzányúl, és új ikonokat tervez nekik.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy a Microsoft irodai programcsomagja mellett a Windows „beépített\" alkalmazásaihoz is...","id":"20181206_microsoft_windows_uj_ikonok_erkezese_rancfelvarras_fluent_design_system","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629207a2-6f1c-47ce-91c8-6861340af655","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_microsoft_windows_uj_ikonok_erkezese_rancfelvarras_fluent_design_system","timestamp":"2018. december. 06. 08:03","title":"Lecseréli a Windows jól megszokott ikonjait a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerencsés fideszes kötődésű Tolna megyei emberek alig két hónappal azelőtt vásárolták meg az egykori Tolna-Hús régóta üresen álló és eladásra kínált üzemét, hogy jó pár területet vásárolt volna fel a paksi ipari park az erőmű bővítéshez kapcsolódóan.\r

\r

","shortLead":"Szerencsés fideszes kötődésű Tolna megyei emberek alig két hónappal azelőtt vásárolták meg az egykori Tolna-Hús régóta...","id":"20181206_Igen_jokor_vettek_es_adtak_el_nehany_paksi_ingatlant_Tolna_megyei_fideszesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80a4eac-d01d-4d2e-ba58-10ce29837286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Igen_jokor_vettek_es_adtak_el_nehany_paksi_ingatlant_Tolna_megyei_fideszesek","timestamp":"2018. december. 06. 11:14","title":"Igen jókor vettek és adtak el egy hatalmas paksi ingatlant Tolna megyei fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]