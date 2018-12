Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a0f0d11-f0c8-48af-8386-41802e902c60","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"A HVG heti szubjektív lapajánlója.","shortLead":"A HVG heti szubjektív lapajánlója.","id":"201849_gyorshajtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a0f0d11-f0c8-48af-8386-41802e902c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fadb0d-1c87-46f5-abd6-365e4251eaf7","keywords":null,"link":"/itthon/201849_gyorshajtas","timestamp":"2018. december. 06. 12:58","title":"Farkas Zoltán: Gyorshajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdbe117-39ed-4f8b-b24d-6a12957ccf18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Önkéntesek egy könyvespolcot is kihelyeztek a kórház várójában, amire mesekönyveket tettek ki. ","shortLead":"Önkéntesek egy könyvespolcot is kihelyeztek a kórház várójában, amire mesekönyveket tettek ki. ","id":"20181207_Video_Lackfi_Janos_meselt_a_beteg_gyerekeknek_a_Bethesdaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bdbe117-39ed-4f8b-b24d-6a12957ccf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547f4ca8-0f40-4527-b24a-8392d7cf44cb","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Video_Lackfi_Janos_meselt_a_beteg_gyerekeknek_a_Bethesdaban","timestamp":"2018. december. 07. 15:55","title":"Videó: Lackfi János mesélt a beteg gyerekeknek a Bethesdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Különös hiba ütötte fel a fejét az Instagramon: több felhasználó is csíkos fotókat lát. Nem új filterről ,és nem is a készülék hibájáról van szó, a szolgáltatással nem stimmel valami.","shortLead":"Különös hiba ütötte fel a fejét az Instagramon: több felhasználó is csíkos fotókat lát. Nem új filterről ,és nem is...","id":"20181207_csikos_kepek_az_instagramon_foto_feltoltese_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f472a8-dfc8-4f1a-aa17-62026e585d53","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_csikos_kepek_az_instagramon_foto_feltoltese_hiba","timestamp":"2018. december. 07. 13:33","title":"Baj van a telefonommal? Vagy mik ezek a csíkos képek az Instagramon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az NB I-ben focizó szombathelyi Haladás a Magyar Kupában az NB III-as Iváncsa otthonában játszott. Továbbjutottak, majd eszméletlen szemetet hagytak maguk után.","shortLead":"Az NB I-ben focizó szombathelyi Haladás a Magyar Kupában az NB III-as Iváncsa otthonában játszott. Továbbjutottak, majd...","id":"20181206_Osszeganyolt_oltozot_hagyott_maga_utan_a_Haladas__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2610db28-f402-4c62-93c1-1661c17b5d48","keywords":null,"link":"/sport/20181206_Osszeganyolt_oltozot_hagyott_maga_utan_a_Haladas__foto","timestamp":"2018. december. 06. 10:56","title":"Összegányolt öltözőt hagyott maga után a Haladás – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nem ütközik nemzetközi szerződésbe, és így az alaptörvénybe sem, hogy az úgynevezett adóerő-képesség alapján elveszik a jobb módú települések bevételének egy részét – mondta ki ezúttal egyhangúlag az Alkotmánybíróság.","shortLead":"Nem ütközik nemzetközi szerződésbe, és így az alaptörvénybe sem, hogy az úgynevezett adóerő-képesség alapján elveszik...","id":"20181206_Budaors_fizethet_az_Ab_szerint_rendben_van_hogy_penzt_vesznek_el_a_gazdag_telepulesektol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fe0b9a-8037-4465-8d2d-e859e579ae5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Budaors_fizethet_az_Ab_szerint_rendben_van_hogy_penzt_vesznek_el_a_gazdag_telepulesektol","timestamp":"2018. december. 06. 12:08","title":"Budaörs fizethet: az Ab szerint rendben van, hogy pénzt vesznek el a gazdag településektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4748bbbc-5869-49cf-845f-3f3b328464df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Itthon maradok, beletemetkezem a munkába, és közben abban reménykedem, hogy semmi, így az Orbán-rezsim sem tart örökké” – mondja Dés.","shortLead":"„Itthon maradok, beletemetkezem a munkába, és közben abban reménykedem, hogy semmi, így az Orbán-rezsim sem tart...","id":"20181206_Des_Laszlo_Az_Orbanrezsim_sem_tart_orokke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4748bbbc-5869-49cf-845f-3f3b328464df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d562f0-ddda-4935-88ab-19be5f908556","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Des_Laszlo_Az_Orbanrezsim_sem_tart_orokke","timestamp":"2018. december. 06. 11:30","title":"Dés László: Az Orbán-rezsim sem tart örökké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint nem bizonyítható, hogy valóban tudott egyik paptársa tetteiről, így megszüntették a házi őrizetét.","shortLead":"A hatóságok szerint nem bizonyítható, hogy valóban tudott egyik paptársa tetteiről, így megszüntették a házi őrizetét.","id":"20181206_Megsemmisitette_a_birosag_a_szexualis_zaklatast_eltussolo_adelaidei_ersek_elleni_iteletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b2ae37-811d-45ed-ba7c-4de63bb1a4ce","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Megsemmisitette_a_birosag_a_szexualis_zaklatast_eltussolo_adelaidei_ersek_elleni_iteletet","timestamp":"2018. december. 06. 15:30","title":"Megsemmisítette a bíróság a szexuális zaklatást eltussoló adelaide-i érsek elleni ítéletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cb304f-ecf2-45ee-b252-6e45c2a7e353","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újrahasznosítható és biológiailag lebomló szívószálat fejleszt a finn Stora Enso, a világ egyik legnagyobb papírgyára, amely a Sulapac nevű helyi startup vállalkozással együttműködve veszi fel a harcot a műanyagszennyezés globális problémájával.","shortLead":"Újrahasznosítható és biológiailag lebomló szívószálat fejleszt a finn Stora Enso, a világ egyik legnagyobb papírgyára...","id":"20181206_biologiailag_lebomlo_szivoszal_stora_enso_sulapac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31cb304f-ecf2-45ee-b252-6e45c2a7e353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43564f3-e2d2-454f-9307-e40a234ce816","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_biologiailag_lebomlo_szivoszal_stora_enso_sulapac","timestamp":"2018. december. 06. 08:33","title":"Nagyon jó hír: megcsinálták a biológiailag lebomló szívószálat, tavasztól már kapni is lehet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]