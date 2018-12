Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És a fizetés még nem minden.","shortLead":"És a fizetés még nem minden.","id":"20181207_Kiderult_mennyit_keres_egy_reszmunkaidos_boltos_az_Aldinal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db733eb-e0fc-4b2c-9917-43ccb02f035b","keywords":null,"link":"/kkv/20181207_Kiderult_mennyit_keres_egy_reszmunkaidos_boltos_az_Aldinal","timestamp":"2018. december. 07. 14:54","title":"Kiderült, mennyit keres egy részmunkaidős boltos az Aldinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce031c01-6a4f-406f-be88-d28ae6bdd053","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a karácsonyi vásár belefér.","shortLead":"De a karácsonyi vásár belefér.","id":"20181206_Kitiltotta_a_betlehemet_egy_plaza_mert_szerintuk_serti_a_nemkereszteny_vasarlokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce031c01-6a4f-406f-be88-d28ae6bdd053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f35fd9b-e315-477f-a251-374ebd4d08f5","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Kitiltotta_a_betlehemet_egy_plaza_mert_szerintuk_serti_a_nemkereszteny_vasarlokat","timestamp":"2018. december. 06. 16:20","title":"Kitiltotta a betlehemet egy pláza, mert szerintük sérti a nem-keresztény vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szerző maga is nevelőként dolgozott Déván, a személyes élményeit írta meg.","shortLead":"A szerző maga is nevelőként dolgozott Déván, a személyes élményeit írta meg.","id":"20181206_Bojte_Csaba_gyerekotthonarol_regeny_szuletett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8677da57-5333-48f9-a4d4-1364d8c55842","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Bojte_Csaba_gyerekotthonarol_regeny_szuletett","timestamp":"2018. december. 06. 15:36","title":"Böjte Csaba gyerekotthonáról regény született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0562871e-f3b6-41b7-aa47-ababdbda012b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, új megoldás született a vidéki jelöletlen területek megjelölésére, hogy azoknak is legyen postai címük, akik ilyen helyen élnek.","shortLead":"Úgy tűnik, új megoldás született a vidéki jelöletlen területek megjelölésére, hogy azoknak is legyen postai címük, akik...","id":"20181206_facebook_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0562871e-f3b6-41b7-aa47-ababdbda012b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40be33a-9b76-4083-928a-0f090297cbb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_facebook_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. december. 06. 15:03","title":"4 milliárd embernek adna lakcímet a Facebook és a világ egyik legjobb egyeteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5a65ec-f838-4b5c-8940-ee7be58769f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181208_Adventi_irodalmi_naptar__december_8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b5a65ec-f838-4b5c-8940-ee7be58769f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91bb1dd-22f7-4976-9732-806829d7a36d","keywords":null,"link":"/kultura/20181208_Adventi_irodalmi_naptar__december_8","timestamp":"2018. december. 08. 08:01","title":"Adventi irodalmi naptár - december 8.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6177a13-b130-459f-922b-2c306536149a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi közlekedési cég örömmel közölte, nemsokára újra jól mutathatja az időt a híresen működésképtelen Széll Kálmán téri óra, éppen azelőtt pár nappal, hogy újabb flashmobot terveztek az óra \"megjavítására\".","shortLead":"A fővárosi közlekedési cég örömmel közölte, nemsokára újra jól mutathatja az időt a híresen működésképtelen Széll...","id":"20181207_Breaking_BKK_Jovo_heten_mar_mukodhet_a_Szell_Kalman_teri_ora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6177a13-b130-459f-922b-2c306536149a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff717a5-3c1f-4763-92a5-da3b8ce9d7dd","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Breaking_BKK_Jovo_heten_mar_mukodhet_a_Szell_Kalman_teri_ora","timestamp":"2018. december. 07. 17:36","title":"Breaking, BKK: Jövő héten ismét működhet a Széll Kálmán téri óra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ff9295-8591-44ac-8203-390d9885de2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csalással és hamisított könyveléssel vádolták a két igazgatót, bizonyítékok hiányában mentették fel őket.","shortLead":"Csalással és hamisított könyveléssel vádolták a két igazgatót, bizonyítékok hiányában mentették fel őket.","id":"20181206_Felmentettek_a_Tesco_vezetoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5ff9295-8591-44ac-8203-390d9885de2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d16f4a1-95c4-4935-b090-be7909c9ddea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Felmentettek_a_Tesco_vezetoit","timestamp":"2018. december. 06. 15:12","title":"Felmentették a Tesco vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7620c829-edcc-4aad-ad0b-0f881dd77efa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindezt azért, hogy ellopjanak egy mobiltelefont.","shortLead":"Mindezt azért, hogy ellopjanak egy mobiltelefont.","id":"20181206_Ket_tolvaj_besetalt_egy_irodaba_majd_egyikuk_tancra_perdult__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7620c829-edcc-4aad-ad0b-0f881dd77efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05230fc-fbce-4910-9477-c1a5e9689be3","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Ket_tolvaj_besetalt_egy_irodaba_majd_egyikuk_tancra_perdult__video","timestamp":"2018. december. 06. 16:57","title":"Két tolvaj besétált egy irodába, majd egyikük táncra perdült – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]