[{"available":true,"c_guid":"b6655f37-2363-4f1a-88c1-b0ab0ed57b71","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakszervezetek a munkakörülmények javítását, ezért a munka törvénykönyve tervezett módosításának azonnali visszavonását követelik - mondta Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz) elnöke a törvénymódosítás elleni demonstráción szombaton Budapesten, ahol országos útlezárásokat helyezett kilátásba.","shortLead":"A szakszervezetek a munkakörülmények javítását, ezért a munka törvénykönyve tervezett módosításának azonnali...","id":"20181208_Jonnek_a_rabszolgatorveny_miatti_utelzarasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6655f37-2363-4f1a-88c1-b0ab0ed57b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd799647-d7fc-480d-9f20-531184e79287","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Jonnek_a_rabszolgatorveny_miatti_utelzarasok","timestamp":"2018. december. 08. 17:53","title":"Jönnek a rabszolgatörvény miatti útelzárások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5eba69f-c97e-4e54-896f-ca466f6aff1e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állami olajvállalat tulajdonában lévő olajmezőt törzsi fegyveresek rohanták le. ","shortLead":"Az állami olajvállalat tulajdonában lévő olajmezőt törzsi fegyveresek rohanták le. ","id":"20181210_Felfuggesztik_a_kitermelest_a_legnagyobb_libiai_olajmezon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5eba69f-c97e-4e54-896f-ca466f6aff1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2a7bbf-ce44-4ebd-8fb7-3fc943374d34","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_Felfuggesztik_a_kitermelest_a_legnagyobb_libiai_olajmezon","timestamp":"2018. december. 10. 06:03","title":"Felfüggesztik a kitermelést a legnagyobb líbiai olajmezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazi barbár cselekedet így karácsony előtt.","shortLead":"Igazi barbár cselekedet így karácsony előtt.","id":"20181209_A_karacsonyi_vasar_kozepen_kialtotta_el_magat_hogy_nincs_is_Mikulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9529b7-eae1-49c5-b4e8-7a39b0c16b41","keywords":null,"link":"/elet/20181209_A_karacsonyi_vasar_kozepen_kialtotta_el_magat_hogy_nincs_is_Mikulas","timestamp":"2018. december. 09. 19:31","title":"A karácsonyi vásár közepén kiáltotta el magát, hogy nincs is Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e4b37a-9ecf-4603-abd4-01e9c6d2a035","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eladó a három hálószobás ingatlan, ahol Kate és Pippa Middleton élt, mielőtt az előbbi Cambridge hercegnője lett.","shortLead":"Eladó a három hálószobás ingatlan, ahol Kate és Pippa Middleton élt, mielőtt az előbbi Cambridge hercegnője lett.","id":"20181209_Igy_nez_ki_egy_leendo_kiralyno_lanylakasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32e4b37a-9ecf-4603-abd4-01e9c6d2a035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ab0649-0030-4a8d-9166-c7bf55cf121c","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Igy_nez_ki_egy_leendo_kiralyno_lanylakasa","timestamp":"2018. december. 09. 11:43","title":"Így néz ki egy leendő királyné lánylakása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az előállítások már szombaton, a tüntetés előtt megkezdődtek, de a kormány szerint nem azért, hogy megakadályozzák a demonstrációt.","shortLead":"Az előállítások már szombaton, a tüntetés előtt megkezdődtek, de a kormány szerint nem azért, hogy megakadályozzák...","id":"20181210_A_parizsi_tuntetok_tiz_szazalekat_vettek_orizetbe_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8c1fe3-6149-4c84-af9d-157b43392324","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_A_parizsi_tuntetok_tiz_szazalekat_vettek_orizetbe_a_rendorok","timestamp":"2018. december. 10. 05:41","title":"A párizsi tüntetők tíz százalékát vették őrizetbe a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki az ötös lottón: 24, 45, 54, 65, 76.","shortLead":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki az ötös lottón: 24, 45, 54, 65, 76.","id":"20181208_Ki_nyert_ma_az_otos_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d008cdae-926b-4424-828f-6f3272d42cda","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Ki_nyert_ma_az_otos_lotton","timestamp":"2018. december. 08. 20:08","title":"Ki nyert ma az ötös lottón?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ed591f-9bfd-4a23-8fbc-871cdc033d3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó a megszokottól eltérő hibrid hajtáslánccal küldi harcba SUV modelljét. Az új CR-V képes teljesen csendben lopakodni és a benzint árammá alakítani, de zöld rendszámot nem kaphat.","shortLead":"A japán gyártó a megszokottól eltérő hibrid hajtáslánccal küldi harcba SUV modelljét. Az új CR-V képes teljesen...","id":"20181209_benzines_villanyauto_teszten_a_honda_kulonc_hibrid_divatterepjaroja_az_uj_crv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8ed591f-9bfd-4a23-8fbc-871cdc033d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa641af-0460-4bec-b79b-a34147a42a37","keywords":null,"link":"/cegauto/20181209_benzines_villanyauto_teszten_a_honda_kulonc_hibrid_divatterepjaroja_az_uj_crv","timestamp":"2018. december. 09. 10:00","title":"Benzines villanyautó: teszten a Honda különc hibrid divatterepjárója, az új CR-V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c701c2-312d-4f37-9601-5b70609e12f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Herczig Norbert négyszeres bajnok, most megy először közönség előtt is, a világon is egyelőre ritkaságnak számító új autójával.","shortLead":"Herczig Norbert négyszeres bajnok, most megy először közönség előtt is, a világon is egyelőre ritkaságnak számító új...","id":"20181209_vw_polo_r5_herczig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7c701c2-312d-4f37-9601-5b70609e12f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd30da43-7261-4e51-95f1-6774693c73d7","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20181209_vw_polo_r5_herczig","timestamp":"2018. december. 09. 08:07","title":"Igazi ritkaság is lesz a mai Mikulás-ralin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]