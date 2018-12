Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09869511-b2ed-4c41-a241-e1ec0561ba7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kalocsai Fegyház és Börtönben tölti büntetését az a tatai asszony, aki elkábította, majd 108 késszúrással megölte nyolcéves kislányát három és fél évvel ezelőtt. Á. Anikó jelenleg – a kaposvári Szita Bence gyilkosának halála óta – az egyetlen olyan női rab Magyarországon, aki biztosan élete végéig rács mögött marad. \r

\r

\r

\r

","shortLead":"A Kalocsai Fegyház és Börtönben tölti büntetését az a tatai asszony, aki elkábította, majd 108 késszúrással megölte...","id":"20181209_Egyetlen_noi_rab_van_Magyarorszagon_aki_elete_vegeig_bortonben_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09869511-b2ed-4c41-a241-e1ec0561ba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8fd7ce2-dde8-4c93-90ee-bda3e29b7019","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Egyetlen_noi_rab_van_Magyarorszagon_aki_elete_vegeig_bortonben_marad","timestamp":"2018. december. 09. 16:52","title":"Egyetlen női rab van Magyarországon, aki élete végéig börtönben marad: a gyerekgyilkos anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A magyar közélet idei egyik legintenzívebb hete van mögöttünk. A CEU Bécsbe költözik, egyetlen masszív tömbbé állt össze a fideszes média, a kormány pénzelvonással büntetné az MTA-t, miközben 400 órára emelnék a túlórát. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"A magyar közélet idei egyik legintenzívebb hete van mögöttünk. A CEU Bécsbe költözik, egyetlen masszív tömbbé állt...","id":"20181209_Mindent_felfalna_a_gomboc_egyetemet_sajtot_munkasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7f2e8e-1356-4a9d-ba69-c5bf8e1305c3","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Mindent_felfalna_a_gomboc_egyetemet_sajtot_munkasokat","timestamp":"2018. december. 09. 17:30","title":"Mindent felfal a gömböc: egyetemet, sajtót, munkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyedüli jelöltként hivatalosan is Frans Timmermanst, az Európai Bizottság első alelnökét választotta listavezetőjévé szombati lisszaboni kongresszusán az Európai Szocialisták Pártja (PES).



","shortLead":"Egyedüli jelöltként hivatalosan is Frans Timmermanst, az Európai Bizottság első alelnökét választotta listavezetőjévé...","id":"20181208_Megvan_az_europai_szocialistak_listavezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395fa90f-ab7a-466d-9403-8426d19446ac","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Megvan_az_europai_szocialistak_listavezetoje","timestamp":"2018. december. 08. 15:25","title":"Megvan az európai szocialisták listavezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71dd37d-7ecb-4367-a9f6-06b1c1d1375b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Magyarországon a közmédia vállalja az orosz álhírek terjesztését, miközben Európa-szerte védik tőlük a közvéleményt – összegezte Győrffy Dóra egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapesti Corvinus egyetemi tanára a HVG-nek adott interjúban, amelynek rövidített változata a hetilapban jelent meg.","shortLead":"Magyarországon a közmédia vállalja az orosz álhírek terjesztését, miközben Európa-szerte védik tőlük a közvéleményt –...","id":"20181208_oroszok_adatlopas_orban_viktor_valasztasok_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b71dd37d-7ecb-4367-a9f6-06b1c1d1375b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505e1a9a-459d-453e-99a2-dff81cf35c41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181208_oroszok_adatlopas_orban_viktor_valasztasok_donald_trump","timestamp":"2018. december. 08. 12:30","title":"\"Az oroszok gyakorlatilag megismételték a Watergate-adatlopási botrányt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9f6816-e489-4718-900c-9e8309ee14dc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Miután hazai pályán sem sikerült megverni az emberhátrányban játszó Paks csapatát, s Puskás Akadémia vezetősége kirúgta Benczés Miklós vezetőedzőt. \r

\r

","shortLead":"Miután hazai pályán sem sikerült megverni az emberhátrányban játszó Paks csapatát, s Puskás Akadémia vezetősége kirúgta...","id":"20181208_Kirakta_az_edzot_a_Puskas_Akademia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f9f6816-e489-4718-900c-9e8309ee14dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196607b0-6bc6-4674-9581-648ee8781159","keywords":null,"link":"/sport/20181208_Kirakta_az_edzot_a_Puskas_Akademia","timestamp":"2018. december. 08. 20:23","title":"Kirakta edzőjét a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1667c0-1d42-4fdf-b265-3a49060f07cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt a hegyekben akár hó is eshet, később elvékonyodik a felhőzet, és a szél veszi át a főszerepet.","shortLead":"Délelőtt a hegyekben akár hó is eshet, később elvékonyodik a felhőzet, és a szél veszi át a főszerepet.","id":"20181210_Szellel_es_esovel_indul_a_het_de_aztan_kisuthet_a_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e1667c0-1d42-4fdf-b265-3a49060f07cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b456c0-6f0f-44f9-bc79-7f27a494064e","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Szellel_es_esovel_indul_a_het_de_aztan_kisuthet_a_nap","timestamp":"2018. december. 10. 05:11","title":"Széllel és esővel indul a hét, de aztán kisüthet a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d33b3c-985d-4277-8444-98179bca068e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összetűzött a rendőrökkel a Kossuth tér elfoglalására buzdító Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke. A politikust a rendőrök leteperték, s a dulakodás során szerzett térdsérülése miatt kórházba kellett őt vinni. A szocialista párt közleményben tiltakozik.","shortLead":"Összetűzött a rendőrökkel a Kossuth tér elfoglalására buzdító Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke. A politikust a rendőrök...","id":"20181208_Megserult_a_szakszervezeti_tuntetesen_az_MSZP_alelnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43d33b3c-985d-4277-8444-98179bca068e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1daeef1-e58a-49af-bc3c-c2f777b1016e","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Megserult_a_szakszervezeti_tuntetesen_az_MSZP_alelnoke","timestamp":"2018. december. 08. 18:50","title":"Megsérült a szakszervezeti tüntetésen az MSZP alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3edd1d58-b066-4d69-aad5-00add9151922","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüntetésről ilyen anyagot ritkán látni.","shortLead":"Tüntetésről ilyen anyagot ritkán látni.","id":"20181209_Azonnal_legitimalta_a_kozmedia_Hadhazy_tunteteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3edd1d58-b066-4d69-aad5-00add9151922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ec20c2-e6c2-49d6-aa53-1495d9b8b4d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Azonnal_legitimalta_a_kozmedia_Hadhazy_tunteteset","timestamp":"2018. december. 09. 23:41","title":"Azonnal legitimálta a közmédia Hadházy tüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]