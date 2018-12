Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c935d8c-0c39-4198-854a-31907c8087db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181210_Folyamatos_retteges_ki_lesz_a_kvetkezo_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Windisch_Judit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c935d8c-0c39-4198-854a-31907c8087db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626ab471-db4e-4e29-9013-9406f92c7173","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Folyamatos_retteges_ki_lesz_a_kvetkezo_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Windisch_Judit","timestamp":"2018. december. 10. 14:00","title":"\"Folyamatosan ott a rettegés: ki lesz a következő?\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Windisch Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b87b18-5ce0-4a12-9e6a-f534c86eb58d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez a most közzétett beszámolóból derült ki.","shortLead":"Ez a most közzétett beszámolóból derült ki.","id":"20181210_Egy_ev_alatt_csaknem_100_millio_forint_vesztesege_lett_a_vizes_vbt_szervezo_cegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07b87b18-5ce0-4a12-9e6a-f534c86eb58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ed46b7-ef0e-4169-a6f9-8831fcb4e3b8","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Egy_ev_alatt_csaknem_100_millio_forint_vesztesege_lett_a_vizes_vbt_szervezo_cegnek","timestamp":"2018. december. 10. 11:47","title":"Egy év alatt csaknem 100 millió forint vesztesége lett a vizes vb-t szervező cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393099ce-a8d0-43d6-963e-978abec98fd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még csak december elején járunk, Bill Gates már összefoglalta, számára mi volt fontos 2018-ban. Pontosabban: milyen könyvek voltak fontosak a számára.","shortLead":"Bár még csak december elején járunk, Bill Gates már összefoglalta, számára mi volt fontos 2018-ban. Pontosabban: milyen...","id":"20181210_bill_gates_olvasmanyai_konyvek_mit_olvas_bill_gates","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=393099ce-a8d0-43d6-963e-978abec98fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbdf133-0467-4f0e-abb9-bd1fc15ef2b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_bill_gates_olvasmanyai_konyvek_mit_olvas_bill_gates","timestamp":"2018. december. 10. 19:03","title":"Tanulságos: nézze meg, miket olvasott mostanság Bill Gates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67852162-e343-40ab-882e-d18ea6e62c96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiatal épp egy buliból tartott hazafele, amikor ráhajtott a többszáz éves műemlékre. ","shortLead":"A fiatal épp egy buliból tartott hazafele, amikor ráhajtott a többszáz éves műemlékre. ","id":"20181210_Mint_a_filmekben_reszeg_fiatal_hajtott_ra_a_Spanyol_lepcsore_Romaban__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67852162-e343-40ab-882e-d18ea6e62c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44718003-d574-420b-af6d-714a814d5489","keywords":null,"link":"/cegauto/20181210_Mint_a_filmekben_reszeg_fiatal_hajtott_ra_a_Spanyol_lepcsore_Romaban__foto","timestamp":"2018. december. 10. 10:05","title":"Mint a filmekben: részeg fiatal hajtott rá a Spanyol lépcsőre Rómában - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8cca27-3612-49b2-a2db-818d0b582f45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több üzletben is fizettek a hamis pénzekkel, mire lekapcsolták őket. ","shortLead":"Több üzletben is fizettek a hamis pénzekkel, mire lekapcsolták őket. ","id":"20181210_Nyomtatoval_hamisitottak_penzt_Bekes_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e8cca27-3612-49b2-a2db-818d0b582f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e7822d-8be1-4487-abb1-e0b2294234e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Nyomtatoval_hamisitottak_penzt_Bekes_megyeben","timestamp":"2018. december. 10. 09:05","title":"Nyomtatóval hamisítottak pénzt Békés megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamar elkezdődött a cirkusz a Parlamentben. ","shortLead":"Hamar elkezdődött a cirkusz a Parlamentben. ","id":"20181210_napirend_elott_kover","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3e9911-4805-4094-b737-9570b9bf4139","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_napirend_elott_kover","timestamp":"2018. december. 10. 13:42","title":"\"Miért zúg a csekély számú tömeg?\" - folyamatosak a bekiabálások, Kövér osztja az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arra is van szabály, ki kaphat karácsonyi ajándékot a királynőtől.","shortLead":"Arra is van szabály, ki kaphat karácsonyi ajándékot a királynőtől.","id":"20181210_A_kiralynonel_hamarabb_tuti_nem_kezdett_el_keszulni_karacsonyra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8d96f0-95cc-4098-88d5-e9699debaea0","keywords":null,"link":"/elet/20181210_A_kiralynonel_hamarabb_tuti_nem_kezdett_el_keszulni_karacsonyra","timestamp":"2018. december. 10. 13:59","title":"A királynőnél hamarabb tuti nem kezdte el a karácsonyi készülődést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef600f0-8aa7-4399-9249-3520e37f05c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a Kétfarkú Kutyapárt teljesítette ugyan korábbi ígéretét, hogy hegyet hoz a síkvidékre, de síelni mégis lehet az alföldi városban pár hete. A mesterséges pálya gumiból van a hó helyett, de csúszik.","shortLead":"Nem a Kétfarkú Kutyapárt teljesítette ugyan korábbi ígéretét, hogy hegyet hoz a síkvidékre, de síelni mégis lehet...","id":"20181209_Ha_hegyet_nem_is_de_sipalyat_hoztak_Szegedre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ef600f0-8aa7-4399-9249-3520e37f05c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922ba1b4-bb88-4948-a5d5-3bbbdc4a5dff","keywords":null,"link":"/kkv/20181209_Ha_hegyet_nem_is_de_sipalyat_hoztak_Szegedre","timestamp":"2018. december. 09. 10:55","title":"Ha hegyet nem is, de sípályát hoztak Szegedre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]