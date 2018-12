Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újdonságok mellett egy eddig még nem hallott megnevezés is előkerült a Qualcomm Snapdragon Summit eseményén. Előtérbe kerültek azok, akik szeretnek játszani a mobiljukon.","shortLead":"Az újdonságok mellett egy eddig még nem hallott megnevezés is előkerült a Qualcomm Snapdragon Summit eseményén...","id":"20181209_qualcomm_snapdragon_elite_gaming_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33f3f9c-c7e6-4e31-bc74-962be0d5c4be","keywords":null,"link":"/tudomany/20181209_qualcomm_snapdragon_elite_gaming_funkciok","timestamp":"2018. december. 09. 08:03","title":"Más androidosok is örülhetnek: itt a Qualcomm válasza a Huawei telefonos turbózására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0696b8-782a-47df-a703-06184308b3d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fűtött sátor, kisvasút – vágyhat-e többre egy család?","shortLead":"Fűtött sátor, kisvasút – vágyhat-e többre egy család?","id":"20181209_Felcsuton_jart_a_Mikulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb0696b8-782a-47df-a703-06184308b3d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf224be-66f3-4138-9f8d-5982d4a0fd85","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Felcsuton_jart_a_Mikulas","timestamp":"2018. december. 09. 07:55","title":"Felcsúton járt a Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c701c2-312d-4f37-9601-5b70609e12f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Herczig Norbert négyszeres bajnok, most megy először közönség előtt is, a világon is egyelőre ritkaságnak számító új autójával.","shortLead":"Herczig Norbert négyszeres bajnok, most megy először közönség előtt is, a világon is egyelőre ritkaságnak számító új...","id":"20181209_vw_polo_r5_herczig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7c701c2-312d-4f37-9601-5b70609e12f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd30da43-7261-4e51-95f1-6774693c73d7","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20181209_vw_polo_r5_herczig","timestamp":"2018. december. 09. 08:07","title":"Igazi ritkaság is lesz a mai Mikulás-ralin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A válsággal küszködő Európai Unió demokráciadeficittel néz szembe – állapítja meg az a kiáltvány, melyet 50 közgazdász, politikus és környezetvédő írt alá, és amely fordulatot szeretne elérni Európában. ","shortLead":"A válsággal küszködő Európai Unió demokráciadeficittel néz szembe – állapítja meg az a kiáltvány, melyet 50 közgazdász...","id":"20181210_Fizessenek_a_gazdagok_Az_50ek_haduzenete_az_europai_liberalis_gazdasagpolitikanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b874d930-6f79-4d5c-93c0-a41501fd956c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Fizessenek_a_gazdagok_Az_50ek_haduzenete_az_europai_liberalis_gazdasagpolitikanak","timestamp":"2018. december. 10. 11:16","title":"Fizessenek a gazdagok! Az 50-ek hadüzenete az európai liberális gazdaságpolitikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6655f37-2363-4f1a-88c1-b0ab0ed57b71","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakszervezetek a munkakörülmények javítását, ezért a munka törvénykönyve tervezett módosításának azonnali visszavonását követelik - mondta Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz) elnöke a törvénymódosítás elleni demonstráción szombaton Budapesten, ahol országos útlezárásokat helyezett kilátásba.","shortLead":"A szakszervezetek a munkakörülmények javítását, ezért a munka törvénykönyve tervezett módosításának azonnali...","id":"20181208_Jonnek_a_rabszolgatorveny_miatti_utelzarasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6655f37-2363-4f1a-88c1-b0ab0ed57b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd799647-d7fc-480d-9f20-531184e79287","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Jonnek_a_rabszolgatorveny_miatti_utelzarasok","timestamp":"2018. december. 08. 17:53","title":"Jönnek a rabszolgatörvény miatti útelzárások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormányfő szerint a megállapodás parlamenti elvetésének súlyos bizonytalanság lenne a következménye.","shortLead":"A brit kormányfő szerint a megállapodás parlamenti elvetésének súlyos bizonytalanság lenne a következménye.","id":"20181209_May_cafolta_hogy_elhalasztanak_a_Brexitugyi_szavazast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a30b47-d8f2-4a59-a328-b49ba1ca8d00","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_May_cafolta_hogy_elhalasztanak_a_Brexitugyi_szavazast","timestamp":"2018. december. 09. 16:15","title":"May cáfolta, hogy elhalasztanák a Brexit-ügyi szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft megosztott néhány érdekességet a jövőre érkező új böngészőjével kapcsolatban. Kiderült, nemcsak, hogy a Google nyílt forráskódjára építenek, de a Chrome-bővítményeket is telepíthetjük majd a böngészőhöz.","shortLead":"A Microsoft megosztott néhány érdekességet a jövőre érkező új böngészőjével kapcsolatban. Kiderült, nemcsak...","id":"20181210_microsoft_edge_project_anaheim_google_chromium_chrome_bovitmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbbfd40-0d63-4eea-9e34-8ca2c341454f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_microsoft_edge_project_anaheim_google_chromium_chrome_bovitmeny","timestamp":"2018. december. 10. 13:33","title":"A Chrome-bővítményeket is telepíthetjük majd a Microsoft új böngészőjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakértő szerint Európa lesz az \"elsődleges és egyetlen\" célja a bevándorlásnak.","shortLead":"A szakértő szerint Európa lesz az \"elsődleges és egyetlen\" célja a bevándorlásnak.","id":"20181209_Nepessegrobbanas_varhato_a_migraciot_kibocsato_orszagokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d5684e-b59a-4c09-b112-1d6c74d33463","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Nepessegrobbanas_varhato_a_migraciot_kibocsato_orszagokban","timestamp":"2018. december. 09. 21:46","title":"Népességrobbanás várható a migrációt kibocsátó országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]