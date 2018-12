Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b081ca30-0332-4bb0-93c1-55739a863c64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hegy délkeleti oldalán rögzítették a lávakitörést. ","shortLead":"A hegy délkeleti oldalán rögzítették a lávakitörést. ","id":"20181211_Video_Omlik_a_lava_az_Etnabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b081ca30-0332-4bb0-93c1-55739a863c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a2135a-5da4-4aaf-98c0-a922eadabced","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Video_Omlik_a_lava_az_Etnabol","timestamp":"2018. december. 11. 12:25","title":"Videó: Ömlik a láva az Etnából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246790a3-12aa-45c6-8a56-2c2de216c1d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidegörvény érkezik észak felől, ez határozza meg a következő napok időjárását az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"Hidegörvény érkezik észak felől, ez határozza meg a következő napok időjárását az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20181210_jon_a_hideg_havat_is_hoz_magaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=246790a3-12aa-45c6-8a56-2c2de216c1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25de694-7e32-46d1-a64e-45eb4deefb55","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_jon_a_hideg_havat_is_hoz_magaval","timestamp":"2018. december. 10. 19:27","title":"Jön a hideg, havat is hoz magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi nem jelent meg az ítélethirdetésen.","shortLead":"A férfi nem jelent meg az ítélethirdetésen.","id":"20181210_Szlovakiaban_is_eletfogytiglani_bortonbuntetesre_iteltek_Rohacot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048bb0bd-bdc0-4700-b156-ad237e3b2dfc","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_Szlovakiaban_is_eletfogytiglani_bortonbuntetesre_iteltek_Rohacot","timestamp":"2018. december. 10. 13:30","title":"Szlovákiában is életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Rohácot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Ha egy gyerek elmeséli, hogy a nagybátyja mindenféle fura helyeken simogatja, nem az ő dolga ezt abúzusként azonosítani, hanem azé a felnőtté, akinek elmondja. A gyerekek ugyanis általában jeleznek valahogy, a felnőttek viszont szeretik elfordítani a fejüket. ","shortLead":"Ha egy gyerek elmeséli, hogy a nagybátyja mindenféle fura helyeken simogatja, nem az ő dolga ezt abúzusként...","id":"20181210_Gyerekkori_szexualis_abuzus_NANE_Patent_16_akcionap_Spronz_Julia_Wirth_Judit_Follinus_Anna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30c8058-bf3f-4c80-8921-3f21741bcc35","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Gyerekkori_szexualis_abuzus_NANE_Patent_16_akcionap_Spronz_Julia_Wirth_Judit_Follinus_Anna","timestamp":"2018. december. 10. 20:15","title":"Hazug mítosz, hogy a gyerekek ne jeleznék a bajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e990f2fc-ece5-4ac8-9f63-84ed3a096e82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnap.hu egyházi oldal benyomását kelti, de nem az. Publikál ott államtitkár és kormánymegbízott is és kormányzati propagandával találkozik az, aki odatéved.","shortLead":"A vasárnap.hu egyházi oldal benyomását kelti, de nem az. Publikál ott államtitkár és kormánymegbízott is és kormányzati...","id":"20181210_Egyhazi_lapnak_alcazza_magat_egy_kormanybarat_propagandaoldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e990f2fc-ece5-4ac8-9f63-84ed3a096e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea6a379-abbe-4734-a91e-09053e4d612c","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Egyhazi_lapnak_alcazza_magat_egy_kormanybarat_propagandaoldal","timestamp":"2018. december. 10. 16:01","title":"Egyházi lapnak álcázza magát egy kormánybarát propagandaoldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9cd28e-a5d4-4154-a401-8ff19064a746","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az 1920-as évek munkásembere élhetett át valami olyasmit, amit jómagam éreztem Salla Tykka Lasszó és Hatalom című két rövidfilmje láttán. Holott nem először találkoztam ezekkel a munkákkal. Annak a megéléséről van szó, hogy az igazság és az az identitás, amelyhez ez az igazság tartozik, meg van mutatva, ki van mondva.","shortLead":"Az 1920-as évek munkásembere élhetett át valami olyasmit, amit jómagam éreztem Salla Tykka Lasszó és Hatalom című két...","id":"20181210_Ertem_tudom_erzem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c9cd28e-a5d4-4154-a401-8ff19064a746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df93c6e-84c0-4c26-9b7c-74e6a2cb2f62","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181210_Ertem_tudom_erzem","timestamp":"2018. december. 10. 17:34","title":"Értem, tudom, érzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee62b9d-e67e-43a9-a9a2-b1b26d798548","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a gyógyítás alapfeltétele a bizalom.","shortLead":"A miniszter szerint a gyógyítás alapfeltétele a bizalom.","id":"20181210_Kasler_beismerte_Soha_nem_tudunk_annyit_fizetni_az_apolonoknek_mint_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ee62b9d-e67e-43a9-a9a2-b1b26d798548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb9892d-1fae-4e38-9f2e-6f0db7580f76","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Kasler_beismerte_Soha_nem_tudunk_annyit_fizetni_az_apolonoknek_mint_Nemetorszagban","timestamp":"2018. december. 10. 09:27","title":"Kásler beismerte: Soha nem tudunk annyit fizetni az ápolónőknek, mint Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea888e4-cb99-4b17-a61c-76f380e48719","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Harmadszor is nekifut a kormány a falvak felzárkóztatásának. A korábbi programok forráselosztása felemásra sikerült, az eredmények kétségesek. Elég-e egy kilátó, hogy ne költözzenek el a faluból a fiatalok?","shortLead":"Harmadszor is nekifut a kormány a falvak felzárkóztatásának. A korábbi programok forráselosztása felemásra sikerült...","id":"20181210_Ott_fognak_elpeneszedni_Nagyeren_de_kilato_nemsokara_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aea888e4-cb99-4b17-a61c-76f380e48719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c573916-b135-4364-bc1d-c27a2d2746c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Ott_fognak_elpeneszedni_Nagyeren_de_kilato_nemsokara_lesz","timestamp":"2018. december. 10. 11:00","title":"„Itt fogunk megpenészedni Nagyéren, de kilátó azért lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]