[{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit parlament akár dönthet úgy is, hogy visszavonja a kilépési szándékot – mondta ki a bíróság. ","shortLead":"A brit parlament akár dönthet úgy is, hogy visszavonja a kilépési szándékot – mondta ki a bíróság. ","id":"20181210_Megadta_a_lehetoseget_a_Brexitbol_kihatralasra_az_EU_Birosaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fef9b80-3e69-4783-8ee3-ebd7b099e3b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Megadta_a_lehetoseget_a_Brexitbol_kihatralasra_az_EU_Birosaga","timestamp":"2018. december. 10. 09:35","title":"Megadta a lehetőséget a Brexitből kihátrálásra az EU Bírósága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Blinken ex-nagykövet olvasói levélben erősítette meg: a magyar kormányok nem tartják be a washingtoni megállapodást.","shortLead":"Blinken ex-nagykövet olvasói levélben erősítette meg: a magyar kormányok nem tartják be a washingtoni megállapodást.","id":"20181209_Magyarorszag_nem_szolgaltatja_vissza_a_zsido_mukincseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326b9f5d-8cbf-4890-b402-f5d65ef406ce","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Magyarorszag_nem_szolgaltatja_vissza_a_zsido_mukincseket","timestamp":"2018. december. 09. 21:03","title":"Magyarország nem szolgáltatja vissza a zsidó műkincseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2438763-a7fc-42c3-941c-aad4fbfa3917","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányhivatal nem indokolta a döntést, az Index szerint a reptéri vasútnak lenne útban az épület.","shortLead":"A kormányhivatal nem indokolta a döntést, az Index szerint a reptéri vasútnak lenne útban az épület.","id":"20181211_ferihegyi_parkolohaz_engedely_visszavonas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2438763-a7fc-42c3-941c-aad4fbfa3917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13549a14-b612-4b5d-828e-c3b63b32856b","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_ferihegyi_parkolohaz_engedely_visszavonas","timestamp":"2018. december. 11. 12:00","title":"Visszavonták a már épülő ferihegyi parkolóház engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a47683-be7f-41e1-8589-7451fff85af2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tíz év után újra egy dalban a hazai MC-szcéna java, hogy elkészítse a hatályos raphimuszt. A klip a hvg.hu-n már látható is.



","shortLead":"Tíz év után újra egy dalban a hazai MC-szcéna java, hogy elkészítse a hatályos raphimuszt. A klip a hvg.hu-n már...","id":"20181210_Az_Animal_Cannibals_ujra_osszehozta_a_rapszovetkezetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37a47683-be7f-41e1-8589-7451fff85af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0dd511-49a1-41c3-b313-ecc3be081215","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Az_Animal_Cannibals_ujra_osszehozta_a_rapszovetkezetet","timestamp":"2018. december. 11. 13:00","title":"Az Animal Cannibals újra összehozta a rapszövetkezetet - klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40539df6-a432-490a-a5bf-524817b5fa5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együnk egy jót, hogy közben jót tegyünk másokkal: dupla baconnel, ementáli sajttal, BBQ szósszal, sült hagymával és füstölt sajtos labnehhel készül a „Tegyünk jót” burger.","shortLead":"Együnk egy jót, hogy közben jót tegyünk másokkal: dupla baconnel, ementáli sajttal, BBQ szósszal, sült hagymával és...","id":"20181210_Tegyunk_jot__igy_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40539df6-a432-490a-a5bf-524817b5fa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d659f8d-7e21-4ff5-a2aa-e443541c148f","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Tegyunk_jot__igy_is_lehet","timestamp":"2018. december. 10. 19:44","title":"Tegyünk jót, együnk hamburgert - így is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan sok üzemanyagról beszélünk, hogy annak elfogyasztása során vélhetően motort is kellene cserélni. Nem is egyet.","shortLead":"Olyan sok üzemanyagról beszélünk, hogy annak elfogyasztása során vélhetően motort is kellene cserélni. Nem is egyet.","id":"20181211_a_nap_kerdese_mennyit_autozhatnank_a_leghosszabb_repulojarat_uzemanyagabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69158525-20f6-4b11-a659-3f207c2280e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181211_a_nap_kerdese_mennyit_autozhatnank_a_leghosszabb_repulojarat_uzemanyagabol","timestamp":"2018. december. 11. 06:41","title":"A nap kérdése: Mennyit autózhatnánk a leghosszabb repülőjárat üzemanyagából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"22 napi előzetes után vádat emelt az ügyészség Japánban Carlos Ghosn és jobbkeze, Greg Kelly ellen, adócsalás miatt. Két időszakot is problematikusnak tart az ügyészség: az első a 2011-2015-ös periódust érinti, a második pedig a 2018-ban zárult három évet. ","shortLead":"22 napi előzetes után vádat emelt az ügyészség Japánban Carlos Ghosn és jobbkeze, Greg Kelly ellen, adócsalás miatt...","id":"20181210_A_japan_hoher_es_a_moho_cegvezer_vadat_emeltek_az_autoipar_Carlos_kiralya_ellen_Tokioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7aa73b6-fed2-4b0b-aa04-48476cf5a888","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_A_japan_hoher_es_a_moho_cegvezer_vadat_emeltek_az_autoipar_Carlos_kiralya_ellen_Tokioban","timestamp":"2018. december. 10. 10:20","title":"A japán „hóhér” és a mohó cégvezér, vádat emeltek az autóipar Carlos királya ellen Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3334f7-f6f0-4de1-940a-ff35b87acc88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő már zsinórban harmadszor ugrik, azért, hogy felhívja a figyelmet a motorneuron-betegségekre.","shortLead":"A nő már zsinórban harmadszor ugrik, azért, hogy felhívja a figyelmet a motorneuron-betegségekre.","id":"20181211_102_evesen_is_kiugrott_egy_repulobol_a_vilag_legidosebb_ejtoernyose__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a3334f7-f6f0-4de1-940a-ff35b87acc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621b4f2d-82ba-4656-974b-9d29b5fa7275","keywords":null,"link":"/elet/20181211_102_evesen_is_kiugrott_egy_repulobol_a_vilag_legidosebb_ejtoernyose__video","timestamp":"2018. december. 11. 09:31","title":"102 évesen is kiugrott egy repülőből a világ legidősebb ejtőernyőse – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]