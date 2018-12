Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szerint a társadalom sivatagjában elsőkként a hívőknek kell utat mutatniuk.","shortLead":"A katolikus egyházfő szerint a társadalom sivatagjában elsőkként a hívőknek kell utat mutatniuk.","id":"20181209_Adventi_beszed_testveriseget_surgetett_Ferenc_papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a641baa2-1741-424f-9e99-e4214f416307","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Adventi_beszed_testveriseget_surgetett_Ferenc_papa","timestamp":"2018. december. 09. 15:46","title":"Adventi beszéd: testvériséget sürgetett Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf69aba-858b-4786-be71-7e495407fc82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország újra vadászati nagyhatalom lehet – ezzel a felkiáltással harangozta be három és fél éve Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, hogy fél évszázaddal az 1971-es nagyszabású budapesti rendezvény után, 2021-ben újra vadászati világkiállítást rendez Magyarország. Bár a megnyitóig még mindig közel három év hátra van, az esemény büdzséje már most feszegeti a tervezett, 50 milliárd forintos keretet, pedig az infrastrukturális beruházások jóformán még el sem kezdődtek.","shortLead":"Magyarország újra vadászati nagyhatalom lehet – ezzel a felkiáltással harangozta be három és fél éve Semjén Zsolt...","id":"20181211vadaszati_vilagkiallitas_koltsegei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bf69aba-858b-4786-be71-7e495407fc82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a21c1e5-9f76-4ac2-bf2b-cfb0e8b551bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181211vadaszati_vilagkiallitas_koltsegei","timestamp":"2018. december. 11. 06:30","title":"A kormány újabb rendezvényálma: csak logóra és ajándéktárgyakra elmegy majd egymilliárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e9ccb3-bf0c-48b7-8721-c00a3d059fe9","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz-kétharmaddal szembeni egyharmadnak annyi esélye van a parlamentben, mint a kenyér sarkának a Costes asztalára kerülni. Azonnali kérdést azonban tehetnek fel, erre Orbán Viktornak is válaszolnia kell. Vagy legalábbis mondania valamit. Egy évvel ezelőtt ezen a napon a terrorizmusért körözött Gaith Pharaonról kérdezték Orbánt, mire ő azt mondta: boldog karácsonyt.","shortLead":"A Fidesz-kétharmaddal szembeni egyharmadnak annyi esélye van a parlamentben, mint a kenyér sarkának a Costes asztalára...","id":"20181211_Egy_eve_mondta_el_Orban_a_legbatrabb_valaszat_Boldog_karacsonyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44e9ccb3-bf0c-48b7-8721-c00a3d059fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8274eff3-efe9-444b-9137-b9f63c268ee7","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Egy_eve_mondta_el_Orban_a_legbatrabb_valaszat_Boldog_karacsonyt","timestamp":"2018. december. 11. 06:00","title":"Egy éve mondta el Orbán a legbátrabb válaszát: Boldog karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a távol-keleti játékgyártókkal dollárban számolnak el a forgalmazók, a hosszabb távon jósolt 250 forintos árfolyam esetén 10-15 százalékkal is olcsóbbak lehetnek Magyarországon a játékok – állítja a Formatex ügyvezetője.","shortLead":"Mivel a távol-keleti játékgyártókkal dollárban számolnak el a forgalmazók, a hosszabb távon jósolt 250 forintos...","id":"20181210_Olcsobbak_lesznek_a_jatekok_es_nem_az_akciok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a042eb-d3d0-4507-bf18-c8c98a218844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Olcsobbak_lesznek_a_jatekok_es_nem_az_akciok_miatt","timestamp":"2018. december. 10. 09:16","title":"Olcsóbbak lesznek a játékok, és nem az akciók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21033ac-8c6a-4c91-8748-46134d882d25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GT-R ötvenedik születésnapjára készített koncepcióautó végleges változatával hamarosan akár a közutakon is találkozhatunk. ","shortLead":"A GT-R ötvenedik születésnapjára készített koncepcióautó végleges változatával hamarosan akár a közutakon is...","id":"201812010_utcara_kuldi_320_millio_forintos_hiperautojat_a_nissan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e21033ac-8c6a-4c91-8748-46134d882d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8b3c9a-9430-4eba-9084-8f135dd5c6a3","keywords":null,"link":"/cegauto/201812010_utcara_kuldi_320_millio_forintos_hiperautojat_a_nissan","timestamp":"2018. december. 10. 11:21","title":"Utcára küldi 320 millió forintos hiperautóját a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már napi hét óra monitor előtt töltött idő után is látszik, hogy a kisgyermekek agyának külső rétege változik. Hogy ez mit jelent, még nem tudni, de az amerikai orvosok azt mondják, a kicsik inkább ne is üljenek képernyő elé. ","shortLead":"Már napi hét óra monitor előtt töltött idő után is látszik, hogy a kisgyermekek agyának külső rétege változik...","id":"20181210_tablagep_monitor_okostelefon_kepernyo_elott_eltoltott_ido_agykutatas_okoseszkozok_videojatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3b9a03-2d64-46a2-8751-63a22a1175c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_tablagep_monitor_okostelefon_kepernyo_elott_eltoltott_ido_agykutatas_okoseszkozok_videojatek","timestamp":"2018. december. 10. 18:03","title":"Valami nagyon nem jó dolog történik a gyerekek agyával, ha túl sokat ülnek a képernyő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The New York Times szerint Jared Kushner arról adott tanácsokat Szalmán hercegnek, hogyan kezelje a gyilkosság utáni válsághelyzetet.","shortLead":"A The New York Times szerint Jared Kushner arról adott tanácsokat Szalmán hercegnek, hogyan kezelje a gyilkosság utáni...","id":"20181209_Botranyos_Trump_veje_segitette_a_szaudi_herceget_az_ujsagirogyilkossag_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bf86d5-cff6-46df-93fb-2f4a0d928511","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Botranyos_Trump_veje_segitette_a_szaudi_herceget_az_ujsagirogyilkossag_utan","timestamp":"2018. december. 09. 21:25","title":"Botrányos: Trump veje segítette a szaúdi herceget az újságíró-gyilkosság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8338de-d8d9-4abb-8742-0b361ba8f879","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az NHKV Zrt. saját tőkéje egy év alatt 3,7 milliárd forintról mínusz 3,7 milliárd forintra esett. ","shortLead":"Az NHKV Zrt. saját tőkéje egy év alatt 3,7 milliárd forintról mínusz 3,7 milliárd forintra esett. ","id":"20181211_Vilaggazdasag_Veszteseggel_zarja_az_evet_a_nemzeti_kukaholding","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e8338de-d8d9-4abb-8742-0b361ba8f879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be6e8b9-3e9d-4242-ad8e-10c7135aae5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Vilaggazdasag_Veszteseggel_zarja_az_evet_a_nemzeti_kukaholding","timestamp":"2018. december. 11. 09:02","title":"Világgazdaság: Veszteséggel zárja az évet a nemzeti kukaholding","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]