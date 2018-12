Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a bizottság előtt van az erről szóló javaslat.","shortLead":"Már a bizottság előtt van az erről szóló javaslat.","id":"20181210_Lefujnak_az_M0as_nyugati_szakaszanak_tovabbepiteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15dda8eb-ea90-4746-bcee-3db960e95da6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Lefujnak_az_M0as_nyugati_szakaszanak_tovabbepiteset","timestamp":"2018. december. 10. 11:56","title":"Lefújnák az M0-s nyugati szakaszának továbbépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec3e4b8-4e83-4d41-ac4f-72c2d470e3c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA székház elé Hadházy Ákos volt LMP-s társelnök hirdetett tüntetést. Olyan kevesen vannak, hogy az \"Orbán takarodjnak\" sem volt ereje.","shortLead":"Az MTVA székház elé Hadházy Ákos volt LMP-s társelnök hirdetett tüntetést. Olyan kevesen vannak, hogy az \"Orbán...","id":"20181209_200_tunteto_60_rendor__elindult_a_tuntetes_az_MTVA_szekhaznal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ec3e4b8-4e83-4d41-ac4f-72c2d470e3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b03a5e-6831-4726-a622-057c8746a6af","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_200_tunteto_60_rendor__elindult_a_tuntetes_az_MTVA_szekhaznal","timestamp":"2018. december. 09. 15:09","title":"Néhány száz tüntető, 60 rendőr - ilyen volt a tüntetés az MTVA székháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Leechers Paradise üzemeltetője a napokban jelentette be, lehúzza a rolót, és többé nem segíti a torrentezők összekapcsolását. Mindezt a készülőben lévő új uniós szerzői jogi törvény miatt.","shortLead":"A Leechers Paradise üzemeltetője a napokban jelentette be, lehúzza a rolót, és többé nem segíti a torrentezők...","id":"20181211_torrent_leechers_paradise_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0d5aee-952d-4481-a3aa-6b445fe9fbe2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_torrent_leechers_paradise_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv","timestamp":"2018. december. 11. 08:03","title":"Megszűnt az egyik legnagyobb torrentoldal, 12 év után zárták be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A héten szavaznak a képviselők a \"rabszolgatörvényről\" is.","shortLead":"A héten szavaznak a képviselők a \"rabszolgatörvényről\" is.","id":"20181210_Iden_utoljara_interpellalhatjak_a_kepviselok_a_kormany_tagjait_ma_az_Orszaggyulesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a419fd0-38f8-4b2f-a38f-7cfb9734c145","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Iden_utoljara_interpellalhatjak_a_kepviselok_a_kormany_tagjait_ma_az_Orszaggyulesben","timestamp":"2018. december. 10. 06:19","title":"Idén utoljára interpellálhatják a képviselők a kormány tagjait ma az Országgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már napi hét óra monitor előtt töltött idő után is látszik, hogy a kisgyermekek agyának külső rétege változik. Hogy ez mit jelent, még nem tudni, de az amerikai orvosok azt mondják, a kicsik inkább ne is üljenek képernyő elé. ","shortLead":"Már napi hét óra monitor előtt töltött idő után is látszik, hogy a kisgyermekek agyának külső rétege változik...","id":"20181210_tablagep_monitor_okostelefon_kepernyo_elott_eltoltott_ido_agykutatas_okoseszkozok_videojatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3b9a03-2d64-46a2-8751-63a22a1175c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_tablagep_monitor_okostelefon_kepernyo_elott_eltoltott_ido_agykutatas_okoseszkozok_videojatek","timestamp":"2018. december. 10. 18:03","title":"Valami nagyon nem jó dolog történik a gyerekek agyával, ha túl sokat ülnek a képernyő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21033ac-8c6a-4c91-8748-46134d882d25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GT-R ötvenedik születésnapjára készített koncepcióautó végleges változatával hamarosan akár a közutakon is találkozhatunk. ","shortLead":"A GT-R ötvenedik születésnapjára készített koncepcióautó végleges változatával hamarosan akár a közutakon is...","id":"201812010_utcara_kuldi_320_millio_forintos_hiperautojat_a_nissan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e21033ac-8c6a-4c91-8748-46134d882d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8b3c9a-9430-4eba-9084-8f135dd5c6a3","keywords":null,"link":"/cegauto/201812010_utcara_kuldi_320_millio_forintos_hiperautojat_a_nissan","timestamp":"2018. december. 10. 11:21","title":"Utcára küldi 320 millió forintos hiperautóját a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A magyar közélet idei egyik legintenzívebb hete van mögöttünk. A CEU Bécsbe költözik, egyetlen masszív tömbbé állt össze a fideszes média, a kormány pénzelvonással büntetné az MTA-t, miközben 400 órára emelnék a túlórát. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"A magyar közélet idei egyik legintenzívebb hete van mögöttünk. A CEU Bécsbe költözik, egyetlen masszív tömbbé állt...","id":"20181209_Mindent_felfalna_a_gomboc_egyetemet_sajtot_munkasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7f2e8e-1356-4a9d-ba69-c5bf8e1305c3","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Mindent_felfalna_a_gomboc_egyetemet_sajtot_munkasokat","timestamp":"2018. december. 09. 17:30","title":"Mindent felfal a gömböc: egyetemet, sajtót, munkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e4b37a-9ecf-4603-abd4-01e9c6d2a035","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eladó a három hálószobás ingatlan, ahol Kate és Pippa Middleton élt, mielőtt az előbbi Cambridge hercegnője lett.","shortLead":"Eladó a három hálószobás ingatlan, ahol Kate és Pippa Middleton élt, mielőtt az előbbi Cambridge hercegnője lett.","id":"20181209_Igy_nez_ki_egy_leendo_kiralyno_lanylakasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32e4b37a-9ecf-4603-abd4-01e9c6d2a035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ab0649-0030-4a8d-9166-c7bf55cf121c","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Igy_nez_ki_egy_leendo_kiralyno_lanylakasa","timestamp":"2018. december. 09. 11:43","title":"Így néz ki egy leendő királyné lánylakása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]