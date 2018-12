Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dd96fa7-6f15-43a4-997f-067f87947ecc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elképzelhetőnek tartja, hogy a mostani szezon végén befejezi profi labdarúgó-pályafutását a Bayern München szélsője.","shortLead":"Elképzelhetőnek tartja, hogy a mostani szezon végén befejezi profi labdarúgó-pályafutását a Bayern München szélsője.","id":"20181210_arjen_robben_bayern_munchen_visszavonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dd96fa7-6f15-43a4-997f-067f87947ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6e6dbb-5bb3-42b0-a583-40d5ecec8e94","keywords":null,"link":"/sport/20181210_arjen_robben_bayern_munchen_visszavonulas","timestamp":"2018. december. 10. 16:26","title":"Lehet, hogy ennyi volt Arjen Robbennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713d21e3-729b-4557-8d53-f4fbcab2ee51","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Az elektronikus jegy- és bérletrendszer körüli ordenáré sértegetés és hazudozás után a főpolgármester egy dolgot tehet: megkövet mindenkit. Igen, engem is. ","shortLead":"Az elektronikus jegy- és bérletrendszer körüli ordenáré sértegetés és hazudozás után a főpolgármester egy dolgot tehet...","id":"20181210_Cegledi_Elvarom_Tarlos_Istvan_bocsanatkereset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=713d21e3-729b-4557-8d53-f4fbcab2ee51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30902e53-7b80-432a-a5bc-21e21c0d2a92","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Cegledi_Elvarom_Tarlos_Istvan_bocsanatkereset","timestamp":"2018. december. 10. 16:45","title":"Ceglédi: Elvárom Tarlós István bocsánatkérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The New York Times szerint Jared Kushner arról adott tanácsokat Szalmán hercegnek, hogyan kezelje a gyilkosság utáni válsághelyzetet.","shortLead":"A The New York Times szerint Jared Kushner arról adott tanácsokat Szalmán hercegnek, hogyan kezelje a gyilkosság utáni...","id":"20181209_Botranyos_Trump_veje_segitette_a_szaudi_herceget_az_ujsagirogyilkossag_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bf86d5-cff6-46df-93fb-2f4a0d928511","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Botranyos_Trump_veje_segitette_a_szaudi_herceget_az_ujsagirogyilkossag_utan","timestamp":"2018. december. 09. 21:25","title":"Botrányos: Trump veje segítette a szaúdi herceget az újságíró-gyilkosság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5867c19f-378a-47ed-80fc-c966976a1540","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába számítanak veterán eszköznek a személyhívók, Japánban még most is több ezren használják őket. Hamarosan azonban nekik is búcsút kell inteniük a ma már elavult technológiának.","shortLead":"Hiába számítanak veterán eszköznek a személyhívók, Japánban még most is több ezren használják őket. Hamarosan azonban...","id":"20181210_csipogo_szemelyhivo_szolgaltatas_mobilkommunikacio_mobiltelefon_japan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5867c19f-378a-47ed-80fc-c966976a1540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a038984-26bd-418e-9ead-f2484bcf7a47","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_csipogo_szemelyhivo_szolgaltatas_mobilkommunikacio_mobiltelefon_japan","timestamp":"2018. december. 10. 13:03","title":"Egy korszak vége: az utolsó csipogókat is lekapcsolják Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d2f531-de76-4def-b2c9-1675ce06e2f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Betöltötte a százkettőt Spartacus, Vincent van Gogh és Dax ezredes megformálója, a legendás Kirk Douglas. ","shortLead":"Betöltötte a százkettőt Spartacus, Vincent van Gogh és Dax ezredes megformálója, a legendás Kirk Douglas. ","id":"20181210_Catherine_Zeta_Jones_Kirk_Douglas_Michael_Douglas_szuletesnap_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d2f531-de76-4def-b2c9-1675ce06e2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d94efdf-ef35-4c4f-9b57-9f6e2a34f720","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Catherine_Zeta_Jones_Kirk_Douglas_Michael_Douglas_szuletesnap_video","timestamp":"2018. december. 10. 11:09","title":"Családi videóval lepte meg Catherine Zeta-Jones a 102 éves Kirk Douglast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég nem tette közzé többéves jelentését, és ezt akkor sem pótolta, amikor az MNB felszólította erre.","shortLead":"A cég nem tette közzé többéves jelentését, és ezt akkor sem pótolta, amikor az MNB felszólította erre.","id":"20181210_Sulyos_jogsertesek_miatt_torlik_a_KEG_reszvenyeket_a_tozsderol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f72a225-a60b-448c-aa71-ca6da1613d05","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Sulyos_jogsertesek_miatt_torlik_a_KEG_reszvenyeket_a_tozsderol","timestamp":"2018. december. 10. 11:35","title":"Súlyos jogsértések miatt törlik a KEG-részvényeket a tőzsdéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40539df6-a432-490a-a5bf-524817b5fa5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együnk egy jót, hogy közben jót tegyünk másokkal: dupla baconnel, ementáli sajttal, BBQ szósszal, sült hagymával és füstölt sajtos labnehhel készül a „Tegyünk jót” burger.","shortLead":"Együnk egy jót, hogy közben jót tegyünk másokkal: dupla baconnel, ementáli sajttal, BBQ szósszal, sült hagymával és...","id":"20181210_Tegyunk_jot__igy_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40539df6-a432-490a-a5bf-524817b5fa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d659f8d-7e21-4ff5-a2aa-e443541c148f","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Tegyunk_jot__igy_is_lehet","timestamp":"2018. december. 10. 19:44","title":"Tegyünk jót, együnk hamburgert - így is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebe84c9-e2c3-4dc8-bbed-4f1c1be7aa37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megmozdulások a helyi ipari parkok forgalmát érintik.","shortLead":"A megmozdulások a helyi ipari parkok forgalmát érintik.","id":"20181210_Utakat_zarnak_le_Gyorben_es_Pecsett_hogy_tiltakozzanak_a_rabszolgatorveny_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eebe84c9-e2c3-4dc8-bbed-4f1c1be7aa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bc9008-415a-4b7c-85f3-51192f750678","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Utakat_zarnak_le_Gyorben_es_Pecsett_hogy_tiltakozzanak_a_rabszolgatorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 10. 13:48","title":"Utakat zárnak le Győrben és Pécsett, hogy tiltakozzanak a rabszolgatörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]