[{"available":true,"c_guid":"0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét napirendre kerül az európai uniós vezetők e heti csúcsértekezletén az Egyesült Királyság kiválásának ügye, de a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit rögzítő szerződésről nem nyithatók újra a tárgyalások – közölte Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke hétfő este.","shortLead":"Ismét napirendre kerül az európai uniós vezetők e heti csúcsértekezletén az Egyesült Királyság kiválásának ügye, de...","id":"20181210_donald_tusk_brexit_ujratargyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec3eb9a-3a57-451c-84f6-e5f886eedbc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_donald_tusk_brexit_ujratargyalas","timestamp":"2018. december. 10. 19:42","title":"Tusk: Nem lehet újratárgyalni a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KSH és a közszolgálati egyetem által összerakott Jó Állam jelentésben is figyelmeztetik Orbánékat a sajtószabadság fontosságára. ","shortLead":"A KSH és a közszolgálati egyetem által összerakott Jó Állam jelentésben is figyelmeztetik Orbánékat a sajtószabadság...","id":"20181210_Nem_vart_helyrol_kapott_kritikat_a_kormany_sajtoszabadsagugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c390548b-2bea-4e97-9cb7-763ea92ebf22","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Nem_vart_helyrol_kapott_kritikat_a_kormany_sajtoszabadsagugyben","timestamp":"2018. december. 10. 07:45","title":"Nem várt helyről kapott kritikát a kormány sajtószabadság-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d3400e-3224-4d92-8201-1b0d04c3b90b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tűzifával fűtők márciusban beígért rezsicsökkentésének ügye még mindig húzódik, és mivel külön kellett kérni, több mint 200 ezer háztartás valószínűleg le is maradt róla. ","shortLead":"A tűzifával fűtők márciusban beígért rezsicsökkentésének ügye még mindig húzódik, és mivel külön kellett kérni, több...","id":"20181210_Szazezrek_maradhattak_le_a_kampanyban_beigert_rezsicsokkentesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47d3400e-3224-4d92-8201-1b0d04c3b90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da45aca8-0e0b-41c5-91c6-8c94d0f78d2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Szazezrek_maradhattak_le_a_kampanyban_beigert_rezsicsokkentesrol","timestamp":"2018. december. 10. 08:34","title":"Százezrek maradhattak le a kampányban beígért rezsicsökkentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae071529-64c2-4ff2-949e-098095652e75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon nagy bajba kerülhet a világ harmadik legnagyobb gazdasága a jelenlegi demográfiai trendek miatt.","shortLead":"Nagyon nagy bajba kerülhet a világ harmadik legnagyobb gazdasága a jelenlegi demográfiai trendek miatt.","id":"20181210_Az_IMF_belenyulna_a_japan_csaladok_eletebe_es_az_orszag_hagyomanyaiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae071529-64c2-4ff2-949e-098095652e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d828a48-79c1-4d0f-bf59-54efa00ebfd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Az_IMF_belenyulna_a_japan_csaladok_eletebe_es_az_orszag_hagyomanyaiba","timestamp":"2018. december. 10. 10:38","title":"Az IMF belenyúlna a japán családok életébe és az ország hagyományaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellátottak száma egy év alatt 1,6 százalékkal csökkent.","shortLead":"Az ellátottak száma egy év alatt 1,6 százalékkal csökkent.","id":"20181211_Fogynak_a_magyar_nyugdijasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0d5468-9d67-4fbc-9099-5484656da0a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Fogynak_a_magyar_nyugdijasok","timestamp":"2018. december. 11. 09:31","title":"Fogynak a magyar nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helye már megvan a még csak a tervezőasztalon létező beregszászi kórháznak. A projekt a kárpátaljai reformátusok neve alatt fut, de a pénzt a magyar kormány biztosítja. Világszínvonalú kórház épül Kárpátalján.","shortLead":"A helye már megvan a még csak a tervezőasztalon létező beregszászi kórháznak. A projekt a kárpátaljai reformátusok neve...","id":"20181211_Magyar_korhaz_epul_Ukrajnaban_de_csak_magyarok_hasznalhatjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9294f6af-e1b5-41ca-9e8d-140dfdd8685a","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Magyar_korhaz_epul_Ukrajnaban_de_csak_magyarok_hasznalhatjak","timestamp":"2018. december. 11. 09:58","title":"Magyar kórház épül Ukrajnában, de csak magyarok használhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec3e4b8-4e83-4d41-ac4f-72c2d470e3c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA székház elé Hadházy Ákos volt LMP-s társelnök hirdetett tüntetést. Olyan kevesen vannak, hogy az \"Orbán takarodjnak\" sem volt ereje.","shortLead":"Az MTVA székház elé Hadházy Ákos volt LMP-s társelnök hirdetett tüntetést. Olyan kevesen vannak, hogy az \"Orbán...","id":"20181209_200_tunteto_60_rendor__elindult_a_tuntetes_az_MTVA_szekhaznal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ec3e4b8-4e83-4d41-ac4f-72c2d470e3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b03a5e-6831-4726-a622-057c8746a6af","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_200_tunteto_60_rendor__elindult_a_tuntetes_az_MTVA_szekhaznal","timestamp":"2018. december. 09. 15:09","title":"Néhány száz tüntető, 60 rendőr - ilyen volt a tüntetés az MTVA székháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosságban üzenget egymásnak Pokorni Zoltán és Palkovics László, előbbi a Fidesz egykori, utóbbi a jelenlegi minisztere. Összeszólalkoztak az oktatáson.","shortLead":"A nyilvánosságban üzenget egymásnak Pokorni Zoltán és Palkovics László, előbbi a Fidesz egykori, utóbbi a jelenlegi...","id":"20181211_Palkovics_visszaszolt_Pokorninak_oktatasugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952cb1f4-4c90-4afb-afc1-47fc367351f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Palkovics_visszaszolt_Pokorninak_oktatasugyben","timestamp":"2018. december. 11. 10:36","title":"Palkovics visszaszólt Pokorninak oktatásügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]